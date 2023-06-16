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Выборы в Крыму: когда, как и где голосовать - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Выборы в Крыму: когда, как и где голосовать
Выборы в Крыму: когда, как и где голосовать - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Выборы в Крыму: когда, как и где голосовать
В России стартовала избирательная кампания, в частности, в Крыму готовятся к довыборам депутатов в Госдуму по 19-му одномандатному округу. Представители... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T19:03
2023-06-16T19:03
крым
новости крыма
политика
выборы
михаил малышев
государственная дума рф
единый день голосования
дистанционное голосование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В России стартовала избирательная кампания, в частности, в Крыму готовятся к довыборам депутатов в Госдуму по 19-му одномандатному округу. Представители Избирательной комиссии республики рассказали, в каких муниципалитетах откроются участки и какие формы голосования будут доступны в этом году.Выборы в КрымуПо словам председателя крымского Избиркома Михаила Малышева, в единый день голосования 10 сентября дополнительные выборы депутатов Госдумы пройдут в четырех регионах страны, в том числе в Крыму, при этом голосовать можно будет три дня - 8, 9 и 10 числа."В республике дополнительные выборы состоятся по одномандатному избирательному округу №19 в связи с досрочным прекращением полномочий избранного по данному округу депутата Госдумы РФ VIII созыва Алексея Черняка", - уточнил Малышев.В границы девятнадцатого одномандатного округа входят Центральный район Симферопольского городского округа, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, Бахчисарайский и Белогорский районы, шесть сельских поселений Симферопольского района: Добровское, Кольчугинское, Новоселовское, Перовское, Пожарское и Чистенское. На этих территориях будут работать 360 избирательных участков. Дополнительно планируется организовать еще четырнадцать участков в местах временного пребывания избирателей. Принять участие в этих выборах смогут более пятисот тысяч избирателей.Особое внимание уделяют техническому обеспечению и безопасности на участках: везде установят металлоискатели и будут присутствовать правоохранители.Дистанционное электронное голосованиеПроголосовать жители региона смогут как на избирательном участке, так и дистанционно. Такая форма голосования доступна крымчанам впервые."31 субъект подавали заявку на применение дистанционного электронного голосования. 24 субъекта прошли этот этап и получили согласование ЦИК, из них 18 - субъекты, которые никогда не проводили ДЭК, ну и Крым попал в их число", - сообщила зампредседателя Избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева.Система ДЭК позволяет отдать свой голос без посещения избирательного участка и бумажного бюллетеня. По данным республиканского Избиркома, около половины крымских избирателей имеют подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, - это главное условие, чтобы проголосовать онлайн. Для этого нужно подать заявление на "Госуслугах", их прием начнется за 45 дней до начала выборов и завершится за три дня до начала первого дня голосования.Участки для жителей освобожденных регионовГубернаторские выборы в дни голосований пройдут также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Уже сейчас в новых регионах созданы территориальные избирательные и субъективные комиссии, заканчивается формирование участковых. В организации процесса помогает Крым."С учетом того, что член нашей комиссии стал зампредседателя Херсонской областной комиссии, у нас есть прямая связь, и во всех вопросах мы оказываем помощь, чтобы выборы прошли на должном уровне. Участки, скорее всего, будут созданы и на территории Крыма. Здесь тоже окажем организационное содействие. Избиратели, имеющие право голоса на этих территориях, будут иметь возможность проголосовать, находясь в Крыму ",- сообщил Малышев.Ранее в Крыму стартовало голосование на дополнительных выборах депутата Государственного Совета республики. Своего представителя в региональном парламенте выбирают избиратели Симферопольского района, проживающие на территории Добровского одномандатного округа №20. Проголосовать можно с 16 по 18 июня с 8:00 до 20:00. Читайте также на РИА Новости Крым:От стресса к адаптации: как фактор СВО повлияет на выборы в РоссииВ Херсонской области языком делопроизводства признан русский и украинскийКогда отпадет надобность в многодневном голосовании на выборах – мнение
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4.7
96
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крым, новости крыма, политика, выборы, михаил малышев, государственная дума рф, единый день голосования, дистанционное голосование, видео
Выборы в Крыму: когда, как и где голосовать

В Крыму пройдут дополнительные выборы депутатов в Госдуму

19:03 16.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В России стартовала избирательная кампания, в частности, в Крыму готовятся к довыборам депутатов в Госдуму по 19-му одномандатному округу. Представители Избирательной комиссии республики рассказали, в каких муниципалитетах откроются участки и какие формы голосования будут доступны в этом году.

Выборы в Крыму

По словам председателя крымского Избиркома Михаила Малышева, в единый день голосования 10 сентября дополнительные выборы депутатов Госдумы пройдут в четырех регионах страны, в том числе в Крыму, при этом голосовать можно будет три дня - 8, 9 и 10 числа.
"В республике дополнительные выборы состоятся по одномандатному избирательному округу №19 в связи с досрочным прекращением полномочий избранного по данному округу депутата Госдумы РФ VIII созыва Алексея Черняка", - уточнил Малышев.
В границы девятнадцатого одномандатного округа входят Центральный район Симферопольского городского округа, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, Бахчисарайский и Белогорский районы, шесть сельских поселений Симферопольского района: Добровское, Кольчугинское, Новоселовское, Перовское, Пожарское и Чистенское. На этих территориях будут работать 360 избирательных участков. Дополнительно планируется организовать еще четырнадцать участков в местах временного пребывания избирателей. Принять участие в этих выборах смогут более пятисот тысяч избирателей.
Особое внимание уделяют техническому обеспечению и безопасности на участках: везде установят металлоискатели и будут присутствовать правоохранители.

Дистанционное электронное голосование

Проголосовать жители региона смогут как на избирательном участке, так и дистанционно. Такая форма голосования доступна крымчанам впервые.
"31 субъект подавали заявку на применение дистанционного электронного голосования. 24 субъекта прошли этот этап и получили согласование ЦИК, из них 18 - субъекты, которые никогда не проводили ДЭК, ну и Крым попал в их число", - сообщила зампредседателя Избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева.
Система ДЭК позволяет отдать свой голос без посещения избирательного участка и бумажного бюллетеня. По данным республиканского Избиркома, около половины крымских избирателей имеют подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, - это главное условие, чтобы проголосовать онлайн. Для этого нужно подать заявление на "Госуслугах", их прием начнется за 45 дней до начала выборов и завершится за три дня до начала первого дня голосования.
"Избиратель, зарегистрировавшийся на ДЭК, исключается из списков на избирательных участках. То есть проголосовать обычным способом с помощью бумажного бюллетеня он уже не сможет. Непосредственно в день голосования, когда открывается доступ, избиратель проходит идентификацию на портале госуслуг, ему на телефон приходит код подтверждения. После этого происходит переход непосредственно на портал электронного голосования, где полностью соблюдается тайна голосования", - поясняет Гузеева.

Участки для жителей освобожденных регионов

Губернаторские выборы в дни голосований пройдут также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Уже сейчас в новых регионах созданы территориальные избирательные и субъективные комиссии, заканчивается формирование участковых. В организации процесса помогает Крым.
"С учетом того, что член нашей комиссии стал зампредседателя Херсонской областной комиссии, у нас есть прямая связь, и во всех вопросах мы оказываем помощь, чтобы выборы прошли на должном уровне. Участки, скорее всего, будут созданы и на территории Крыма. Здесь тоже окажем организационное содействие. Избиратели, имеющие право голоса на этих территориях, будут иметь возможность проголосовать, находясь в Крыму ",- сообщил Малышев.
Ранее в Крыму стартовало голосование на дополнительных выборах депутата Государственного Совета республики. Своего представителя в региональном парламенте выбирают избиратели Симферопольского района, проживающие на территории Добровского одномандатного округа №20. Проголосовать можно с 16 по 18 июня с 8:00 до 20:00.
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