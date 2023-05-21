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Минсельхоз Крыма: как фермерам получить поддержку в этом году

Минсельхоз Крыма: как фермерам получить поддержку в этом году - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Минсельхоз Крыма: как фермерам получить поддержку в этом году

Как производители зерна могут оформить субсидию в этом году, корреспонденту РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T08:01

2023-05-21T08:01

2023-05-21T08:01

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Как производители зерна могут оформить субсидию в этом году, корреспонденту РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. Эту меру поддержки оказывают аграриям с 2022 года, согласно постановлению правительства Российской Федерации.В идеале, при соблюдении всех условий, объясняет Алиме Зарединова, аграрии получают две тысячи рублей за одну тонну выращенной и реализованной продукции."При условии, если он застраховался и провел все свои сделки через ФГИС "Зерно", то есть подтвердил через эту систему все затраты на выращивание зерна, то он получает две тысячи рублей за тонну. Если он этого не сделал, то получит уже не 2000, а с понижающим коэффициентом 0,7 – то есть примерно 1400 рублей".Помимо субсидии, выплачиваемой на каждую тонну урожая, производители зерна могут получить выплаты на проведение агротехнологических мероприятий (обработка поля средствами защиты и тому подобного), а также на покупку элитных семян. Но в целом возмещение затрат по всем государственным программам, в которых участвует сельхозпроизводитель, не должно превышать 50% от всех расходов.Фермер из Джанкойского района Александр Шаботенко в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым рассказал, что мелкие хозяйства часто приобретают товары без необходимых документов, потому что это дешевле. И естественно, такие расходы им не возмещают. Кроме того, фермерам трудно оформить все необходимые документы, поскольку для этого нужно "слишком много бумажек". Этот вопрос мы переадресовали первому заместителю министерства сельского хозяйства.По словам представительницы ведомства, пакет документов для получения субсидии упрощен максимально, насколько это возможно. Но тем не менее, чтобы получать средства из государственного бюджета, необходимо выполнять требования. В частности, государство не может из средств налогоплательщиков возмещать расходы, которые фермеры не способны подтвердить документально.Сложности у аграриев действительно существуют, и связаны они с функционированием новой информационной системы "Зерно", в которой еще не все научились работать.В этом году, по словам Алиме Зарединовой, аграриям придется пережить еще одно испытание – во ФГИС "Зерно" надо будет зарегистрировать землю, на которой выращиваются зерновые. Это позволит государству отслеживать всю цепочку от посева зерна до его переработки и реализации готовой продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму будут выращивать рис и каких ждут урожаевВ Херсонской области перераспределяют земли сельхозназначения"Сезонный скачок": почему в Крыму дорожает лук

https://crimea.ria.ru/20230126/bolshe-zerna-i-ovoschey-v-krymu-uvelichivayut-ploschadi-posevov-1126586782.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

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