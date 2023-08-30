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Ущерб считают до сих пор: как живут в Алешках после теракта на ГЭС - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Ущерб считают до сих пор: как живут в Алешках после теракта на ГЭС
Ущерб считают до сих пор: как живут в Алешках после теракта на ГЭС - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Ущерб считают до сих пор: как живут в Алешках после теракта на ГЭС
Город Алешки Херсонской области практически полностью восстановился после теракта на Каховской ГЭС, однако подсчет ущерба еще не завершен, рассказал РИА Новости РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T17:36
2023-08-30T17:36
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Город Алешки Херсонской области практически полностью восстановился после теракта на Каховской ГЭС, однако подсчет ущерба еще не завершен, рассказал РИА Новости Крым глава Алешкинского городского округа Георгий Журавко.Алешки приводят в порядок"На сегодняшний день Алешкинский район начинает выходить из тяжелой ситуации. Практически все последствия ЧС ликвидированы: остались мелочи, которые мы сейчас дорабатываем. Даже в 15-километровой зоне (от линии боевого соприкосновения - ред.) проводятся работы, необходимые для жизни. А дальше - чистота, порядок, даже бордюры побелены", - говорит Журавко.При этом, местным властям приходится регулярно устранять еще и последствия ежедневных обстрелов со стороны ВСУ, которые бьют по жилому фонду и гражданской инфраструктуре округа.К началу учебного года готовыПо словам главы округа, быстрое устранение последствий украинского теракта - результат слаженной работы МЧС России, российских военных и гражданского населения - все вместе провели колоссальную работу. Сейчас регион уже готов к началу учебного года."Подготовка школ идет нормально, школы откроются, сады тоже. Деток хватает. Все будет очно, никаких дистанционных мероприятий. Все школы обеспечены пособиями, учебниками, будет осуществлятся подвоз детей. Охрана обеспечена, насколько это возможно в условиях прилетов", - сказал Журавко.Также по его словам, завершается подготовка к выборам, которые в Херсонской области состоятся в сентябре, в единый для всей России период голосования.Ущерб еще считаютОн также отметил, что ведутся ремонты в жилых домах, в том числе постепенно жители восстанавливают частные домовладения, на многие из которых после наводнения "до сих пор больно смотреть"."Люди не ожидали, что Украина это сделает. Вроде были готовы, но в то же время человек так устроен, что до последнего думали: "Такого быть не может, чтобы затопить три района вместе с людьми, животными". Люди в шоке от этого поступка Украины", - сказал в завершении Журавко.ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов, погибли люди. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Каховскую ГЭС восстановят однозначно – СальдоПодтоплено 8 тысяч домов: ситуация на Херсонщине спустя месяц после ЧПГоры мусора и трупы животных - 14-й день после ЧП в Новой Каховке
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жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, херсонская область, алешки, каховская гэс, общество, новости сво, георгий журавко, новости
Ущерб считают до сих пор: как живут в Алешках после теракта на ГЭС

Власти Алешек: подсчет ущерба от теракта на Каховской ГЭС продолжается

17:36 30.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь в Алешках
Повседневная жизнь в Алешках - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 авг - РИА Новости Крым. Город Алешки Херсонской области практически полностью восстановился после теракта на Каховской ГЭС, однако подсчет ущерба еще не завершен, рассказал РИА Новости Крым глава Алешкинского городского округа Георгий Журавко.

Алешки приводят в порядок

"На сегодняшний день Алешкинский район начинает выходить из тяжелой ситуации. Практически все последствия ЧС ликвидированы: остались мелочи, которые мы сейчас дорабатываем. Даже в 15-километровой зоне (от линии боевого соприкосновения - ред.) проводятся работы, необходимые для жизни. А дальше - чистота, порядок, даже бордюры побелены", - говорит Журавко.
При этом, местным властям приходится регулярно устранять еще и последствия ежедневных обстрелов со стороны ВСУ, которые бьют по жилому фонду и гражданской инфраструктуре округа.

К началу учебного года готовы

По словам главы округа, быстрое устранение последствий украинского теракта - результат слаженной работы МЧС России, российских военных и гражданского населения - все вместе провели колоссальную работу. Сейчас регион уже готов к началу учебного года.
"Подготовка школ идет нормально, школы откроются, сады тоже. Деток хватает. Все будет очно, никаких дистанционных мероприятий. Все школы обеспечены пособиями, учебниками, будет осуществлятся подвоз детей. Охрана обеспечена, насколько это возможно в условиях прилетов", - сказал Журавко.
Также по его словам, завершается подготовка к выборам, которые в Херсонской области состоятся в сентябре, в единый для всей России период голосования.

Ущерб еще считают

"Суммы нанесенного ущерба еще нет. Этим занимается Следственный комитет РФ, который подчитывает, опрашивает. Люди заявляют об утраченном имуществе. Когда этот процесс завершится, мы сможем назвать сумму ущерба. Город сильно пострадал и это продолжается", - констатирует глава округа.
Он также отметил, что ведутся ремонты в жилых домах, в том числе постепенно жители восстанавливают частные домовладения, на многие из которых после наводнения "до сих пор больно смотреть".
"Люди не ожидали, что Украина это сделает. Вроде были готовы, но в то же время человек так устроен, что до последнего думали: "Такого быть не может, чтобы затопить три района вместе с людьми, животными". Люди в шоке от этого поступка Украины", - сказал в завершении Журавко.
ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов, погибли люди. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – уровень воды там достигал 10 метров. Также были затоплены десятки сел и поселков. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымНовые регионы РоссииХерсонская областьАлешкиКаховская ГЭСОбществоНовости СВОГеоргий ЖуравкоНовости
 
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