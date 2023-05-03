Где в Крыму будут выращивать рис и каких ждут урожаев
Аксенов: выращивать рис в 2023 году будут в четырех районах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма будут выращивать рис в четырех районах республики и планируют собрать 20 тыс. тонн урожая. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, на сегодняшний день уже утверждены заявки тринадцати рисоводческих предприятий.
"Выращивать рис в этом году будут в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах. Плановая площадь сева – около 3 тыс. га. Наши аграрии планируют собрать 20 тыс. тонн риса", – сообщил глава Крыма в своем Telegram-канале.
Для сравнения, в прошлом году рисоводы получили около 6 тыс. тонн риса с площади 712 гектаров, добавил он.
Аксенов отметил, что рисоводство в Крыму возрождается благодаря возобновлению подачи днепровской воды. Объем водоподачи для апланированного сева сооставит 145 млн кубометра. При этом уже сегодня наблюдается существенный рост объемов производства.
"Средняя урожайность составила 84,3 ц/га, а сорт "Патриот" дал урожай более 90 ц/га, что значительно выше в сравнении с другими регионами России", – уточнил Аксенов.
Ранее, в апреле, глава правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил, что в Крыму в текущем году намерены увеличить площадь посевов риса в 5 раз.
А руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Наталья Мирзоева заявила, что на полях полуострова будут выращивать экологически чистый рис.
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