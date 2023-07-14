Рейтинг@Mail.ru
Госдолг России побил исторический минимум - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230714/gosdolg-rossii-pobil-istoricheskiy-minimum-1130041811.html
Госдолг России побил исторический минимум
Госдолг России побил исторический минимум - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Госдолг России побил исторический минимум
Внешний долг России обновил исторический минимум, снизившись с начала года на 33 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T07:36
2023-07-14T07:36
россия
центробанк рф
банк россии
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124139262_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_52f6898b576ad14ce6cc542f741721de.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Внешний долг России обновил исторический минимум, снизившись с начала года на 33 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.Как отметили в пресс-службе Банка России, это самый низкий показатель с 2006 года.Как пояснили в пресс-службе, такого показателя в большей степени удалось достичь благодаря сокращению обязательств по долговым инструментам и прямых инвестиций. Также важную роль оказало снижение задолженности государственных органов в связи с продажей нерезидентами суверенных ценных бумаг.По данным ЦБ, внешний долг по итогам 2006 года составил 313,2 миллиарда долларов, а по итогам первого квартала 2007-го вырос до 355,6 млрд. Соответственно, нынешний показатель стал минимальным с конца 2006 года.В принятом законе о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов указывалось, что в 2023 и плановом периоде 2024-2025 годов ожидается рост госдолга РФ в основном за счет внутренних заимствований. Со следующего года его объем составит около 25,369 трлн рублей, в 2024 году увеличится до 27,679 трлн рублей и в 2025 году достигнет 29,94 трлн рублей. Доля внутреннего долга в указанный период составит соответственно 81,6%, 82,4% и 83,5%. Отмечается, что на протяжении трехлетнего периода объем госдолга сохранится на безопасном уровне и не превысит 20% ВВП.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде одобрили трехлетний бюджет РоссииДолжны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВПРоссия выплатит валютный долг в рублях – указ президента
https://crimea.ria.ru/20221130/v-sovfede-odobrili-trekhletniy-byudzhet-rossii-1125614949.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124139262_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_bb6f508dc8f5b781d5edfd1a3e377eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, центробанк рф, банк россии, экономика, новости
Госдолг России побил исторический минимум

Центробанк: госдолг России побил исторический минимум и составил 347,7 млрд долларов

07:36 14.07.2023
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Внешний долг России обновил исторический минимум, снизившись с начала года на 33 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
Как отметили в пресс-службе Банка России, это самый низкий показатель с 2006 года.

"Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2023 года составил 347,7 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 33 миллиарда долларов США, или на 8,7%", — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, такого показателя в большей степени удалось достичь благодаря сокращению обязательств по долговым инструментам и прямых инвестиций. Также важную роль оказало снижение задолженности государственных органов в связи с продажей нерезидентами суверенных ценных бумаг.
По данным ЦБ, внешний долг по итогам 2006 года составил 313,2 миллиарда долларов, а по итогам первого квартала 2007-го вырос до 355,6 млрд. Соответственно, нынешний показатель стал минимальным с конца 2006 года.
В принятом законе о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов указывалось, что в 2023 и плановом периоде 2024-2025 годов ожидается рост госдолга РФ в основном за счет внутренних заимствований. Со следующего года его объем составит около 25,369 трлн рублей, в 2024 году увеличится до 27,679 трлн рублей и в 2025 году достигнет 29,94 трлн рублей. Доля внутреннего долга в указанный период составит соответственно 81,6%, 82,4% и 83,5%. Отмечается, что на протяжении трехлетнего периода объем госдолга сохранится на безопасном уровне и не превысит 20% ВВП.
Заседание Совета Федерации РФ
30 ноября 2022, 13:58
В Совфеде одобрили трехлетний бюджет России
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Совфеде одобрили трехлетний бюджет России
Должны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВП
Россия выплатит валютный долг в рублях – указ президента
 
РоссияЦентробанк РФБанк РоссииЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:36Госдолг России побил исторический минимум
07:01Польша хочет землю - историк о требованиях к Киеву по Волынской резне
00:01Кратковременные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 14 июля
23:59Путин о правовом статусе ЧВК: непростой вопрос
22:13Кассетные боеприпасы из США переданы на Украину - Пентагон
21:56Главные события и заявления дня: 13 июля
21:29Война и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"
21:06В каких случаях банк обяжут вернуть украденные мошенниками деньги
20:49Госдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными
20:31Власти Севастополя озвучили планы по строительству водно-гребной базы
20:12Очередей нет: проезд на Крымский мост свободен с обеих сторон
20:09Вице-премьер Чернышенко планирует поехать на отдых в Крым на поезде
19:59На Украине марихуану будут использовать как "успокоительное" для детей
19:47Путин назвал последствия принятия Украины в НАТО
19:25Продлит ли Россия участие в зерновой сделке – заявление Путина
19:15Путин: армия России уничтожила уже более 300 танков ВСУ с 4 июня
19:13В Крыму простились с погибшими героями спецоперации
19:01Путин: поставка новых вооружений только усугубит ситуацию для Украины
18:59Крымские татары возвращаются в Херсонскую область
Лента новостейМолния