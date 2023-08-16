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Американских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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Американских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУ
Американских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Американских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУ
Вооруженные силы России, успешно отражая атаки ВСУ, продолжают уничтожать вооружение противника, включая артустановки и станции контрбатарейной борьбы... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T15:49
2023-08-16T15:49
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России, успешно отражая атаки ВСУ, продолжают уничтожать вооружение противника, включая артустановки и станции контрбатарейной борьбы производства США. За сутки таких ликвидировано четыре в боях на разных направлениях, сообщили в Минобороны России.Так, на Купянском направлении российскими подразделениями уничтожены самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США. Еще одного Paladin у ВСУ не стало на Южно-Донецком направлении.Также противник потерял артиллерийские системы М777 американского производства в попытка атаковать на запорожском и Донецком направлениях. Кроме того, на Донецком направлении разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На три десятка меньше стало у ВСУ за это время и техники: бронемашин, боевых машин пехоты, танков, пикапов и автомобилей.Общие потери в живой силе противника за сутки превысили 700 военнослужащих.Накануне в Минобороны рассказали о первых сбитых силами российских ПВО французских крылатых ракетах SCALP, о поставке которых Украине в июле сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации Шойгу дал характеристику военной технике НАТОНет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, министерство обороны рф, поставки западного оружия украине
Американских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУ

Минобороны: армия России успешно уничтожает артустановки США и Польши на вооружении ВСУ

15:49 16.08.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России, успешно отражая атаки ВСУ, продолжают уничтожать вооружение противника, включая артустановки и станции контрбатарейной борьбы производства США. За сутки таких ликвидировано четыре в боях на разных направлениях, сообщили в Минобороны России.
Так, на Купянском направлении российскими подразделениями уничтожены самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США. Еще одного Paladin у ВСУ не стало на Южно-Донецком направлении.
Также противник потерял артиллерийские системы М777 американского производства в попытка атаковать на запорожском и Донецком направлениях. Кроме того, на Донецком направлении разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
"За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда "Ураган", – добавили в ведомстве.
На три десятка меньше стало у ВСУ за это время и техники: бронемашин, боевых машин пехоты, танков, пикапов и автомобилей.
Общие потери в живой силе противника за сутки превысили 700 военнослужащих.
Накануне в Минобороны рассказали о первых сбитых силами российских ПВО французских крылатых ракетах SCALP, о поставке которых Украине в июле сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
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Заголовок открываемого материала
15:49Американских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУ
15:23ФСБ: четверо диверсантов уничтожены при попытке зайти в Брянскую область
15:17Разбитый склад и 250 убитых солдат ВСУ: ситуация на Донецком направлении
15:06Украинский Су-25 сбит в ДНР
14:22Названы потери ВСУ в Херсонской области за две недели
14:08Деморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
13:59Стратегический проезд: в Евпатории ремонтируют дорогу к порту Мирный
13:49В Крыму подготовили еще более 150 участков для участников СВО
13:32В Москву из Махачкалы доставили 16 пострадавших, в том числе троих детей
13:21Когда спадет жара в Крыму
12:5520 килограммов марихуаны изъяли у жителя Херсонской области
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