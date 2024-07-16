https://crimea.ria.ru/20240716/polosataya-klassika-i-yaytso-drakona-v-krymu-nachalas-uborka-arbuzov-1138895066.html

Полосатая классика и "Яйцо дракона": в Крыму началась уборка арбузов

Полосатая классика и "Яйцо дракона": в Крыму началась уборка арбузов - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Полосатая классика и "Яйцо дракона": в Крыму началась уборка арбузов

В Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах Крыма аграрии приступили к сбору урожая арбузов, которые в этом году созрели на две РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T13:23

2024-07-16T13:23

2024-07-16T13:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском и Раздольненском районах Крыма аграрии приступили к сбору урожая арбузов, которые в этом году созрели на две недели раньше обычного. Уже собрано 700 тонн, а ближе к осени в республике планируют собрать около 17 тысяч тонн. Об этом журналистам сообщила начальник управления растениеводства и химизации минсельхоза РК Оксана Токаренко.Арбузы в Крыму растут хорошо"В Крыму уже собрано 700 тонн бахчевых, общая площадь под этими культурами составляет 500 гектаров. Надеемся, что к осени урожай приблизится к 17 тысячам тонн", - сказала она.По словам Токаренко, с каждым годом площади под бахчевыми культурами на полуострове увеличиваются примерно на 30-40 гектаров.Выращиванием арбузов в Крыму занимаются как крестьянско-фермерские хозяйства – крупные и не очень, так и личные подсобные. Пленочных теплиц, где растут дыни и арбузы, в республике довольно много, добавила представитель министерства.По данным минсельхоза, в прошлом году бахчевыми культурами было засеяно более 500 гектаров, а собрано - более 17 тысяч тонн урожая. В 2024 году в регионе прогнозируемая посевная площадь составила 678 гектаров. Сейчас аграрии 12 районов занимаются выращиванием арбузов.Жара влияет на размерДиректор крестьянско-фермерского хозяйства Константин Сорокин занимается выращиванием бахчевых культур в Красногвардейском районе с 2018 года. Под дынями и арбузами занято больше 40 гектаров. Фермер признается: в этом году из-за аномальной жары прогнозируется некоторое снижение урожая.В прошлом году урожайность в хозяйстве составляла от 45 до 80 тонн с гектара, а в этом пока сложно прогнозировать. Уборка урожая бахчевых культур продлится до октября, добавил он.Крымская продукция представлена в сетевых магазинах полуострова, а также на материке, в частности, в гипермаркетах Москвы. В скором времени планируется открытие фермерского базара в районе, уже все согласования получены, резюмировал предприниматель.Как сообщалось, на сроки созревания крымских арбузов повлияла аномальная жара. Под действием высоких температур растения испытывают стресс и стремятся быстрее обеспечить существование вида. Поэтому цветение и формирование плода у растений в этом году произошло раньше.По данным регионального минсельхоза, площадь бахчевых культур в Крыму в 2023 году превысила 680 гектаров, было собрано более 10 тысяч тонн урожаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Прибор не поможет: как выбрать арбуз без нитратовПокупай крымское: цены на фрукты и ягоды снижаютсяЭксперт рассказала, как должен "звучать" спелый арбуз

https://crimea.ria.ru/20240712/yabloni-v-stresse-chto-budet-s-urozhaem-v-krymu-iz-za-zasukhi-1138798519.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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