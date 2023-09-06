https://crimea.ria.ru/20230906/v-zaporozhskoy-oblasti-den-vyborov-obyavlen-vykhodnym-1131215560.html

В Запорожской области день выборов объявлен выходным

В Запорожской области день выборов объявлен выходным - РИА Новости Крым, 06.09.2023

В Запорожской области день выборов объявлен выходным

Первый день голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области объявлен в регионе выходным. Об этом в своем официальном... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T19:53

2023-09-06T19:53

2023-09-06T19:53

выборы

запорожская область

новости

евгений балицкий

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Первый день голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Запорожской области объявлен в регионе выходным. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.Напомним, в единый день голосования, который для российских регионов в этом году назначен на 10 сентября, в 2023 году выборы депутатов законодательных органов пройдут в четырех новых регионах России – Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Ранее состоялся этап досрочного голосования для жителей данных регионов, в ходе которого могли проголосовать на экстерриториальных избирательных участках, открытых в том числе в Крыму и Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы на финишной прямой: как жители новых регионов голосуют в КрымуВ условиях новой нормальности: чего ждать от предстоящих выборов в РоссииКакой будет явка на выборы в новых регионах – опрос

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

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2023

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выборы, запорожская область, новости, евгений балицкий, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, общество