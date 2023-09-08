Рейтинг@Mail.ru
Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области - видео - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230908/saldo-progolosoval-na-vyborakh-v-khersonskoy-oblasti---video-1131259049.html
Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области - видео
Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области - видео - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области - видео
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу проголосовал на выборах и отметил высокую явку на избирательном участке в населенном пункте... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T14:09
2023-09-08T15:47
владимир сальдо
выборы
херсонская область
видео
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/08/1131258907_0:0:1315:741_1920x0_80_0_0_2528f88beb1a7a79ac2680f850b2f7ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу проголосовал на выборах и отметил высокую явку на избирательном участке в населенном пункте Счастливцево.Также Сальдо отметил большое число голосующих на избирательном участке. Высокую явку подтвердила представитель местного Центризбиркома РФ. С 8 по 10 сентября в РФ проходит трехдневная избирательная кампания в рамках Единого дня голосования. По всей стране проходит более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. По данным ЦИК, на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули свыше 85 тысяч кандидатов от 23 из 25 политических партий. По итогу зарегистрирована 81 тысяча кандидатов, из них 10,5 тысячи - самовыдвиженцы. В ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят выборы региональных парламентов. Участвовать в них будут только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости собирать подписи для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ. После избрания законодательных органов (в ДНР и ЛНР – народные советы, на Запорожье и Херсонщине – областные думы) их депутаты путем голосования изберут руководителей данных регионов. Кроме того, в столицах новых субъектов – Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе – пройдут выборы в органы местного самоуправления. Читайте также на РИА Новости Крым: Сальдо рассказал о попытках Киева сорвать выборы в Херсонской области В Запорожской области день выборов объявлен выходным Выборы в Крыму: где и как можно проголосовать
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/08/1131258907_246:0:1287:781_1920x0_80_0_0_424fb31dda71cda4e57b53f20b31d6da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, выборы, херсонская область, видео, новости, новые регионы россии, видео
Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области - видео

ВРИО губернатора Херсонской области Сальдо проголосовал и отметил высокую явку

14:09 08.09.2023 (обновлено: 15:47 08.09.2023)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу проголосовал на выборах и отметил высокую явку на избирательном участке в населенном пункте Счастливцево.
"Голосовать за первый созыв всегда интересно. Это начало новой эпохи возрождения в истории Херсонской области и Российской Федерации", - сказал руководитель региона, прежде чем опустить бюллетень в урну.
Также Сальдо отметил большое число голосующих на избирательном участке. Высокую явку подтвердила представитель местного Центризбиркома РФ.
С 8 по 10 сентября в РФ проходит трехдневная избирательная кампания в рамках Единого дня голосования. По всей стране проходит более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах.
По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц.
По данным ЦИК, на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули свыше 85 тысяч кандидатов от 23 из 25 политических партий. По итогу зарегистрирована 81 тысяча кандидатов, из них 10,5 тысячи - самовыдвиженцы. В ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят выборы региональных парламентов. Участвовать в них будут только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости собирать подписи для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди").
Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ. После избрания законодательных органов (в ДНР и ЛНР – народные советы, на Запорожье и Херсонщине – областные думы) их депутаты путем голосования изберут руководителей данных регионов. Кроме того, в столицах новых субъектов – Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе – пройдут выборы в органы местного самоуправления.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сальдо рассказал о попытках Киева сорвать выборы в Херсонской области
В Запорожской области день выборов объявлен выходным
Выборы в Крыму: где и как можно проголосовать
 
Владимир СальдоВыборыХерсонская областьВидеоНовостиНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:48Хуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее время
16:31Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФ
16:10Выборы на Херсонщине: что больше всего поразило иностранных экспертов
15:57ВСУ за сутки более 120 раз обстреляли левобережье Херсонской области
15:49Морпех ВСУ осужден на 18 лет за покушение на убийство жителей Мариуполя
15:33Хватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили власти
14:51"Крымэнерго" проверяют на предмет коррупции – Аксенов
14:28На Крымском мосту очередь: сколько ждать проезда
14:09Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области - видео
13:59Катастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за Работино
13:54Беспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
13:36Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга" стартует 9 сентября
13:24В Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУ
13:15Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье
13:05Угорел ребенок: крымчанина осудят за смертельную неисправность котла
12:41Купить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 дней
12:39В Севастополе будут стрелять - где, когда и почему
12:32Работает "Днепр": ВСУ потеряли еще 38 боевиков на Херсонском направлении
11:23Задержанный в Крыму диверсант рассказал, о чем его просило ГУР Украины
11:14На севере Крыма сбили украинский беспилотник - Аксенов
Лента новостейМолния