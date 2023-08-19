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Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков

Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков - РИА Новости Крым, 19.08.2023

Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиков

Группировка войск "Южная" отразила на Донецком направлении пять атак ВСУ, потери противника составили до 400 военнослужащих. Об этом сообщили в субботу в... РИА Новости Крым, 19.08.2023

2023-08-19T15:55

2023-08-19T15:55

2023-08-19T15:55

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армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Группировка войск "Южная" отразила на Донецком направлении пять атак ВСУ, потери противника составили до 400 военнослужащих. Об этом сообщили в субботу в Минобороны России.Кроме того, в районах населенных пунктов Торецк и Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.Как сообщалось, за минувшие сутки российские системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника, всего после начала спецоперации уничтожены свыше 5,8 тысяч дронов ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружениеВСУ потеряли еще два штурмовика: хроники спецоперацииАрмия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу