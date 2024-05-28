https://crimea.ria.ru/20240528/agrariyam-ne-nado-budet-platit-za-vnesenie-v-sistemu-kontrolya-za-zernom-1137627208.html
Аграриям не надо будет платить за внесение в систему контроля за зерном
Аграриям не надо будет платить за внесение в систему контроля за зерном - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Аграриям не надо будет платить за внесение в систему контроля за зерном
В этом году аграриям не придется платить за отбор образцов, проведение исследований и занесение данных во ФГИС "Зерно" (Федеральная государственная... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T06:38
2024-05-28T06:38
2024-05-28T06:38
новости
новости крыма
урожай зерновых культур
урожай в крыму
фгис "зерно"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1b/1137634881_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_54f966380d92ce493bdf616d99ee1797.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В этом году аграриям не придется платить за отбор образцов, проведение исследований и занесение данных во ФГИС "Зерно" (Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки – ред.). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Ирина Годыло.И отметила что выдача документов займет три-пять дней.ФГИС "Зерно" объединяет всех участников зернового рынка. Для того чтобы работать в этой системе, необходимо зарегистрироваться через портах Госуслуг. Аграриям необходимо занести информацию о полях, выращиваемых культурах и собранных партиях урожая. Данный мониторинг обеспечит прозрачность всех зерновых операций от производителя до конечного потребителя, объяснила Годыло.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщалось что порядка 300 тысяч гектаров пшеницы в Крыму попадет под государственный мониторинг зерна.Читайте также на РИА Новости Крым:Минсельхоз Крыма: как фермерам получить поддержку в этом годуПутин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценамКредиты для аграриев в новых регионах станут доступнее – поручение Путина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1b/1137634881_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_5ed1ae8f3857870849a9eb704cf6b15a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, новости, новости крыма, урожай зерновых культур, урожай в крыму, фгис "зерно"
Аграриям не надо будет платить за внесение в систему контроля за зерном
Аграриям не придется платить за проведение исследований и занесение данных во ФГИС "Зерно"