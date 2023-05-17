https://crimea.ria.ru/20230517/kompensatsii-fermeram-ostalos-tri-dnya-dlya-podachi-dokumentov-1128785618.html

Компенсации фермерам: осталось три дня для подачи документов

Компенсации фермерам: осталось три дня для подачи документов - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Компенсации фермерам: осталось три дня для подачи документов

Документы на получение субсидий для производителей зерновых следует подать до 19 мая включительно, сообщает министерство сельского хозяйства Крыма. Эти средства РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T19:31

2023-05-17T19:31

2023-05-17T19:30

сельское хозяйство

эксклюзивы риа новости крым

крым

субсидии

поддержка аграриев

новости крыма

минсельхоз крыма

правительство россии

общество

экспорт продукции из крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/11/1128785830_0:21:1200:696_1920x0_80_0_0_a0db82650548ee15f7b9904402d1882a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Документы на получение субсидий для производителей зерновых следует подать до 19 мая включительно, сообщает министерство сельского хозяйства Крыма. Эти средства выделены на компенсацию затрат, понесенных в 2022-м и текущем финансовом году."Субсидию из бюджета республики смогут получить юридические лица, индивидуальные предприниматели в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым. Направления: производство и реализацию зерновых культур урожая отчетного финансового года по ставке на 1 тонну реализованных зерновых культур в отчетном и текущем финансовых годах", - уточняют в ведомстве.Фермер из Джанкойского района Александр Шаботенко такой механизм поддержки оценивает в целом положительно. Возможно, процедура требует проверки временем и усовершенствования, но начало положено."Это все очень хорошо и круто, прям молодцы. Потому что сейчас в России введена пошлина на экспорт, и они обещают часть этой пошлины возвращать. Изначально был разговор о том, что это порядка двух тысяч рублей за каждую тонну сданного зерна", - говорит он в комментарии РИА Новости Крым.В прошлом году, рассказывает Александр, эта пошлина на импорт очень больно ударила по карману. Урожай был хороший по всему Крыму, но закупочные цены на зерновые были низкие."Если я правильно помню, что-то около 4 или 5 рублей была пошлина, это за килограмм. Ну то есть если пшеница стоила 15 рублей, то у нас ее покупали за 10. Мы теряли 5 тысяч рублей на каждой тонне, за тысячу тонн – 5 миллионов, это хорошие деньги. На них можно купить два новых трактора МТЗ, еще и денег останется на их обслуживание", - отмечает фермер.Зачем нужны пошлиныПо официальным данным Россельхознадзора, Россия занимает первое место в мире по объему экспорта зерновых. Ежегодно страна продает за границу около 30 млн тонн зерна, несмотря на санкции и сложности в логистике. При этом с 2021 года в РФ введены плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, размер которых зависит от цен на рынке.С июля 2022 года эти пошлины определяются не в иностранной валюте, а в рублях. То есть зернотрейдеры, реализующие товар на внешнем рынке за доллары, вынуждены продавать их и закупать рубли, чтобы выплатить пошлину государству. Такой механизм был введен для стабилизации курса национальной валюты в условиях санкций.При этом средства, полученные государством от уплаты пошлин, возвращаются из бюджета на субсидии тем же производителям зерна.Куча бумажекУ Александра 600 гектаров земли, из них около 400 в этом году засеяны пшеницей и ячменем. Это небольшое хозяйство: для сравнения, у крупных агропредприятий в Крыму 2-3 тысячи гектаров земли. В этом году фермер Шаботенко планирует подавать документы на компенсацию затрат, но не уверен, что удастся ее получить. Преимущество в этом вопросе у больших агрохолдингов.Небольшие фермерские хозяйства не всегда могут позволить себе купить, например, новую сельскохозяйственную технику. Для них существует вторичный рынок, но за покупку подержанного комбайна или трактора компенсацию не выдают. Государство таким образом поддерживает отечественных производителей, и вполне логично, что такие затраты не компенсируются."То есть получается, что все, что мы покупаем, надо покупать только у сертифицированных производителей, со всем необходимым пакетом документов. И тогда эти расходы, возможно, будут компенсированы", - продолжил Александр.Сколько денег дадутПодробная информация о том, какой пакет документов необходимо собрать, размещена на сайте Министерства сельского хозяйства. Более доступно о том, как получить деньги и не утонуть в "бумажном море", в ведомстве обещали рассказать читателям РИА Новости Крым в ближайшее время. На полуострове есть и другие программы поддержки аграриев, в том числе специально разработанные для мелких фермерских хозяйств, которыми специалисты рекомендуют воспользоваться.В этом году на возмещение затрат по производству зерна аграриям выплатят 105 млн рублей, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Средства выделены по распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Согласно документу, на поддержку российских производителей зерна выделено 10 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму будут выращивать рис и каких ждут урожаевВ Херсонской области перераспределяют земли сельхозназначения"Сезонный скачок": почему в Крыму дорожает лук

https://crimea.ria.ru/20230510/zapasy-vlagi-i-slabyy-moroz-v-krymu-otsenili-prognozy-na-urozhay-1128647894.html

https://crimea.ria.ru/20230426/rossiya-riskuet-lishitsya-obeschannykh-obemov-khoroshego-vina-iz-sevastopolya-1128374194.html

https://crimea.ria.ru/20230401/kak-i-gde-v-krymu-delayut-muku-dlya-poleznogo-chernogo-khleba-1127790045.html

https://crimea.ria.ru/20230311/v-polya-vykhodim-s-rassvetom-kak-v-krymu-idet-sev-yarovykh-1127425692.html

крым

джанкойский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

сельское хозяйство, крым, субсидии, поддержка аграриев , новости крыма, минсельхоз крыма, правительство россии, общество, экспорт продукции из крыма, урожай зерновых культур, авторы, урожай в крыму, джанкойский район