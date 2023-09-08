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Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области - видео

Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области - видео - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области - видео

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу проголосовал на выборах и отметил высокую явку на избирательном участке в населенном пункте... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T14:09

2023-09-08T14:09

2023-09-08T15:47

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу проголосовал на выборах и отметил высокую явку на избирательном участке в населенном пункте Счастливцево.Также Сальдо отметил большое число голосующих на избирательном участке. Высокую явку подтвердила представитель местного Центризбиркома РФ. С 8 по 10 сентября в РФ проходит трехдневная избирательная кампания в рамках Единого дня голосования. По всей стране проходит более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. По данным ЦИК, на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули свыше 85 тысяч кандидатов от 23 из 25 политических партий. По итогу зарегистрирована 81 тысяча кандидатов, из них 10,5 тысячи - самовыдвиженцы. В ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят выборы региональных парламентов. Участвовать в них будут только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости собирать подписи для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ. После избрания законодательных органов (в ДНР и ЛНР – народные советы, на Запорожье и Херсонщине – областные думы) их депутаты путем голосования изберут руководителей данных регионов. Кроме того, в столицах новых субъектов – Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе – пройдут выборы в органы местного самоуправления. Читайте также на РИА Новости Крым: Сальдо рассказал о попытках Киева сорвать выборы в Херсонской области В Запорожской области день выборов объявлен выходным Выборы в Крыму: где и как можно проголосовать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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