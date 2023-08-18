https://crimea.ria.ru/20230818/vsu-poteryali-esche-dva-shturmovika-khroniki-spetsoperatsii-1130807668.html

ВСУ потеряли еще два штурмовика: хроники спецоперации

ВСУ потеряли еще два штурмовика: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 18.08.2023

ВСУ потеряли еще два штурмовика: хроники спецоперации

Вооруженные силы России сбили за сутки два украинских самолета. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T14:44

2023-08-18T14:44

2023-08-18T14:44

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потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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воздушно-космический силы (вкс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России сбили за сутки два украинских самолета. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотников в в районах населенных пунктов Верхняя Дуванка, Кременная, Приволье, Лисичанск в Луганской Народной Республике, Берестовое, Красная Гора, Володино, Орлинское в ДНР, а также в Любимовке, Работино и Токмаке Запорожской области. Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 461 самолет, 246 вертолетов, 5831 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11366 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12307 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий рассказал об огромных потерях ВСУ за ночь на ЗапорожьеРаботает "Днепр": враг потерял на Херсонщине еще 46 боевиков за суткиПереломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО

https://crimea.ria.ru/20230817/poterya-kharkova-i-totalnaya-mobilizatsiya-k-chemu-gotovitsya-ukraina-1130769765.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пво, воздушно-космический силы (вкс)