https://crimea.ria.ru/20230907/bolee-12-mln-rossiyan-izyavili-zhelanie-golosovat-onlayn---tsik-1131227577.html

Более 1,2 млн россиян изъявили желание голосовать онлайн - ЦИК

Более 1,2 млн россиян изъявили желание голосовать онлайн - ЦИК - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Более 1,2 млн россиян изъявили желание голосовать онлайн - ЦИК

Более 1,2 миллиона россиян на данный момент подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое в этом году охватит 25 регионов... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T12:06

2023-09-07T12:06

2023-09-07T12:06

выборы

единый день голосования

элла памфилова

новости

россия

общество

новые регионы россии

центризбирком (цик рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Более 1,2 миллиона россиян на данный момент подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое в этом году охватит 25 регионов страны. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.В чем особенности нынешних выборов в РФПо ее словам, в единый день голосования 10 сентября ДЭГ пройдет в 25 регионах России, для 18-ти из них этот формат будет применяться впервые.В целом количество избирателей, которые потенциально могут принимать участие в дистанционном электронном голосовании, превышает 22 миллиона, добавила Памфилова.Она также отметила, что выборы в условиях специальной военной операции накладывают на ЦИК "еще большую ответственность, понимание о той грани, за которую нельзя переходить, обостренное чувство справедливости и ответственность перед теми, кто сейчас на фронте".Еще одна важнейшая особенность кампании, по словам Памфиловой, это то, что четыре новых региона впервые проводят выборы в составе Российской Федерации.Усилились попытки из-за рубежа повлиять на выборыГлава ЦИК также констатировала, что уже сейчас активно предпринимаются попытки повлиять на выборы.По ее словам, "искусственно создаваемая такая негативная информационная мутная волна" в основном направлена на Центризбирком."Чтобы мы ни приняли - обязательно сидят, ковыряют в носу и что-то такое придумывают, за что можно зацепиться", - резюмировала она.С 8 по 10 сентября этого года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, в том числе по одному округу в Крыму. Также состоятся выборы глав 26 субъектов федерации, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, и выборы в законодательные собрания в 16 субъектах. Всего замещению подлежат около 34 тысяч мандатов и выборных должностей. В голосовании смогут принять участие порядка 65 млн избирателей.Для удобства избирателей в РФ существует два формата участия — это традиционное очное голосование в избирательных участках и дистанционное электронное голосование через специальный портал vybory.gov.ru., для жителей Москвы создана отдельная платформа — mos.ru.Читайте также на РИА Новости Крым:В условиях новой нормальности: чего ждать от предстоящих выборов в РоссииНа выборах в Крыму впервые пройдет электронное голосованиеВ Запорожской области день выборов объявлен выходным

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, единый день голосования, элла памфилова, новости, россия, общество, новые регионы россии, центризбирком (цик рф)