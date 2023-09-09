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Второй день голосования на Херсонщине: высокая явка и украинские фейки

Второй день голосования на Херсонщине: высокая явка и украинские фейки - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Второй день голосования на Херсонщине: высокая явка и украинские фейки

По итогам второго дня голосования явка на выборы депутатов в Херсонскую областную думу составила 62, 68%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T21:24

2023-09-09T21:24

2023-09-09T21:25

марина захарова

единый день голосования - 2023

выборы

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. По итогам второго дня голосования явка на выборы депутатов в Херсонскую областную думу составила 62, 68%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.По ее словам, в целом второй день голосования прошел спокойно, однако "информационщики продолжали вести активную борьбу с фейками со стороны Украины".Кроме того, в украинском Telegram-сегменте касался и другой фейк, который касался Новокахавского городского округа, где якобы был совершен теракт в отношении автомобиля, который перевозил избирательную документацию."У нас в Новокаховском городском округе все сейчас в штатном режиме, спокойно. И никаких диверсии в отношении избирательных комиссий и лиц, их сопровождающих, не было", - заверила Захарова.Накануне сообщалось, что по итогам первого дня голосования явка на выборы депутатов в Херсонскую областную думу составила 58, 42%.Так, участники Международной миссии по экспертизе Единого дня голосования-2023 отчитались о том, как прошел второй день выборов в Херсонской области. Избирательный процесс проходил спокойно, никаких нарушений зафиксировано не было.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской областиСальдо проголосовал на выборах в Херсонской области – видеоВыборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК

https://crimea.ria.ru/20230909/mezhdunarodnye-eksperty-po-vyboram-videli-ataku-dronov-vsu-v-skadovske-1131286706.html

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марина захарова, единый день голосования - 2023, выборы, херсонская область, новости, новые регионы россии