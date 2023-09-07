https://crimea.ria.ru/20230907/v-krymu-dopolnitelnye-vybory-gde-i-kak-mozhno-progolosovat-1131240883.html
В Крыму дополнительные выборы: где и как можно проголосовать
В Крыму дополнительные выборы: где и как можно проголосовать - РИА Новости Крым, 07.09.2023
В Крыму дополнительные выборы: где и как можно проголосовать
В ходе дополнительных выборов, которые пройдут с 8 по 10 сентября, на девятнадцатом избирательном округе в Крыму будет открыто 374 участка. Проголосовать за... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T20:37
2023-09-07T20:37
2023-09-07T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В ходе дополнительных выборов, которые пройдут с 8 по 10 сентября, на девятнадцатом избирательном округе в Крыму будет открыто 374 участка. Проголосовать за своего кандидата имеют право более полумиллиона избирателей, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.Избирательные участки буду работать с 08.00 до 20.00, причем 14 из них откроются только 10 сентября, в Единый день голосования. Это дополнительные участки, сформированные при медицинских учреждениях. Избирателям предстоит проголосовать за своего кандидата в депутаты Государственной Думы.Своих кандидатов выдвинули пять политических партий: "Справедливая Россия – За правду", "Коммунисты России", ЛДПР, КПРФ и "Единая Россия"Все 374 участка полностью оснащены для проведения голосования, причем 257 из них будут работать с помощью КОИБ – электронных урн для голосования. Кроме того, будет применяться дополнительная форма голосования с помощью мобильных участковых комиссий – для тех населенных пунктов, где нет избирательного участка и транспортное сообщение с которыми затруднено.Она также уточнила, что в этом году для голосования на 19-м округе зарегистрировалось 1505 мобильных избирателей – это граждане, которые желают голосовать не по месту прописки, а по месту своего фактического нахождения в дни выборов, но в пределах своего избирательного округа.Сотрудники Избиркома напомнили, что с 8 сентября запрещена предвыборная агитация, а с 5-го действует запрет на публикацию опросов общественного мнения и прогнозов о результатах выборов.Как сообщалось ранее, особенность избирательного процесса в этом году – внедрение в Крыму электронной формы голосования. Сроки подачи заявления для голосования через интернет истекли 4 сентября, такую форму волеизъявления выбрали для себя более 13 000 избирателей. Представители крымского Избиркома рассказали, как реализовать свое право таким гражданам.В России система голосования через интернет работает с 2019 года, но Крым присоединился к ней только в этом году. Такое право на этих выборах имеют избиратели в 25 регионах страны.Напомним, дополнительные выборы в 19 избирательном округе назначены в связи с досрочным прекращением полномочий избранного по нему депутата Госдумы Алексея Черняка. Постановление об этом было опубликовано в Системе обеспечения законодательной деятельности ГД в сентябре прошлого года. Инициатором внесения постановления была Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области день выборов объявлен выходнымВыборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в КрымуВыборы в Херсонской области: под обстрелами работают мобильные группы ЦИК
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выборы, михаил малышев, крым, новости крыма, общество, симферополь, алушта, судак, феодосия, ялта, симферопольский район, государственная дума рф, избирательная комиссия республики крым, инна гузеева
В Крыму дополнительные выборы: где и как можно проголосовать
В Крыму на избирательном округе № 19 пройдут выборы депутата Государственной Думы РФ
20:37 07.09.2023 (обновлено: 21:13 07.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В ходе дополнительных выборов, которые пройдут с 8 по 10 сентября, на девятнадцатом избирательном округе в Крыму будет открыто 374 участка. Проголосовать за своего кандидата имеют право более полумиллиона избирателей, сообщил в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев.
"Принимать участие в голосовании могут жители Симферопольского одномандатного избирательного округа №19, и в состав этого округа входит 13 муниципальных образований Республики Крым. В их числе Центральный район городского округа Симферополь, городские округа Алушты, Судака, Феодосии, Ялты, а также шесть сельских поселений Симферопольского района – Добровское, Кольчугинское, Николаевское, Перовское, Пожарское и Чистеньковское. В общей сложности в выборах имеют право принять участие 501 748 избирателей", – сказал он.
Избирательные участки буду работать с 08.00 до 20.00, причем 14 из них откроются только 10 сентября, в Единый день голосования. Это дополнительные участки, сформированные при медицинских учреждениях. Избирателям предстоит проголосовать за своего кандидата в депутаты Государственной Думы.
Своих кандидатов выдвинули пять политических партий: "Справедливая Россия – За правду", "Коммунисты России", ЛДПР, КПРФ и "Единая Россия"
"Напомню, что в проведении и работе этих выборов задействовано 384 избирательных комиссии, включая Избирательную комиссию Республики Крым, 9 территориальных комиссий, 360 участковых и 14 участковых комиссий, которые образованы на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей. Здесь в данном случае имеется ввиду медучреждения", – напомнил Михаил Малышев.
Все 374 участка полностью оснащены для проведения голосования, причем 257 из них будут работать с помощью КОИБ – электронных урн для голосования. Кроме того, будет применяться дополнительная форма голосования с помощью мобильных участковых комиссий – для тех населенных пунктов, где нет избирательного участка и транспортное сообщение с которыми затруднено.
"8 и 9 сентября по графику, который размещен на страничке Избирательной комиссии Республики Крым, участковая комиссия будет выезжать в эти населенные пункты, и там будет организовано такое голосование", – сообщила заместитель председателя Избирательной комиссии Республики Крым Инна Гузеева.
Она также уточнила, что в этом году для голосования на 19-м округе зарегистрировалось 1505 мобильных избирателей – это граждане, которые желают голосовать не по месту прописки, а по месту своего фактического нахождения в дни выборов, но в пределах своего избирательного округа.
Сотрудники Избиркома напомнили, что с 8 сентября запрещена предвыборная агитация, а с 5-го действует запрет на публикацию опросов общественного мнения и прогнозов о результатах выборов.
Как сообщалось ранее, особенность избирательного процесса в этом году – внедрение в Крыму электронной формы голосования
. Сроки подачи заявления для голосования через интернет истекли 4 сентября, такую форму волеизъявления выбрали для себя более 13 000 избирателей. Представители крымского Избиркома рассказали, как реализовать свое право таким гражданам.
В России система голосования через интернет работает с 2019 года, но Крым присоединился к ней только в этом году. Такое право на этих выборах имеют избиратели в 25 регионах страны
.
Напомним, дополнительные выборы в 19 избирательном округе назначены в связи с досрочным прекращением полномочий
избранного по нему депутата Госдумы Алексея Черняка. Постановление об этом было опубликовано
в Системе обеспечения законодательной деятельности ГД в сентябре прошлого года. Инициатором внесения постановления была Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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