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В Херсонской области языком делопроизводства признан русский и украинский - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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В Херсонской области языком делопроизводства признан русский и украинский
В Херсонской области языком делопроизводства признан русский и украинский - РИА Новости Крым, 11.06.2023
В Херсонской области языком делопроизводства признан русский и украинский
В Херсонской области наряду с русским языком в делопроизводстве будет использоваться украинский, а в Геническом и Новотроицком районах – и крымско-татарский... РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T19:17
2023-06-11T19:17
херсонская область
русский язык
владимир сальдо
общество
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области наряду с русским языком в делопроизводстве будет использоваться украинский, а в Геническом и Новотроицком районах – и крымско-татарский языки. Соответствующий указ накануне Дня России подписал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, это позволит херсонцам еще сильнее объединиться в ответ на ракетные удары киевского режима по мирным жителям, эвакуированным из зоны затопления.Как сообщали экстренные службы, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонщины 66 снарядов, из них 18 по Голой Пристани и 14 – по Алешкам. Информация о жертвах и повреждениях инфраструктуры уточняется.Сотрудники МЧС России спасли в зоне подтопления уже 1736 человек, из них 165 детей. По состоянию на утро 11 июня число эвакуированных составляет 6026 человек, в том числе 235 детей и более 80 маломобильных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСВода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питьяУдар по пункту размещения на Арабатской стрелке: раненых везут в Крым
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херсонская область, русский язык, владимир сальдо, общество, новости, новые регионы россии
В Херсонской области языком делопроизводства признан русский и украинский

Сальдо: на Херсонщине определен статус русского, украинского и крымско-татарского языков

19:17 11.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области наряду с русским языком в делопроизводстве будет использоваться украинский, а в Геническом и Новотроицком районах – и крымско-татарский языки. Соответствующий указ накануне Дня России подписал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Важность и своевременность такого решения во время нашего вчерашнего разговора подтвердил Президент России. У нас, как и во всей стране, приоритетом для государства, в первую очередь, является забота о культурных, духовных и исторических ценностях людей. Граждане имеют право на свободный выбор любого языка общения, воспитания, культуры и творчества. Никто, ничто и никогда не повлияет на единство многонационального народа Российской Федерации", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, это позволит херсонцам еще сильнее объединиться в ответ на ракетные удары киевского режима по мирным жителям, эвакуированным из зоны затопления.
Как сообщали экстренные службы, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонщины 66 снарядов, из них 18 по Голой Пристани и 14 – по Алешкам. Информация о жертвах и повреждениях инфраструктуры уточняется.
Сотрудники МЧС России спасли в зоне подтопления уже 1736 человек, из них 165 детей. По состоянию на утро 11 июня число эвакуированных составляет 6026 человек, в том числе 235 детей и более 80 маломобильных граждан.
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Херсонская областьРусский языкВладимир СальдоОбществоНовостиНовые регионы России
 
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