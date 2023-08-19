https://crimea.ria.ru/20230819/otbito-pyat-atak-vsu-na-donetskom-napravlenii-poteryali-esche-400-boevikov-1130821361.html
Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков
Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков - РИА Новости Крым, 19.08.2023
Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков
Группировка войск "Южная" отразила на Донецком направлении пять атак ВСУ, потери противника составили до 400 военнослужащих. Об этом сообщили в субботу в... РИА Новости Крым, 19.08.2023
2023-08-19T15:55
2023-08-19T15:55
2023-08-19T15:55
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331572_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_95275e9b0d43ce1cbb52fa40327d5efa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Группировка войск "Южная" отразила на Донецком направлении пять атак ВСУ, потери противника составили до 400 военнослужащих. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.Как сообщалось, за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника, всего после начала спецоперации уничтожены свыше 5,8 тысяч дронов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружениеВСУ потеряли еще два штурмовика: хроники спецоперацииАрмия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331572_0:0:2446:1834_1920x0_80_0_0_25b46d0444ad657a99fc84837ffb49cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков
Минобороны: ВС России отразили 5 атак на Донецком направлении и уничтожили 400 боевиков