https://crimea.ria.ru/20230818/unichtozhen-ocherednoy-sklad-boepripasov-vsu-i-zapadnoe-vooruzhenie--1130809781.html
Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение
Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение
На Купянском направлении, где украинская армия за сутки пыталась атаковать чаще всего, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, также на разных участках ликвидировано... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T16:07
2023-08-18T16:07
2023-08-18T16:07
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/12/1130809664_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_a499f2651e4b9a4dc890312392516b33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На Купянском направлении, где украинская армия за сутки пыталась атаковать чаще всего, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, также на разных участках ликвидировано различное артиллерийское оружие противника, преимущественно американского и польского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.На разных участках в зоне спецоперации уничтожены десятки единиц техники и вооружения, в том числе западного. Помимо автомобилей, бронемашин и танков, за сутки ВСУ потеряли:Кроме того, в районе населенного пункта Каменки Харьковской области (Купянское направление) уничтожен украинский склад боеприпасов. А в районах населенных пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское в ДНР (Донецкое направление) ВСУ лишились трех пунктов боепитания, добавили в Минобороны.Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили 15 атак украинских подразделений за сутки, лишив украинскую армию еще более 800 военнослужащих. Всего за это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии поражены живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли еще два штурмовика: хроники спецоперацииАмериканских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУАрмия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230815/net-nichego-neuyazvimogo-dlya-rossiyskogo-oruzhiya--shoygu-o-tekhnike-nato-1130742694.html
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/12/1130809664_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_9a5ca917bb444f550522d85c6b4906b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, россия, новости
Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым.
На Купянском направлении, где украинская армия за сутки пыталась атаковать чаще всего
, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, также на разных участках ликвидировано различное артиллерийское оружие противника, преимущественно американского и польского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
На разных участках в зоне спецоперации уничтожены десятки единиц техники и вооружения, в том числе западного. Помимо автомобилей, бронемашин и танков, за сутки ВСУ потеряли:
—три артиллерийские системы М777 производства США;
—две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства;
—гаубицу L119 производства Великобритании и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 37.
Кроме того, в районе населенного пункта Каменки Харьковской области (Купянское направление) уничтожен украинский склад боеприпасов. А в районах населенных пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское в ДНР (Донецкое направление) ВСУ лишились трех пунктов боепитания, добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили 15 атак украинских подразделений за сутки, лишив украинскую армию еще более 800 военнослужащих.
Всего за это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии поражены живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах.
Читайте также на РИА Новости Крым: