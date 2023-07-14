https://crimea.ria.ru/20230714/gosdolg-rossii-pobil-istoricheskiy-minimum-1130041811.html
Госдолг России побил исторический минимум
Госдолг России побил исторический минимум - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Госдолг России побил исторический минимум
Внешний долг России обновил исторический минимум, снизившись с начала года на 33 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T07:36
2023-07-14T07:36
2023-07-14T07:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Внешний долг России обновил исторический минимум, снизившись с начала года на 33 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.Как отметили в пресс-службе Банка России, это самый низкий показатель с 2006 года.Как пояснили в пресс-службе, такого показателя в большей степени удалось достичь благодаря сокращению обязательств по долговым инструментам и прямых инвестиций. Также важную роль оказало снижение задолженности государственных органов в связи с продажей нерезидентами суверенных ценных бумаг.По данным ЦБ, внешний долг по итогам 2006 года составил 313,2 миллиарда долларов, а по итогам первого квартала 2007-го вырос до 355,6 млрд. Соответственно, нынешний показатель стал минимальным с конца 2006 года.В принятом законе о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов указывалось, что в 2023 и плановом периоде 2024-2025 годов ожидается рост госдолга РФ в основном за счет внутренних заимствований. Со следующего года его объем составит около 25,369 трлн рублей, в 2024 году увеличится до 27,679 трлн рублей и в 2025 году достигнет 29,94 трлн рублей. Доля внутреннего долга в указанный период составит соответственно 81,6%, 82,4% и 83,5%. Отмечается, что на протяжении трехлетнего периода объем госдолга сохранится на безопасном уровне и не превысит 20% ВВП.Читайте также на РИА Новости Крым:В Совфеде одобрили трехлетний бюджет РоссииДолжны всему миру: госдолг Украины вырос до 68% ВВПРоссия выплатит валютный долг в рублях – указ президента
https://crimea.ria.ru/20221130/v-sovfede-odobrili-trekhletniy-byudzhet-rossii-1125614949.html
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россия, центробанк рф, банк россии, экономика, новости
Госдолг России побил исторический минимум
Центробанк: госдолг России побил исторический минимум и составил 347,7 млрд долларов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Внешний долг России обновил исторический минимум, снизившись с начала года на 33 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
Как отметили в пресс-службе Банка России, это самый низкий показатель с 2006 года.
"Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2023 года составил 347,7 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 33 миллиарда долларов США, или на 8,7%", — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, такого показателя в большей степени удалось достичь благодаря сокращению обязательств по долговым инструментам и прямых инвестиций. Также важную роль оказало снижение задолженности государственных органов в связи с продажей нерезидентами суверенных ценных бумаг.
По данным ЦБ, внешний долг по итогам 2006 года составил 313,2 миллиарда долларов, а по итогам первого квартала 2007-го вырос до 355,6 млрд. Соответственно, нынешний показатель стал минимальным с конца 2006 года.
В принятом законе о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов указывалось, что в 2023 и плановом периоде 2024-2025 годов ожидается рост госдолга РФ
в основном за счет внутренних заимствований. Со следующего года его объем составит около 25,369 трлн рублей, в 2024 году увеличится до 27,679 трлн рублей и в 2025 году достигнет 29,94 трлн рублей. Доля внутреннего долга в указанный период составит соответственно 81,6%, 82,4% и 83,5%. Отмечается, что на протяжении трехлетнего периода объем госдолга сохранится на безопасном уровне и не превысит 20% ВВП.
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