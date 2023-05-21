https://crimea.ria.ru/20230521/minselkhoz-kryma-kak-fermeram-poluchit-podderzhku-v-etom-godu-1128845637.html
Минсельхоз Крыма: как фермерам получить поддержку в этом году
Минсельхоз Крыма: как фермерам получить поддержку в этом году - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Минсельхоз Крыма: как фермерам получить поддержку в этом году
Как производители зерна могут оформить субсидию в этом году, корреспонденту РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T08:01
2023-05-21T08:01
2023-05-21T08:01
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экономика
минсельхоз рф
урожай зерновых культур
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Как производители зерна могут оформить субсидию в этом году, корреспонденту РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. Эту меру поддержки оказывают аграриям с 2022 года, согласно постановлению правительства Российской Федерации.В идеале, при соблюдении всех условий, объясняет Алиме Зарединова, аграрии получают две тысячи рублей за одну тонну выращенной и реализованной продукции."При условии, если он застраховался и провел все свои сделки через ФГИС "Зерно", то есть подтвердил через эту систему все затраты на выращивание зерна, то он получает две тысячи рублей за тонну. Если он этого не сделал, то получит уже не 2000, а с понижающим коэффициентом 0,7 – то есть примерно 1400 рублей".Помимо субсидии, выплачиваемой на каждую тонну урожая, производители зерна могут получить выплаты на проведение агротехнологических мероприятий (обработка поля средствами защиты и тому подобного), а также на покупку элитных семян. Но в целом возмещение затрат по всем государственным программам, в которых участвует сельхозпроизводитель, не должно превышать 50% от всех расходов.Фермер из Джанкойского района Александр Шаботенко в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым рассказал, что мелкие хозяйства часто приобретают товары без необходимых документов, потому что это дешевле. И естественно, такие расходы им не возмещают. Кроме того, фермерам трудно оформить все необходимые документы, поскольку для этого нужно "слишком много бумажек". Этот вопрос мы переадресовали первому заместителю министерства сельского хозяйства.По словам представительницы ведомства, пакет документов для получения субсидии упрощен максимально, насколько это возможно. Но тем не менее, чтобы получать средства из государственного бюджета, необходимо выполнять требования. В частности, государство не может из средств налогоплательщиков возмещать расходы, которые фермеры не способны подтвердить документально.Сложности у аграриев действительно существуют, и связаны они с функционированием новой информационной системы "Зерно", в которой еще не все научились работать.В этом году, по словам Алиме Зарединовой, аграриям придется пережить еще одно испытание – во ФГИС "Зерно" надо будет зарегистрировать землю, на которой выращиваются зерновые. Это позволит государству отслеживать всю цепочку от посева зерна до его переработки и реализации готовой продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму будут выращивать рис и каких ждут урожаевВ Херсонской области перераспределяют земли сельхозназначения"Сезонный скачок": почему в Крыму дорожает лук
https://crimea.ria.ru/20230126/bolshe-zerna-i-ovoschey-v-krymu-uvelichivayut-ploschadi-posevov-1126586782.html
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp
минсельхоз крыма, крым, сельское хозяйство, алиме зарединова, экономика, минсельхоз рф, урожай зерновых культур
Минсельхоз Крыма: как фермерам получить поддержку в этом году
Алиме Зарединова: как крымским фермерам получить субсидию в 2023 году
Как производители зерна могут оформить субсидию в этом году, корреспонденту РИА Новости Крым рассказала первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова. Эту меру поддержки оказывают аграриям с 2022 года, согласно постановлению правительства Российской Федерации.
"В 2023 году изменились условия - применяется понижающий коэффициент для производителей, которые не застраховали свои посевы с помощью государственной поддержки. Для таких применяется понижающий коэффициент 0,7. И обязательное условие – все сделки по реализации данного зерна должны проходить через Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) "Зерно".
В идеале, при соблюдении всех условий, объясняет Алиме Зарединова, аграрии получают две тысячи рублей за одну тонну выращенной и реализованной продукции.
"При условии, если он застраховался и провел все свои сделки через ФГИС "Зерно", то есть подтвердил через эту систему все затраты на выращивание зерна, то он получает две тысячи рублей за тонну. Если он этого не сделал, то получит уже не 2000, а с понижающим коэффициентом 0,7 – то есть примерно 1400 рублей".
Помимо субсидии, выплачиваемой на каждую тонну урожая, производители зерна могут получить выплаты на проведение агротехнологических мероприятий (обработка поля средствами защиты и тому подобного), а также на покупку элитных семян. Но в целом возмещение затрат по всем государственным программам, в которых участвует сельхозпроизводитель, не должно превышать 50% от всех расходов.
Фермер из Джанкойского района Александр Шаботенко в разговоре с корреспондентом РИА Новости Крым рассказал, что мелкие хозяйства часто приобретают товары без необходимых документов, потому что это дешевле. И естественно, такие расходы им не возмещают.
Кроме того, фермерам трудно оформить
все необходимые документы, поскольку для этого нужно "слишком много бумажек". Этот вопрос мы переадресовали первому заместителю министерства сельского хозяйства.
По словам представительницы ведомства, пакет документов для получения субсидии упрощен максимально, насколько это возможно. Но тем не менее, чтобы получать средства из государственного бюджета, необходимо выполнять требования. В частности, государство не может из средств налогоплательщиков возмещать расходы, которые фермеры не способны подтвердить документально.
Сложности у аграриев действительно существуют, и связаны они с функционированием новой информационной системы "Зерно", в которой еще не все научились работать.
"До сентября прошлого года она работала в пилотном режиме, а потом уже в обязательном порядке надо было в ней регистрироваться. Но, к сожалению, наши сельхозпроизводители не очень серьезно к этому отнеслись. Поэтому мы сейчас сталкиваемся с тем, что не можем подтвердить все их сделки по этой системе. Есть расхождения по датам, по объемам, и приходится нам, представителям министерства, помогать оформлять правильно эти документы".
В этом году, по словам Алиме Зарединовой, аграриям придется пережить еще одно испытание – во ФГИС "Зерно" надо будет зарегистрировать землю, на которой выращиваются зерновые. Это позволит государству отслеживать всю цепочку от посева зерна до его переработки и реализации готовой продукции.
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