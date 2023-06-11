https://crimea.ria.ru/20230611/v-khersonskoy-oblasti-yazykom-deloproizvodstva-priznan-russkiy-i-ukrainskiy-1129323795.html

В Херсонской области языком делопроизводства признан русский и украинский

В Херсонской области языком делопроизводства признан русский и украинский - РИА Новости Крым, 11.06.2023

В Херсонской области языком делопроизводства признан русский и украинский

В Херсонской области наряду с русским языком в делопроизводстве будет использоваться украинский, а в Геническом и Новотроицком районах – и крымско-татарский... РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T19:17

2023-06-11T19:17

2023-06-11T19:17

херсонская область

русский язык

владимир сальдо

общество

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области наряду с русским языком в делопроизводстве будет использоваться украинский, а в Геническом и Новотроицком районах – и крымско-татарский языки. Соответствующий указ накануне Дня России подписал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, это позволит херсонцам еще сильнее объединиться в ответ на ракетные удары киевского режима по мирным жителям, эвакуированным из зоны затопления.Как сообщали экстренные службы, в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонщины 66 снарядов, из них 18 по Голой Пристани и 14 – по Алешкам. Информация о жертвах и повреждениях инфраструктуры уточняется.Сотрудники МЧС России спасли в зоне подтопления уже 1736 человек, из них 165 детей. По состоянию на утро 11 июня число эвакуированных составляет 6026 человек, в том числе 235 детей и более 80 маломобильных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСВода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питьяУдар по пункту размещения на Арабатской стрелке: раненых везут в Крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, русский язык, владимир сальдо, общество, новости, новые регионы россии