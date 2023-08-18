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ВСУ потеряли еще два штурмовика: хроники спецоперации
ВСУ потеряли еще два штурмовика: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 18.08.2023
ВСУ потеряли еще два штурмовика: хроники спецоперации
Вооруженные силы России сбили за сутки два украинских самолета. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T14:44
2023-08-18T14:44
2023-08-18T14:44
новости сво
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воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сбили за сутки два украинских самолета. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотников в в районах населенных пунктов Верхняя Дуванка, Кременная, Приволье, Лисичанск в Луганской Народной Республике, Берестовое, Красная Гора, Володино, Орлинское в ДНР, а также в Любимовке, Работино и Токмаке Запорожской области. Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 461 самолет, 246 вертолетов, 5831 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11366 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12307 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий рассказал об огромных потерях ВСУ за ночь на ЗапорожьеРаботает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за суткиПереломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО
https://crimea.ria.ru/20230817/poterya-kharkova-i-totalnaya-mobilizatsiya-k-chemu-gotovitsya-ukraina-1130769765.html
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пво, воздушно-космический силы (вкс)
ВСУ потеряли еще два штурмовика: хроники спецоперации
Российские военные сбили два украинских штурмовика Су-25
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сбили за сутки два украинских самолета. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Веролюбовка ДНР сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области сбит украинский самолет Су-25", - говорится в сводке.
Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотников в в районах населенных пунктов Верхняя Дуванка, Кременная, Приволье, Лисичанск в Луганской Народной Республике, Берестовое, Красная Гора, Володино, Орлинское в ДНР, а также в Любимовке, Работино и Токмаке Запорожской области.
Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 461 самолет, 246 вертолетов, 5831 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11366 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12307 единиц специальной военной автомобильной техники.
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