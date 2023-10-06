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В Крыму продлили время подачи заявок на получение 4МРОТ – условия и сроки - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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В Крыму продлили время подачи заявок на получение 4МРОТ – условия и сроки
В Крыму продлили время подачи заявок на получение 4МРОТ – условия и сроки - РИА Новости Крым, 06.10.2023
В Крыму продлили время подачи заявок на получение 4МРОТ – условия и сроки
Туротрасли продлили подачу заявок на материальную помощь в размере 4 МРОТ на каждого сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба Минкуроротов РК. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T21:18
2023-10-06T18:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Туротрасли продлили подачу заявок на материальную помощь в размере 4 МРОТ на каждого сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба Минкуроротов РК.Также до 12 октября продлен период повторной подачи заявок, в которых были ранее допущены ошибки. Подать заявку повторно можно через сайт Министерства курортов и туризма Крыма. Уточняется, что проверить корректность поданного заявления от предприятий и ИП можно также на сайте Минкурортов РК в разделе Государственная поддержка.Возможностью подать заявку на выплаты уже воспользовались более трех тысяч предприятий, которые осуществляют свою деятельность согласно ОКВЭДу группировки "Туризм".Кто может рассчитывать на выплатуКомпании туристического сектора Крыма и Севастополя получат по четыре МРОТ (минимальных размеров оплаты труда) на каждого сотрудника при условии сохранения 80% коллектива. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выделить средства на поддержку крымского турбизнесаВ марте совокупный размер прямой субсидии составил 840 млн рублей. Мера оказалась эффективной – 2 300 компаний, где работают более 27 тысяч человек, сохранили коллективы и продолжили работать.По поручению президента РФ Владимира Путина Республике Крым на эти цели было выделено 2,2 млрд рублей из резервного фонда Министерству экономического развития РФ.Выплаты в размере МРОТ были одной из самых востребованных мер поддержки бизнеса на предварительных встречах с туристическим сообществом и стали возможными в результате совместной работы федерального и республиканского правительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Турбизнес Севастополя поддержат федеральным рублем: кто и сколько получитТурбизнес Крыма получит 2,7 млрд рублей поддержки от МинэкаДороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о Крыме
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, минкурортов крыма, минимальный размер оплаты труда (мрот), туризм
В Крыму продлили время подачи заявок на получение 4МРОТ – условия и сроки

Минкурортов РК: до 12 октября продлен прием заявок на получение 4МРОТ

21:18 06.10.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Туротрасли продлили подачу заявок на материальную помощь в размере 4 МРОТ на каждого сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба Минкуроротов РК.
"Прием заявок на федеральные выплаты в размере 4 МРОТ субъектам туриндустрии и смежных отраслей Республики Крым продлен до 12 октября 2023 года включительно", – сказано в сообщении.
Также до 12 октября продлен период повторной подачи заявок, в которых были ранее допущены ошибки. Подать заявку повторно можно через сайт Министерства курортов и туризма Крыма. Уточняется, что проверить корректность поданного заявления от предприятий и ИП можно также на сайте Минкурортов РК в разделе Государственная поддержка.
Возможностью подать заявку на выплаты уже воспользовались более трех тысяч предприятий, которые осуществляют свою деятельность согласно ОКВЭДу группировки "Туризм".

Кто может рассчитывать на выплату

Компании туристического сектора Крыма и Севастополя получат по четыре МРОТ (минимальных размеров оплаты труда) на каждого сотрудника при условии сохранения 80% коллектива. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил выделить средства на поддержку крымского турбизнеса
В марте совокупный размер прямой субсидии составил 840 млн рублей. Мера оказалась эффективной – 2 300 компаний, где работают более 27 тысяч человек, сохранили коллективы и продолжили работать.
По поручению президента РФ Владимира Путина Республике Крым на эти цели было выделено 2,2 млрд рублей из резервного фонда Министерству экономического развития РФ.
Выплаты в размере МРОТ были одной из самых востребованных мер поддержки бизнеса на предварительных встречах с туристическим сообществом и стали возможными в результате совместной работы федерального и республиканского правительства.
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КрымНовости КрымаМинкурортов КрымаМинимальный размер оплаты труда (МРОТ)Туризм
 
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