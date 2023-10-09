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Умные решения для умных городов: крупнейший хакатон РФ расширяет границы

Умные решения для умных городов: крупнейший хакатон РФ расширяет границы - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Умные решения для умных городов: крупнейший хакатон РФ расширяет границы

Конкурс "Лидеры цифровой трансформации" проводится в Москве с 2019 года. За это время в нем приняли участие более 22 тысяч специалистов со всей России и из 37... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T21:38

2023-10-09T21:38

2023-10-09T21:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Конкурс "Лидеры цифровой трансформации" проводится в Москве с 2019 года. За это время в нем приняли участие более 22 тысяч специалистов со всей России и из 37 стран мира. С этого года самый масштабный хакатон страны расширяет географию. Отправной точкой этого процесса станет Краснодарский край. Программисты, аналитики, дизайнеры представят собственные уникальные ИТ-разработки, направленные на улучшение городской среды и решение актуальных проблем для бизнеса. Какие задачи предстоит решить командам-участницам на первом межрегиональном хакатоне, что получат его победители и как конкурс способствует развитию ИТ-отрасли России – в материале РИА Новости Крым.Более 1200 ИТ-решений за пять летХакатон "Лидеры цифровой трансформации" проводится Агентством инновации Москвы уже пять лет и собирает разработчиков со всей России и мира, которые создают цифровые решения по заказу города и крупного бизнеса. По итогам проведения победителям и призерам присуждаются премии. В хакатоне приняли участие более 22 тысяч специалистов и более 2,7 тысячи команд, 123 из которых стали победителями и призерами. Конкурсанты разработали более 1200 решений, создали свыше 50 стартапов. Общий премиальный фонд за весь период реализации составил 92 миллиона рублей.ЛЦТ зарекомендовал себя как крупнейшая площадка для разработки качественного цифрового продукта. Конкурсные задачи, которые решают участники, связаны с применением искусственного интеллекта в сферах экологии, культуры, спорта, ЖКХ и других отраслей. К примеру, в прошлом году конкурсанты создавали сервис, определяющий оптимальные места для установки постаматов, разрабатывали интерактивную карту ВДНХ с персонализированными прогулочными маршрутами, а также сервис, помогающий контролировать качество работ по благоустройству.В апреле хакатон завоевал международную премию BOLD Awards, за победу в которой боролись больше 140 проектов, в том числе из Германии, Италии и США. А Комитет Международной премии Гуанчжоу в области городских инноваций признал конкурс ЛЦТ одним из лучших проектов в мире по развитию технологий, включив его в топ-45 мировых практик.Президент России Владимир Путин поручил распространить опыт Москвы в других субъектах РФ, и вот первый конкурс "Лидеры цифровой трансформации" пройдет в Краснодарском крае. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с еще несколькими регионами.Информационные технологии против нелегальной торговлиХакатон "Лидеры цифровой трансформации. Краснодарский край" предоставит возможность испытать свои силы представителям самых отдаленных регионов России благодаря комфортному формату проведения, когда вся разработка происходит в режиме онлайн. Участвовать можно из любой точки страны. Достаточно зарегистрироваться на сайте и подать командную заявку до 3 ноября. Сам конкурс пройдет с 4 по 11 ноября в онлайн-формате.В этом году юбилейный хакатон собрал талантливых разработчиков, маркетологов, продуктовых менеджеров из всех регионов России, включая новые субъекты. Участникам предстоит разработать новые решения, в том числе, для детского курорта в Анапе. В их числе создание систем видеодетекции вооруженных людей и объектов нестационарной незаконной торговли. Также конкурсанты попробуют свои силы в решении определенных задач для бизнеса."В частности, для ИТ-компании Proscom необходимо разработать сервис адаптации персонала на рабочем месте. Система будет собирать подборки обучающих материалов и мотивировать сотрудников их изучать для того, чтобы быстрее влиться в рабочий процесс", - рассказал в комментарии РИА Новости Крым заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Максим Власов.Кроме того, по его словам, Газпромбанк поставил задачу разработать систему, создающую качественные продающие тексты для взаимодействия с клиентами банка через рассылки, уведомления, СМС, а Совкомбанк предлагает создать сервис автоматического распределения задач с построением оптимального маршрута передвижения для выездных сотрудников банка, которые контролируют работу агентской сети. Задачи должны формироваться и распределяться на сотрудников исходя из сложности, опыта сотрудника и других факторов."Мы рады, что выступаем партнером мероприятия, цель которого развитие инновационного потенциала нашей страны. В Газпромбанке мы создаем культуру, в которой важно изобретать, тестировать гипотезы и не бояться ошибок. На мой взгляд, формат хакатона даст участникам именно такой опыт, который обязательно будет востребован, кроме этого, команды из регионов получат и опыт взаимодействия с крупнейшими компаниями. А поддержка мэрии Москвы - одного из самых технологичных городов мира позволит превратить идеи в реальные и полезные разработки", - прокомментировал зампредседателя правления Газпромбанка Дмитрий ЗауэрсМиллион за сервис для "Московского постамата"Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель рассчитывает на высокий интерес со стороны команд-разработчиков. По его словам, кубанские участники в рамках краевых хакатонов не раз доказывали, что могут справиться с любой поставленной задачей. Кубань провела уже 17 состязаний, в которых приняли участие 340 команд. На них с запросами приходят предприятия из различных отраслей. Решения участников идут на предприятия отрасли, что положительно влияет не только на улучшение показателей компаний, но и на экономику Краснодарского края, указал вице-губернатор.Основатель ИТ-компании Proscom Антон Мишин отметил полезность масштабирования конкурса на другие регионы. По его словам, благодаря этому появляются дополнительные возможности, в первую очередь, для бизнеса, с точки зрения привлечения ресурсов для поиска и решений нестандартных коммерческих задач. Кроме того, еще больше компаний смогут принять участие в конкурсе и поддержать таким образом развитие молодых талантов в цифровой среде.Среди финалистов прошлых лет много региональных участников, которые создали полезные сервисы и получили опыт в решении задач от властей столицы, а затем и предложение продолжить работу над продуктом.Житель Краснодарского края Александр Коновалов и его команда Kydas победили в разработке лучшего решения для сервиса обработки обратной связи от пользователей "Московского постамата". Треть этой суммы пойдут на развитие совместного проекта.Еще одна команда с Кубани – MaxiMary – разработала электронный помощник руководителя медицинского учреждения. Это веб-сервис, который позволит оптимизировать работу руководителя, определять приоритетность задач, планировать финансовые расходы и бюджет организации. За эту разработку ИТ-специалисты получили 400 тысяч рублей.

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

наука и технологии, it-технологии, общество, краснодар, городская среда, экономика, краснодарский край, авторы, новости, искусственный интеллект