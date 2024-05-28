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Аграриям не надо будет платить за внесение в систему контроля за зерном - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Аграриям не надо будет платить за внесение в систему контроля за зерном
Аграриям не надо будет платить за внесение в систему контроля за зерном - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Аграриям не надо будет платить за внесение в систему контроля за зерном
В этом году аграриям не придется платить за отбор образцов, проведение исследований и занесение данных во ФГИС "Зерно" (Федеральная государственная... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T06:38
2024-05-28T06:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В этом году аграриям не придется платить за отбор образцов, проведение исследований и занесение данных во ФГИС "Зерно" (Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки – ред.). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Ирина Годыло.И отметила что выдача документов займет три-пять дней.ФГИС "Зерно" объединяет всех участников зернового рынка. Для того чтобы работать в этой системе, необходимо зарегистрироваться через портах Госуслуг. Аграриям необходимо занести информацию о полях, выращиваемых культурах и собранных партиях урожая. Данный мониторинг обеспечит прозрачность всех зерновых операций от производителя до конечного потребителя, объяснила Годыло.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщалось что порядка 300 тысяч гектаров пшеницы в Крыму попадет под государственный мониторинг зерна.Читайте также на РИА Новости Крым:Минсельхоз Крыма: как фермерам получить поддержку в этом годуПутин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценамКредиты для аграриев в новых регионах станут доступнее – поручение Путина
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Аграриям не надо будет платить за внесение в систему контроля за зерном

Аграриям не придется платить за проведение исследований и занесение данных во ФГИС "Зерно"

06:38 28.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В этом году аграриям не придется платить за отбор образцов, проведение исследований и занесение данных во ФГИС "Зерно" (Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки – ред.). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Ирина Годыло.

"В этом году перед нами поставлена масштабная задача – провести мониторинг в рамках государственного задания. Это значит, что для аграриев отбор образцов, проведение исследований и занесение данных во ФГИС "Зерно" будет осуществляться на бесплатной основе", – сказала она.

И отметила что выдача документов займет три-пять дней.
ФГИС "Зерно" объединяет всех участников зернового рынка. Для того чтобы работать в этой системе, необходимо зарегистрироваться через портах Госуслуг. Аграриям необходимо занести информацию о полях, выращиваемых культурах и собранных партиях урожая. Данный мониторинг обеспечит прозрачность всех зерновых операций от производителя до конечного потребителя, объяснила Годыло.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщалось что порядка 300 тысяч гектаров пшеницы в Крыму попадет под государственный мониторинг зерна.
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