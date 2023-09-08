https://crimea.ria.ru/20230908/itogi-pervogo-dnya-golosovaniya-v-khersonskoy-oblasti--izbirkom-1131267962.html

Итоги первого дня голосования в Херсонской области – избирком

Итоги первого дня голосования в Херсонской области – избирком - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Итоги первого дня голосования в Херсонской области – избирком

По итогам первого дня голосования явка на выборы депутатов в Херсонскую областную думу составила 58, 42%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T20:50

2023-09-08T20:50

2023-09-08T21:04

выборы

херсонская область

марина захарова

геническ

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/08/1131268562_0:33:800:483_1920x0_80_0_0_ffffa173b37396201643da886246c807.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. По итогам первого дня голосования явка на выборы депутатов в Херсонскую областную думу составила 58, 42%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.По ее словам, явка на выборы депутатов совета Генического муниципального округа как временного административного центра на сегодня составила чуть более 40%. По сравнению со вчерашним днем предварительного голосования наблюдается "очень большой отрыв", так как "люди понимают важность этого события", отметила председатель регионального избиркома.По словам Захаровой, явка людей на всех открытых для голосования участках "довольно высокая", чему она сама была свидетелем. Захарова подчеркнула, что наряду со стационарными участками работают также мобильные выездные группы, что позволяет избирателям проголосовать вне помещений, на придомовых территориях.Председатель избиркома отметила, что "Украина продолжает делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию и попытаться сорвать избирательный процесс в Херсонской области", однако у нее ничего не получится, так как здесь знают, как действовать.По ее словам, международные эксперты, как и местные наблюдатели от общественников и политических партий, констатировали, "что нарушений в ходе избирательного процесса выявлено не было". "Процесс идет хорошо, и надеюсь, на второй день голосования он будет таким же продуктивным", – заключила глава избиркома.Читайте также на РИА Новости Крым: ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской областиСальдо проголосовал на выборах в Херсонской области - видео

херсонская область

геническ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, херсонская область, марина захарова, геническ, новости