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В Крыму стартовали довыборы в Госсовет - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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В Крыму стартовали довыборы в Госсовет
В Крыму стартовали довыборы в Госсовет - РИА Новости Крым, 16.06.2023
В Крыму стартовали довыборы в Госсовет
В Крыму стартовало голосование на дополнительных выборах депутата Государственного Совета республики. Своего представителя в региональном парламенте выбирают... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T08:00
2023-06-16T08:00
выборы
государственный совет рк (госсовет)
игорь буданов
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму стартовало голосование на дополнительных выборах депутата Государственного Совета республики. Своего представителя в региональном парламенте выбирают избиратели Симферопольского района, проживающие на территории Добровского одномандатного округа №20. Проголосовать можно с 16 по 18 июня с 8:00 до 20:00.За мандат депутата крымского парламента борются восемь кандидатов. "Единая Россия" выдвинула кандидатуру гендиректора компании "Доброе" 59-летнего Александра Походенко, от КПРФ баллотируется 48-летний домохозяин Владимир Шереметьев. Партию "Справедливую Россию – Патриоты – За Правду" представляет директор Добровской школы-гимназии имени Я.М. Слонимского 62-летний Игорь Глушко, ЛДПР – домохозяин из Бахчисарая 44-летний Дмитрий Беззубенко. Непарламентские партии представляет кандидат от Компартии "Коммунисты России" Евгений Бакши. Как отмечается на сайте Избирательной комиссии Крыма, 36-летний коммунист имел судимость по статье статьи 368 часть 2 Уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", судимость была погашена 21 января 2013 года. Единственная женщина-кандидат и она же самовыдвиженец – Елена Морозова, которая работает с Александром Походенко на одном предприятии менеджером по персоналу.В Добровский одномандатный избирательный округ входят населенные пункты Добровского, Донского, Мазанского, Мирновского, Перовского, Трудовского, Урожайновского, Чистенского сельских советов Симферопольского района.Как сообщалось ранее, в марте 2023 года Госсовет Крыма досрочно прекратил полномочия депутат Игоря Буданова. В феврале 2022 года парламентарий, находясь за рулем BMW 750 LI XDRIVE AWD, наехал на 73-летнюю женщину на улице Ленина в Симферополе и скрылся с места ДТП. Женщина впоследствии скончалась.В сентябре 2022 года Киевский райсуд Симферополя признал Буданова виновным в ДТП, депутат свою вину в преступления признал полностью. Он возместил потерпевшим моральный вред в размере 30 млн рублей, оказал помощь в помощь в похоронах и принес извинения. Суд освободил Буданова от отбывания реального наказания и дал ему 4 года лишения свободы условно с отсрочкой на 2 года.
https://crimea.ria.ru/20230601/ot-stressa-k-adaptatsii-kak-faktor-svo-povliyaet-na-vybory-v-rossii-1129116553.html
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4.7
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выборы, государственный совет рк (госсовет), игорь буданов, новости крыма

В Крыму стартовали довыборы в Госсовет

08:00 16.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание госсовета Крыма весна
Здание госсовета Крыма весна - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму стартовало голосование на дополнительных выборах депутата Государственного Совета республики. Своего представителя в региональном парламенте выбирают избиратели Симферопольского района, проживающие на территории Добровского одномандатного округа №20. Проголосовать можно с 16 по 18 июня с 8:00 до 20:00.
За мандат депутата крымского парламента борются восемь кандидатов.
"Единая Россия" выдвинула кандидатуру гендиректора компании "Доброе" 59-летнего Александра Походенко, от КПРФ баллотируется 48-летний домохозяин Владимир Шереметьев. Партию "Справедливую Россию – Патриоты – За Правду" представляет директор Добровской школы-гимназии имени Я.М. Слонимского 62-летний Игорь Глушко, ЛДПР – домохозяин из Бахчисарая 44-летний Дмитрий Беззубенко. Непарламентские партии представляет кандидат от Компартии "Коммунисты России" Евгений Бакши. Как отмечается на сайте Избирательной комиссии Крыма, 36-летний коммунист имел судимость по статье статьи 368 часть 2 Уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", судимость была погашена 21 января 2013 года. Единственная женщина-кандидат и она же самовыдвиженец – Елена Морозова, которая работает с Александром Походенко на одном предприятии менеджером по персоналу.
В Добровский одномандатный избирательный округ входят населенные пункты Добровского, Донского, Мазанского, Мирновского, Перовского, Трудовского, Урожайновского, Чистенского сельских советов Симферопольского района.
Как сообщалось ранее, в марте 2023 года Госсовет Крыма досрочно прекратил полномочия депутат Игоря Буданова. В феврале 2022 года парламентарий, находясь за рулем BMW 750 LI XDRIVE AWD, наехал на 73-летнюю женщину на улице Ленина в Симферополе и скрылся с места ДТП. Женщина впоследствии скончалась.
В сентябре 2022 года Киевский райсуд Симферополя признал Буданова виновным в ДТП, депутат свою вину в преступления признал полностью. Он возместил потерпевшим моральный вред в размере 30 млн рублей, оказал помощь в помощь в похоронах и принес извинения. Суд освободил Буданова от отбывания реального наказания и дал ему 4 года лишения свободы условно с отсрочкой на 2 года.
На избирательном участке в основной день голосования - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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