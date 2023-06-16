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Выборы в Крыму: когда, как и где голосовать

Выборы в Крыму: когда, как и где голосовать - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Выборы в Крыму: когда, как и где голосовать

В России стартовала избирательная кампания, в частности, в Крыму готовятся к довыборам депутатов в Госдуму по 19-му одномандатному округу. Представители... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T19:03

2023-06-16T19:03

2023-06-16T19:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В России стартовала избирательная кампания, в частности, в Крыму готовятся к довыборам депутатов в Госдуму по 19-му одномандатному округу. Представители Избирательной комиссии республики рассказали, в каких муниципалитетах откроются участки и какие формы голосования будут доступны в этом году.Выборы в КрымуПо словам председателя крымского Избиркома Михаила Малышева, в единый день голосования 10 сентября дополнительные выборы депутатов Госдумы пройдут в четырех регионах страны, в том числе в Крыму, при этом голосовать можно будет три дня - 8, 9 и 10 числа."В республике дополнительные выборы состоятся по одномандатному избирательному округу №19 в связи с досрочным прекращением полномочий избранного по данному округу депутата Госдумы РФ VIII созыва Алексея Черняка", - уточнил Малышев.В границы девятнадцатого одномандатного округа входят Центральный район Симферопольского городского округа, Алушта, Судак, Феодосия, Ялта, Бахчисарайский и Белогорский районы, шесть сельских поселений Симферопольского района: Добровское, Кольчугинское, Новоселовское, Перовское, Пожарское и Чистенское. На этих территориях будут работать 360 избирательных участков. Дополнительно планируется организовать еще четырнадцать участков в местах временного пребывания избирателей. Принять участие в этих выборах смогут более пятисот тысяч избирателей.Особое внимание уделяют техническому обеспечению и безопасности на участках: везде установят металлоискатели и будут присутствовать правоохранители.Дистанционное электронное голосованиеПроголосовать жители региона смогут как на избирательном участке, так и дистанционно. Такая форма голосования доступна крымчанам впервые."31 субъект подавали заявку на применение дистанционного электронного голосования. 24 субъекта прошли этот этап и получили согласование ЦИК, из них 18 - субъекты, которые никогда не проводили ДЭК, ну и Крым попал в их число", - сообщила зампредседателя Избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева.Система ДЭК позволяет отдать свой голос без посещения избирательного участка и бумажного бюллетеня. По данным республиканского Избиркома, около половины крымских избирателей имеют подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, - это главное условие, чтобы проголосовать онлайн. Для этого нужно подать заявление на "Госуслугах", их прием начнется за 45 дней до начала выборов и завершится за три дня до начала первого дня голосования.Участки для жителей освобожденных регионовГубернаторские выборы в дни голосований пройдут также в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Уже сейчас в новых регионах созданы территориальные избирательные и субъективные комиссии, заканчивается формирование участковых. В организации процесса помогает Крым."С учетом того, что член нашей комиссии стал зампредседателя Херсонской областной комиссии, у нас есть прямая связь, и во всех вопросах мы оказываем помощь, чтобы выборы прошли на должном уровне. Участки, скорее всего, будут созданы и на территории Крыма. Здесь тоже окажем организационное содействие. Избиратели, имеющие право голоса на этих территориях, будут иметь возможность проголосовать, находясь в Крыму ",- сообщил Малышев.Ранее в Крыму стартовало голосование на дополнительных выборах депутата Государственного Совета республики. Своего представителя в региональном парламенте выбирают избиратели Симферопольского района, проживающие на территории Добровского одномандатного округа №20. Проголосовать можно с 16 по 18 июня с 8:00 до 20:00. Читайте также на РИА Новости Крым:От стресса к адаптации: как фактор СВО повлияет на выборы в РоссииВ Херсонской области языком делопроизводства признан русский и украинскийКогда отпадет надобность в многодневном голосовании на выборах – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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