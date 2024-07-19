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В Феодосии вводят графики подачи воды

В Феодосии вводят графики подачи воды - РИА Новости Крым, 19.07.2024

В Феодосии вводят графики подачи воды

Феодосия из-за аварийного состояния сетей и повышенного водоразбора переходит на временный график подачи воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T09:09

2024-07-19T09:09

2024-07-19T09:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Феодосия из-за аварийного состояния сетей и повышенного водоразбора переходит на временный график подачи воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на местный филиал компании "Вода Крыма".Уточняется, что из-за аварийного состояния участка магистрального Челноковского водовода диаметром 800 мм не могут быть заполнены резервуары питьевой воды для обеспечения потребностей жителей центра города и Челноковского массива. "С целью стабилизации ситуации разработаны мероприятия, направленные на обеспечение как можно большего количества населения питьевой водой. Однако их выполнение невозможно без установления подачи воды по графику", - отметили в компании.Водовод на Челноковском массиве достиг крайней степени износа, принято решение поменять 800 метров сетей, материалы есть, работы будут идти параллельно с устранением порывов, сообщал накануне министр ЖКХ Крыма Максим Новик.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьВоду в Крыму недостаточно проверяют на токсиканты — экспертКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения

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2024

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