https://crimea.ria.ru/20230810/kakoy-budet-yavka-na-vybory-v-novykh-regionakh--opros-1130655366.html

Какой будет явка на выборы в новых регионах – опрос

Какой будет явка на выборы в новых регионах – опрос - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Какой будет явка на выборы в новых регионах – опрос

В единый день голосования 10 сентября в новых регионах РФ ожидается достаточно высокая явка на выборы, наибольшую активность в этом плане демонстрируют... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T21:31

2023-08-10T21:31

2023-08-10T21:31

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общество

центральная избирательная комиссия россии (цик)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В единый день голосования 10 сентября в новых регионах РФ ожидается достаточно высокая явка на выборы, наибольшую активность в этом плане демонстрируют избиратели Запорожской области. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Результаты исследования представил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, показатель готовности избирателей Запорожской области участвовать в выборах выше, чем во многих традиционных российских регионах.В остальных трех новых регионах РФ показатели предполагаемой явки более-менее близки: в ДНР – 55%, в ЛНР – 63%, в Херсонской области – 60%.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в июне заявила, что после консультаций с ФСБ и Минобороны страны представляется возможным проведение выборов в новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областей.В то же время, по ее словам, ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов России из-за угроз безопасности, но сейчас такие меры не требуются.Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что избирательная система региона на сто процентов готова к предстоящей кампании.По ее словам, создано 14 территориальных и 233 участковых избирательных комиссий, подготовлены все необходимые нормативно-правовые акты, чтобы кампания началась в срок.

https://crimea.ria.ru/20230705/vybory-v-khersonskoy-oblasti-budut-prokhodit-tri-dnya--zakharova-1129832570.html

россия

запорожская область

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вциом, новости, выборы, россия, запорожская область, новые регионы россии, общество, центральная избирательная комиссия россии (цик), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область