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Американских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУ
Американских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Американских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУ
Вооруженные силы России, успешно отражая атаки ВСУ, продолжают уничтожать вооружение противника, включая артустановки и станции контрбатарейной борьбы... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T15:49
2023-08-16T15:49
2023-08-16T15:49
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России, успешно отражая атаки ВСУ, продолжают уничтожать вооружение противника, включая артустановки и станции контрбатарейной борьбы производства США. За сутки таких ликвидировано четыре в боях на разных направлениях, сообщили в Минобороны России.Так, на Купянском направлении российскими подразделениями уничтожены самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США. Еще одного Paladin у ВСУ не стало на Южно-Донецком направлении.Также противник потерял артиллерийские системы М777 американского производства в попытка атаковать на запорожском и Донецком направлениях. Кроме того, на Донецком направлении разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На три десятка меньше стало у ВСУ за это время и техники: бронемашин, боевых машин пехоты, танков, пикапов и автомобилей.Общие потери в живой силе противника за сутки превысили 700 военнослужащих.Накануне в Минобороны рассказали о первых сбитых силами российских ПВО французских крылатых ракетах SCALP, о поставке которых Украине в июле сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации Шойгу дал характеристику военной технике НАТОНет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО
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РИА Новости Крым
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости, министерство обороны рф, поставки западного оружия украине
Американских Paladin все меньше в зоне СВО: новые потери вооружения ВСУ
Минобороны: армия России успешно уничтожает артустановки США и Польши на вооружении ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России, успешно отражая атаки ВСУ, продолжают уничтожать вооружение противника, включая артустановки и станции контрбатарейной борьбы производства США. За сутки таких ликвидировано четыре в боях на разных направлениях, сообщили в Минобороны России.
Так, на Купянском направлении российскими подразделениями уничтожены самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США. Еще одного Paladin у ВСУ не стало на Южно-Донецком направлении.
Также противник потерял артиллерийские системы М777 американского производства в попытка атаковать на запорожском и Донецком направлениях. Кроме того, на Донецком направлении разбита радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
"За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и два реактивных снаряда "Ураган", – добавили в ведомстве.
На три десятка меньше стало у ВСУ за это время и техники: бронемашин, боевых машин пехоты, танков, пикапов и автомобилей.
Общие потери в живой силе противника за сутки превысили 700 военнослужащих.
Накануне в Минобороны рассказали
о первых сбитых силами российских ПВО французских крылатых ракетах SCALP, о поставке которых Украине в июле сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
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