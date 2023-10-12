https://crimea.ria.ru/20231012/vneshniy-dolg-rossii-snizilsya-na-541-mlrd-dollarov-ssha-1132061509.html

Внешний долг России снизился на 54,1 млрд долларов США

Внешний долг России снизился на 54,1 млрд долларов США - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Внешний долг России снизился на 54,1 млрд долларов США

На 54,1 млрд долларов США снизился внешний долг России. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T20:28

2023-10-12T20:28

2023-10-12T20:28

банк россии

россия

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экономика

финансы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На 54,1 млрд долларов США снизился внешний долг России. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.Банк России объясняет такую динамику сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования. Ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару США привело к снижению долларового эквивалента обязательств. Также сокращение задолженности органов государственного управления объясняют "уменьшением объема российских суверенных ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения".Ранее Центробанк заявлял об обновлении внешним долгом России исторического минимума. По подсчетам в июле 2023 года, он снизился на 33 млрд долларов. Это был самый низкий показатель с 2006 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия выплатит валютный долг в рублях – указ президентаЧем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнениеПутин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%

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банк россии, россия, деньги, экономика, финансы