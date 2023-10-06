https://crimea.ria.ru/20231006/v-krymu-prodlili-vremya-podachi-zayavok-na-poluchenie-4mrot--usloviya-i-sroki-1131895084.html

В Крыму продлили время подачи заявок на получение 4МРОТ – условия и сроки

В Крыму продлили время подачи заявок на получение 4МРОТ – условия и сроки - РИА Новости Крым, 06.10.2023

В Крыму продлили время подачи заявок на получение 4МРОТ – условия и сроки

Туротрасли продлили подачу заявок на материальную помощь в размере 4 МРОТ на каждого сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба Минкуроротов РК. РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T21:18

2023-10-06T21:18

2023-10-06T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Туротрасли продлили подачу заявок на материальную помощь в размере 4 МРОТ на каждого сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба Минкуроротов РК.Также до 12 октября продлен период повторной подачи заявок, в которых были ранее допущены ошибки. Подать заявку повторно можно через сайт Министерства курортов и туризма Крыма. Уточняется, что проверить корректность поданного заявления от предприятий и ИП можно также на сайте Минкурортов РК в разделе Государственная поддержка.Возможностью подать заявку на выплаты уже воспользовались более трех тысяч предприятий, которые осуществляют свою деятельность согласно ОКВЭДу группировки "Туризм".Кто может рассчитывать на выплатуКомпании туристического сектора Крыма и Севастополя получат по четыре МРОТ (минимальных размеров оплаты труда) на каждого сотрудника при условии сохранения 80% коллектива. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выделить средства на поддержку крымского турбизнесаВ марте совокупный размер прямой субсидии составил 840 млн рублей. Мера оказалась эффективной – 2 300 компаний, где работают более 27 тысяч человек, сохранили коллективы и продолжили работать.По поручению президента РФ Владимира Путина Республике Крым на эти цели было выделено 2,2 млрд рублей из резервного фонда Министерству экономического развития РФ.Выплаты в размере МРОТ были одной из самых востребованных мер поддержки бизнеса на предварительных встречах с туристическим сообществом и стали возможными в результате совместной работы федерального и республиканского правительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Турбизнес Севастополя поддержат федеральным рублем: кто и сколько получитТурбизнес Крыма получит 2,7 млрд рублей поддержки от МинэкаДороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о Крыме

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, минкурортов крыма, минимальный размер оплаты труда (мрот), туризм