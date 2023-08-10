https://crimea.ria.ru/20230810/kakoy-budet-yavka-na-vybory-v-novykh-regionakh--opros-1130655366.html
Какой будет явка на выборы в новых регионах – опрос
Какой будет явка на выборы в новых регионах – опрос - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Какой будет явка на выборы в новых регионах – опрос
В единый день голосования 10 сентября в новых регионах РФ ожидается достаточно высокая явка на выборы, наибольшую активность в этом плане демонстрируют... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T21:31
2023-08-10T21:31
2023-08-10T21:31
вциом
новости
выборы
россия
запорожская область
новые регионы россии
общество
центральная избирательная комиссия россии (цик)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0b/1124472307_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ebe355dc2698c5cd78a7a032c4b8534.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В единый день голосования 10 сентября в новых регионах РФ ожидается достаточно высокая явка на выборы, наибольшую активность в этом плане демонстрируют избиратели Запорожской области. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Результаты исследования представил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, показатель готовности избирателей Запорожской области участвовать в выборах выше, чем во многих традиционных российских регионах.В остальных трех новых регионах РФ показатели предполагаемой явки более-менее близки: в ДНР – 55%, в ЛНР – 63%, в Херсонской области – 60%.Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в июне заявила, что после консультаций с ФСБ и Минобороны страны представляется возможным проведение выборов в новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областей.В то же время, по ее словам, ЦИК может отложить выборы в некоторых районах новых регионов России из-за угроз безопасности, но сейчас такие меры не требуются.Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что избирательная система региона на сто процентов готова к предстоящей кампании.По ее словам, создано 14 территориальных и 233 участковых избирательных комиссий, подготовлены все необходимые нормативно-правовые акты, чтобы кампания началась в срок.
https://crimea.ria.ru/20230705/vybory-v-khersonskoy-oblasti-budut-prokhodit-tri-dnya--zakharova-1129832570.html
россия
запорожская область
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0b/1124472307_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b99bcf447cb065abce3107d4bfa962de.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вциом, новости, выборы, россия, запорожская область, новые регионы россии, общество, центральная избирательная комиссия россии (цик), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область
Какой будет явка на выборы в новых регионах – опрос
Опрос ВЦИОМ: явка на выборы в новых регионах России может составить от 55 до 69%
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. В единый день голосования 10 сентября в новых регионах РФ ожидается достаточно высокая явка на выборы, наибольшую активность в этом плане демонстрируют избиратели Запорожской области. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Результаты исследования представил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Если мы говорим о данных четырех субъектах, то самый высокий уровень декларируемого участия (в выборах – ред.) – в Запорожской области. Порядка 69% заявляют о том, что они в той или иной степени готовы принять участие в выборах, при этом 53% заявляют об этом с высокой степенью уверенности", – сказал Мамонов.
По его словам, показатель готовности избирателей Запорожской области участвовать в выборах выше, чем во многих традиционных российских регионах.
В остальных трех новых регионах РФ показатели предполагаемой явки более-менее близки: в ДНР – 55%, в ЛНР – 63%, в Херсонской области – 60%.
"Эти показатели точно не ниже, чем в большинстве регионов России. Но мы ожидаем роста этих показателей, потому что активная фаза избирательной кампании только начинается. Еще месяц впереди, время есть, соответственно, есть время для того, чтобы определиться по поводу участия в выборах", – добавил представитель ВЦИОМ.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в июне заявила, что после консультаций с ФСБ и Минобороны страны представляется возможным проведение выборов в новых регионах страны – Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областей.
В то же время, по ее словам, ЦИК может отложить
выборы в некоторых районах новых регионов России из-за угроз безопасности, но сейчас такие меры не требуются.
Председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что избирательная система региона на сто процентов готова к предстоящей кампании.
По ее словам, создано
14 территориальных и 233 участковых избирательных комиссий, подготовлены все необходимые нормативно-правовые акты, чтобы кампания началась в срок.