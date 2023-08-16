https://crimea.ria.ru/20230816/amerikanskikh-paladin-vse-menshe-v-zone-svo-novye-poteri-vooruzheniya-vsu-1130770523.html

Американских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУ

Американских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Американских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУ

Вооруженные силы России, успешно отражая атаки ВСУ, продолжают уничтожать вооружение противника, включая артустановки и станции контрбатарейной борьбы... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T15:49

2023-08-16T15:49

2023-08-16T15:49

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

новости

министерство обороны рф

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1a/1125558080_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_154a5d3f84e551d41c136caa5d5c53f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России, успешно отражая атаки ВСУ, продолжают уничтожать вооружение противника, включая артустановки и станции контрбатарейной борьбы производства США. За сутки таких ликвидировано четыре в боях на разных направлениях, сообщили в Минобороны России.Так, на Купянском направлении российскими подразделениями уничтожены самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США. Еще одного Paladin у ВСУ не стало на Южно-Донецком направлении.Также противник потерял артиллерийские системы М777 американского производства в попытка атаковать на запорожском и Донецком направлениях. Кроме того, на Донецком направлении разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На три десятка меньше стало у ВСУ за это время и техники: бронемашин, боевых машин пехоты, танков, пикапов и автомобилей.Общие потери в живой силе противника за сутки превысили 700 военнослужащих.Накануне в Минобороны рассказали о первых сбитых силами российских ПВО французских крылатых ракетах SCALP, о поставке которых Украине в июле сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации Шойгу дал характеристику военной технике НАТОНет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, министерство обороны рф, поставки западного оружия украине