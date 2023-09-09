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Второй день голосования на Херсонщине: высокая явка и украинские фейки
Второй день голосования на Херсонщине: высокая явка и украинские фейки - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Второй день голосования на Херсонщине: высокая явка и украинские фейки
По итогам второго дня голосования явка на выборы депутатов в Херсонскую областную думу составила 62, 68%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T21:24
2023-09-09T21:24
2023-09-09T21:25
марина захарова
единый день голосования - 2023
выборы
херсонская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. По итогам второго дня голосования явка на выборы депутатов в Херсонскую областную думу составила 62, 68%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.По ее словам, в целом второй день голосования прошел спокойно, однако "информационщики продолжали вести активную борьбу с фейками со стороны Украины".Кроме того, в украинском Telegram-сегменте касался и другой фейк, который касался Новокахавского городского округа, где якобы был совершен теракт в отношении автомобиля, который перевозил избирательную документацию."У нас в Новокаховском городском округе все сейчас в штатном режиме, спокойно. И никаких диверсии в отношении избирательных комиссий и лиц, их сопровождающих, не было", - заверила Захарова.Накануне сообщалось, что по итогам первого дня голосования явка на выборы депутатов в Херсонскую областную думу составила 58, 42%.Так, участники Международной миссии по экспертизе Единого дня голосования-2023 отчитались о том, как прошел второй день выборов в Херсонской области. Избирательный процесс проходил спокойно, никаких нарушений зафиксировано не было.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской областиСальдо проголосовал на выборах в Херсонской области – видеоВыборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК
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марина захарова, единый день голосования - 2023, выборы, херсонская область, новости, новые регионы россии
Второй день голосования на Херсонщине: высокая явка и украинские фейки
Захарова: явка на выборы на Херсонщине составила 62,68%
21:24 09.09.2023 (обновлено: 21:25 09.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. По итогам второго дня голосования явка на выборы депутатов в Херсонскую областную думу составила 62, 68%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Работа комиссий сегодня проходила в штатном режиме. Активность наших избирателей не уменьшалась в течение дня. Люди шли голосовать на участки с позитивным настроением, с положительными эмоциями, о чем свидетельствуют результаты явки. На сегодняшний день явка в Херсонскую областную думу 62, 68%, явка по Геническому избирательному округу составила 45, 74%", - сообщила Захарова.
По ее словам, в целом второй день голосования прошел спокойно, однако "информационщики продолжали вести активную борьбу с фейками со стороны Украины".
"Так, были развенчаны фейки в отношении досрочного голосования в Алешинском муниципальном округе. В соответствии с которым украинская сторона оповещала жителей Украины, что якобы на левом берегу в наших муниципальных округах во время досрочного голосования ездили машины с военными и через громкоговорители призывали людей идти на выборы. Мы ответственно заявляем: такими методами наши мобильные участковые комиссии не пользовались", - сказала председатель избиркома.
Кроме того, в украинском Telegram-сегменте касался и другой фейк, который касался Новокахавского городского округа, где якобы был совершен теракт в отношении автомобиля, который перевозил избирательную документацию.
"У нас в Новокаховском городском округе все сейчас в штатном режиме, спокойно. И никаких диверсии в отношении избирательных комиссий и лиц, их сопровождающих, не было", - заверила Захарова.
Явка по итогам второго дня голосования в ДНР составила 74,01%, в ЛНР - 60,99%, в Херсонской области - 62,68%, в Запорожской - 53,01%, - сообщили региональные избиркомы.
Накануне сообщалось
, что по итогам первого дня голосования явка на выборы депутатов в Херсонскую областную думу составила 58, 42%.
Так, участники Международной миссии по экспертизе Единого дня голосования-2023 отчитались о том, как прошел второй день выборов в Херсонской области
. Избирательный процесс проходил спокойно, никаких нарушений зафиксировано не было.
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