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В Запорожской области день выборов объявлен выходным
В Запорожской области день выборов объявлен выходным - РИА Новости Крым, 06.09.2023
В Запорожской области день выборов объявлен выходным
Первый день голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области объявлен в регионе выходным. Об этом в своем официальном... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T19:53
2023-09-06T19:53
2023-09-06T19:53
выборы
запорожская область
новости
евгений балицкий
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Первый день голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области объявлен в регионе выходным. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.Напомним, в единый день голосования, который для российских регионов в этом году назначен на 10 сентября, в 2023 году выборы депутатов законодательных органов пройдут в четырех новых регионах России – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Ранее состоялся этап досрочного голосования для жителей данных регионов, в ходе которого могли проголосовать на экстерриториальных избирательных участках, открытых в том числе в Крыму и Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в КрымуВ условиях новой нормальности: чего ждать от предстоящих выборов в РоссииКакой будет явка на выборы в новых регионах – опрос
запорожская область
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РИА Новости Крым
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выборы, запорожская область, новости, евгений балицкий, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, общество
В Запорожской области день выборов объявлен выходным
Голосование за депутатов в Запорожской области пройдет в выходной день