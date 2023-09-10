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Нашли гранату: избирательный участок на Херсонщине приостановил работу - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Нашли гранату: избирательный участок на Херсонщине приостановил работу
Нашли гранату: избирательный участок на Херсонщине приостановил работу - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Нашли гранату: избирательный участок на Херсонщине приостановил работу
Во время обследования избирательного участка № 96, который расположен в поселке Счастливцево Генического района Херсонской области, нашли взрывоопасный предмет. РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T13:51
2023-09-10T13:51
выборы
единый день голосования - 2023
херсонская область
марина захарова
общество
безопасность
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Во время обследования избирательного участка № 96, который расположен в поселке Счастливцево Генического района Херсонской области, нашли взрывоопасный предмет. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии региона Марина Захарова."Вчера во время обследования прилегающей территории избирательного участка обнаружили боевую гранату. Она была размещена в кустах. Ее не было видно", - сказала Захарова.По ее словам, сотрудники Управления Федеральной службы безопасности, Росгвардии, МВД каждое утро обходят территорий. Они и обнаружили гранату, которую обезвредили взрывотехники. На это время работа участковой комиссии была приостановлена.Жители Херсонской области в этом году выбирают депутатов законодательных органов власти. По словам Марины Захаровой, во время голосования приходится вести активную борьбу с фейками со стороны Украины.Например, в украинском Telegram-сегменте была размещена информация о Новокахавском городском округе, где якобы был совершен теракт в отношении автомобиля, который перевозил избирательную документацию. Однако, как сообщила председатель Избирательной комиссии Херсонской области, в этом районе все работает в штатном режиме. Никаких диверсий в отношении избирательных комиссий не было.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги первого дня голосования в Херсонской области – избиркомМеждународные эксперты по выборам видели атаку дронов ВСУ в СкадовскеВторой день выборов в Херсонской области: что говорят эксперты
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РИА Новости Крым
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выборы, единый день голосования - 2023, херсонская область, марина захарова, общество, безопасность, новости, новые регионы россии
Нашли гранату: избирательный участок на Херсонщине приостановил работу

Возле избирательного участка в Херсонской области нашли гранату

13:51 10.09.2023
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Во время обследования избирательного участка № 96, который расположен в поселке Счастливцево Генического района Херсонской области, нашли взрывоопасный предмет. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии региона Марина Захарова.
"Вчера во время обследования прилегающей территории избирательного участка обнаружили боевую гранату. Она была размещена в кустах. Ее не было видно", - сказала Захарова.
По ее словам, сотрудники Управления Федеральной службы безопасности, Росгвардии, МВД каждое утро обходят территорий. Они и обнаружили гранату, которую обезвредили взрывотехники. На это время работа участковой комиссии была приостановлена.
"Благодаря грамотным действиям наших правоохранительных органов удалось избежать жертв среди мирного населения", - сказала Захарова.
Жители Херсонской области в этом году выбирают депутатов законодательных органов власти. По словам Марины Захаровой, во время голосования приходится вести активную борьбу с фейками со стороны Украины.
Например, в украинском Telegram-сегменте была размещена информация о Новокахавском городском округе, где якобы был совершен теракт в отношении автомобиля, который перевозил избирательную документацию. Однако, как сообщила председатель Избирательной комиссии Херсонской области, в этом районе все работает в штатном режиме. Никаких диверсий в отношении избирательных комиссий не было.
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ВыборыЕдиный день голосования - 2023Херсонская областьМарина ЗахароваОбществоБезопасностьНовостиНовые регионы России
 
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