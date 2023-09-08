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Итоги первого дня голосования в Херсонской области – избирком - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Итоги первого дня голосования в Херсонской области – избирком
Итоги первого дня голосования в Херсонской области – избирком - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Итоги первого дня голосования в Херсонской области – избирком
По итогам первого дня голосования явка на выборы депутатов в Херсонскую областную думу составила 58, 42%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T20:50
2023-09-08T21:04
выборы
херсонская область
марина захарова
геническ
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. По итогам первого дня голосования явка на выборы депутатов в Херсонскую областную думу составила 58, 42%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.По ее словам, явка на выборы депутатов совета Генического муниципального округа как временного административного центра на сегодня составила чуть более 40%. По сравнению со вчерашним днем предварительного голосования наблюдается "очень большой отрыв", так как "люди понимают важность этого события", отметила председатель регионального избиркома.По словам Захаровой, явка людей на всех открытых для голосования участках "довольно высокая", чему она сама была свидетелем. Захарова подчеркнула, что наряду со стационарными участками работают также мобильные выездные группы, что позволяет избирателям проголосовать вне помещений, на придомовых территориях.Председатель избиркома отметила, что "Украина продолжает делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию и попытаться сорвать избирательный процесс в Херсонской области", однако у нее ничего не получится, так как здесь знают, как действовать.По ее словам, международные эксперты, как и местные наблюдатели от общественников и политических партий, констатировали, "что нарушений в ходе избирательного процесса выявлено не было". "Процесс идет хорошо, и надеюсь, на второй день голосования он будет таким же продуктивным", – заключила глава избиркома.Читайте также на РИА Новости Крым: ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской областиСальдо проголосовал на выборах в Херсонской области - видео
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выборы, херсонская область, марина захарова, геническ, новости
Итоги первого дня голосования в Херсонской области – избирком

Захарова: явка на выборы на Херсонщине составила 58,42%

20:50 08.09.2023 (обновлено: 21:04 08.09.2023)
 
© РИА Новости КрымМарина Захарова
Марина Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. По итогам первого дня голосования явка на выборы депутатов в Херсонскую областную думу составила 58, 42%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

"Явка на сегодняшний день в Херсонскую областную думу составила 58,42% избирателей. Хочу казать, что явка у нас растет, и это очень радует. Люди с энтузиазмом продолжают идти на избирательные участки", – сказала Захарова.

По ее словам, явка на выборы депутатов совета Генического муниципального округа как временного административного центра на сегодня составила чуть более 40%. По сравнению со вчерашним днем предварительного голосования наблюдается "очень большой отрыв", так как "люди понимают важность этого события", отметила председатель регионального избиркома.
По словам Захаровой, явка людей на всех открытых для голосования участках "довольно высокая", чему она сама была свидетелем.
Захарова подчеркнула, что наряду со стационарными участками работают также мобильные выездные группы, что позволяет избирателям проголосовать вне помещений, на придомовых территориях.
Председатель избиркома отметила, что "Украина продолжает делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию и попытаться сорвать избирательный процесс в Херсонской области", однако у нее ничего не получится, так как здесь знают, как действовать.

"У нас выработан алгоритм действий с правоохранительными органами. Поэтому даже в тех муниципальных округах, где приходилось приостанавливать на короткий промежуток времени работу избирательных участков, на ход избирательного процесса это никак не повлияло", – сказала Захарова.

По ее словам, международные эксперты, как и местные наблюдатели от общественников и политических партий, констатировали, "что нарушений в ходе избирательного процесса выявлено не было".
"Процесс идет хорошо, и надеюсь, на второй день голосования он будет таким же продуктивным", – заключила глава избиркома.
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ВыборыХерсонская областьМарина ЗахароваГеническНовости
 
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