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Более 13 тысяч крымчан будут голосовать через интернет: как это сделать

Более 13 тысяч крымчан будут голосовать через интернет: как это сделать - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Более 13 тысяч крымчан будут голосовать через интернет: как это сделать

Для голосования через сеть интернет в Крыму на дополнительных выборах, которые пройдут с 8 по 10 сентября, зарегистрировалось 13 578 человек. Такие данные в... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T13:09

2023-09-07T13:09

2023-09-07T13:30

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избирательная комиссия республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Для голосования через сеть интернет в Крыму на дополнительных выборах, которые пройдут с 8 по 10 сентября, зарегистрировалось 13 578 человек. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила заместитель председателя Избирательной комиссии Республики Крым Инна Гузеева. Для удаленного голосования избирателю необходимо было подать заявление через портал Госуслуги, при этом учетная запись пользователя должна быть обязательно подтвержденной. Прием таких заявлений завершился 4 сентября, за три дня до начала голосования, отметила зампредседателя Избиркома."Эти избиратели переходят на Портал дистанционного электронного голосования ЦИК России, проходят идентификацию через Госуслуги. На мобильный телефон, который привязан к порталу, приходит код, и они получают по нему доступ к электронному избирательному бюллетеню. В нем указаны все те же кандидаты, которые и в бумажном бюллетене, можно ознакомиться со сведениями о каждом из них и проголосовать", - пояснила процедуру Гузеева.При этом избиратель, зарегистрировавшийся на дистанционное голосование, уже не сможет проголосовать на своем участке. В случае, если человек передумал и пришел голосовать вручную, члены участковой комиссии порекомендуют ему сделать это через мобильный телефон либо дома, в удобное для него время.При этом бумажные избирательные бюллетени по закону печатаются для всех избирателей, зарегистрированных на территории округа. Неиспользованные бланки, включая те, которые не были выданы голосующим дистанционно, по окончании голосования 10 сентября будут погашены членами участковых избирательных комиссий. Количество таких бюллетеней обязательно указывается в протоколе.Дополнительные выборы в Крыму пройдут с 8 по 10 сентября на избирательном округе № 19, который охватывает Центральный район Симферополя, Алушту, Судак, Феодосию, Ялту, а также Бахчисарайский, Белогорский и частично Симферопольский район. Жители этих муниципалитетов будут выбирать депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, на место сложившего полномочия Алексея Черняка.Читайте также на РИА Новости Крым:ДНР лидирует по явке избирателей на досрочных выборахВыборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в КрымуВыборы в новых регионах: как идет голосование

https://crimea.ria.ru/20230907/bolee-12-mln-rossiyan-izyavili-zhelanie-golosovat-onlayn---tsik-1131227577.html

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крым, избирательная комиссия республики крым, выборы, единый день голосования - 2023, инна гузеева, общество, новости крыма, политика