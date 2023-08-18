https://crimea.ria.ru/20230818/unichtozhen-ocherednoy-sklad-boepripasov-vsu-i-zapadnoe-vooruzhenie--1130809781.html

Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение

Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение

На Купянском направлении, где украинская армия за сутки пыталась атаковать чаще всего, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, также на разных участках ликвидировано... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T16:07

2023-08-18T16:07

2023-08-18T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На Купянском направлении, где украинская армия за сутки пыталась атаковать чаще всего, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, также на разных участках ликвидировано различное артиллерийское оружие противника, преимущественно американского и польского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.На разных участках в зоне спецоперации уничтожены десятки единиц техники и вооружения, в том числе западного. Помимо автомобилей, бронемашин и танков, за сутки ВСУ потеряли:Кроме того, в районе населенного пункта Каменки Харьковской области (Купянское направление) уничтожен украинский склад боеприпасов. А в районах населенных пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское в ДНР (Донецкое направление) ВСУ лишились трех пунктов боепитания, добавили в Минобороны.Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили 15 атак украинских подразделений за сутки, лишив украинскую армию еще более 800 военнослужащих. Всего за это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии поражены живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли еще два штурмовика: хроники спецоперацииАмериканских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУАрмия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230815/net-nichego-neuyazvimogo-dlya-rossiyskogo-oruzhiya--shoygu-o-tekhnike-nato-1130742694.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, россия, новости