https://crimea.ria.ru/20230503/gde-v-krymu-budut-vyraschivat-ris-i-kakikh-zhdut-urozhaev-1128512560.html

Где в Крыму будут выращивать рис и каких ждут урожаев

Где в Крыму будут выращивать рис и каких ждут урожаев - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Где в Крыму будут выращивать рис и каких ждут урожаев

Аграрии Крыма будут выращивать рис в четырех районах республики и планируют собрать 20 тыс. тонн урожая. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T19:37

2023-05-03T19:37

2023-05-03T19:37

крымский рис

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма будут выращивать рис в четырех районах республики и планируют собрать 20 тыс. тонн урожая. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.По словам Аксенова, на сегодняшний день уже утверждены заявки тринадцати рисоводческих предприятий.Для сравнения, в прошлом году рисоводы получили около 6 тыс. тонн риса с площади 712 гектаров, добавил он.Аксенов отметил, что рисоводство в Крыму возрождается благодаря возобновлению подачи днепровской воды. Объем водоподачи для апланированного сева сооставит 145 млн кубометра. При этом уже сегодня наблюдается существенный рост объемов производства.Ранее, в апреле, глава правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил, что в Крыму в текущем году намерены увеличить площадь посевов риса в 5 раз.А руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Наталья Мирзоева заявила, что на полях полуострова будут выращивать экологически чистый рис. Читайте также на РИА Новости Крым:Днепровская вода пошла в Крым по Северо-Крымскому каналу В Крыму начали продавать местный рис впервые за восемь лет Как апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму Крымские аграрии начнут осваивать непаханые земли

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крымский рис, сергей аксенов, крым, новости, новости крыма, сельское хозяйство