Рейтинг@Mail.ru
Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230819/otbito-pyat-atak-vsu-na-donetskom-napravlenii-poteryali-esche-400-boevikov-1130821361.html
Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков
Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков
Группировка войск "Южная" отразила на Донецком направлении пять атак ВСУ, потери противника составили до 400 военнослужащих. Об этом сообщили в субботу в... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T15:55
2023-08-19T15:55
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331572_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_95275e9b0d43ce1cbb52fa40327d5efa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Группировка войск "Южная" отразила на Донецком направлении пять атак ВСУ, потери противника составили до 400 военнослужащих. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.Как сообщалось, за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника, всего после начала спецоперации уничтожены свыше 5,8 тысяч дронов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружениеВСУ потеряли еще два штурмовика: хроники спецоперацииАрмия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331572_0:0:2446:1834_1920x0_80_0_0_25b46d0444ad657a99fc84837ffb49cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков

Минобороны: ВС России отразили 5 атак на Донецком направлении и уничтожили 400 боевиков

15:55 19.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Группировка войск "Южная" отразила на Донецком направлении пять атак ВСУ, потери противника составили до 400 военнослужащих. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Веселое, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 400 военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20", – говорится в сообщении.
Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Как сообщалось, за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника, всего после начала спецоперации уничтожены свыше 5,8 тысяч дронов ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение
ВСУ потеряли еще два штурмовика: хроники спецоперации
Армия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации
Новости СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18Microsoft уходит из России - возможные последствия
15:55Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков
15:27Сбиты 23 беспилотника ВСУ за сутки – Минобороны
15:01ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и Белгород
14:37Умер Игорь Ясулович
14:19В Киеве, Чернигове и Житомире прогремели взрывы
13:52ВСУ атаковали военный аэродром в Новгородской области
13:45Солист Uma2rman Владимир Кристовский признался, за что любит Крым
13:15Балаклавская бухта и строительство марины: что будет здесь с морем
12:43Авария произошла на одной из линий электропередачи на ЮБК
12:37Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту
12:13Бойцы "Днепра" вскрыли позицию боевиков ВСУ в островной зоне Херсонщины
11:45Будет ли мобилизация в Херсонской области – ответ Сальдо
11:32Более 70 снарядов за сутки: ВСУ продолжают атаковать Херсонщину
11:11На Украине хотят запретить территориальные уступки при решении конфликта
10:57Кофе и чай в России вырастут в цене уже осенью – в чем причина
10:31Работа Керченской переправы в субботу: погода и трафик
10:10В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости педикулезом в Крыму
09:43ФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев
09:11Путин провел совещание в штабе группировки СВО
Лента новостейМолния