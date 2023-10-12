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Внешний долг России снизился на 54,1 млрд долларов США - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Внешний долг России снизился на 54,1 млрд долларов США
Внешний долг России снизился на 54,1 млрд долларов США - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Внешний долг России снизился на 54,1 млрд долларов США
На 54,1 млрд долларов США снизился внешний долг России. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T20:28
2023-10-12T20:28
банк россии
россия
деньги
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На 54,1 млрд долларов США снизился внешний долг России. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.Банк России объясняет такую динамику сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования. Ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару США привело к снижению долларового эквивалента обязательств. Также сокращение задолженности органов государственного управления объясняют "уменьшением объема российских суверенных ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения".Ранее Центробанк заявлял об обновлении внешним долгом России исторического минимума. По подсчетам в июле 2023 года, он снизился на 33 млрд долларов. Это был самый низкий показатель с 2006 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия выплатит валютный долг в рублях – указ президентаЧем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнениеПутин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%
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банк россии, россия, деньги, экономика, финансы
Внешний долг России снизился на 54,1 млрд долларов США

Внешний долг России снизился на 54,1 млрд долларов США с начала года – Банк России

20:28 12.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На 54,1 млрд долларов США снизился внешний долг России. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

"Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2023 года составил 329,5 млрд долларов США, снизившись с начала 2023 года на 54,1 млрд долларов США, или на 14,1%", – говорится в сообщении.

Банк России объясняет такую динамику сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования. Ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару США привело к снижению долларового эквивалента обязательств. Также сокращение задолженности органов государственного управления объясняют "уменьшением объема российских суверенных ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения".
Ранее Центробанк заявлял об обновлении внешним долгом России исторического минимума. По подсчетам в июле 2023 года, он снизился на 33 млрд долларов. Это был самый низкий показатель с 2006 года.
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