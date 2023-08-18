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Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение
Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение
На Купянском направлении, где украинская армия за сутки пыталась атаковать чаще всего, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, также на разных участках ликвидировано... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T16:07
2023-08-18T16:07
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
украина
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На Купянском направлении, где украинская армия за сутки пыталась атаковать чаще всего, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, также на разных участках ликвидировано различное артиллерийское оружие противника, преимущественно американского и польского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.На разных участках в зоне спецоперации уничтожены десятки единиц техники и вооружения, в том числе западного. Помимо автомобилей, бронемашин и танков, за сутки ВСУ потеряли:Кроме того, в районе населенного пункта Каменки Харьковской области (Купянское направление) уничтожен украинский склад боеприпасов. А в районах населенных пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское в ДНР (Донецкое направление) ВСУ лишились трех пунктов боепитания, добавили в Минобороны.Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили 15 атак украинских подразделений за сутки, лишив украинскую армию еще более 800 военнослужащих. Всего за это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии поражены живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли еще два штурмовика: хроники спецоперацииАмериканских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУАрмия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230815/net-nichego-neuyazvimogo-dlya-rossiyskogo-oruzhiya--shoygu-o-tekhnike-nato-1130742694.html
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Новости
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новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, россия, новости
Уничтожен очередной склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ и западное вооружение в зоне СВО

16:07 18.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолёт Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО.
Вертолёт Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО. - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На Купянском направлении, где украинская армия за сутки пыталась атаковать чаще всего, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, также на разных участках ликвидировано различное артиллерийское оружие противника, преимущественно американского и польского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
На разных участках в зоне спецоперации уничтожены десятки единиц техники и вооружения, в том числе западного. Помимо автомобилей, бронемашин и танков, за сутки ВСУ потеряли:
  • три артиллерийские системы М777 производства США;
  • две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства;
  • гаубицу L119 производства Великобритании и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 37.
Кроме того, в районе населенного пункта Каменки Харьковской области (Купянское направление) уничтожен украинский склад боеприпасов. А в районах населенных пунктов Дылеевка, Дзержинск и Новопокровское в ДНР (Донецкое направление) ВСУ лишились трех пунктов боепитания, добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что ВС РФ отразили 15 атак украинских подразделений за сутки, лишив украинскую армию еще более 800 военнослужащих.
Всего за это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии поражены живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах.
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