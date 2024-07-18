https://crimea.ria.ru/20240718/rvutsya-seti-i-goryat-nasosy---gde-v-krymu-net-vody-v-chetverg-1138955773.html

Рвутся сети и горят насосы - где в Крыму нет воды в четверг

Рвутся сети и горят насосы - где в Крыму нет воды в четверг - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Рвутся сети и горят насосы - где в Крыму нет воды в четверг

В Алуште, Феодосии, Евпатории, Красноперекопске, Ленинском и Красногвардейском районах часть абонентов без воды из-за локальных работ на сетях и проблем с... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T11:24

2024-07-18T11:24

2024-07-18T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Алуште, Феодосии, Евпатории, Красноперекопске, Ленинском и Красногвардейском районах часть абонентов без воды из-за локальных работ на сетях и проблем с насосным оборудованием. Как сообщил в четверг глава МинЖКХ Крыма Максим Новик, в течение дня в большинстве случаев проблемы будут устранены."Ленинский район - работы завершили на магистральном водоводе вчера. Вода дошла до отдаленных сел, в том числе до Семисотки - самая отдаленная точка. Есть ряд локальных ограничений в селах, которые в течение рабочего дня устранят. В том числе в поселке Багерово сегодня утром увидели просадку давления - скорее всего сгорел насос, бригада на месте", - сообщил Новик в своем Telrgram-канале.Также локальные ограничения, связанные с работой насосов, есть в Красногвардейском районе. В Красноперекопске ограничения из-за нового порыва - во обоих случаях проблемы обещают устранить до конца дня."В Алуште за последние две недели проводили глобальные работы, прокладывали новый водовод для обеспечения восточной части поселков, которые идут от города, в том числе это поселок Сатера, работы завершены. Учитывая, что дебет источника Джур-Джур сильно упал, теперь будем подавать воду в эти поселки из Изобильненского водохранилища. Сегодня утром эти работы завершили и начинается переключение - поэтому вода скоро появится везде, где ее не было в последнее время", - обозначил министр ситуацию в регионе.Кроме того, ограничения из-за тройного порыва на сетях действуют в Феодосии, на территории Челноковского массива: работы уже выполнены, сейчас происходит заполнение резервуаров, но, учитывая большой разбор воды, перебои пока есть.Кроме того, в Евпатории продолжается работа по установке насосного оборудования в тех домах, где жители жалуются на низкое давление. Накануне насос установили в доме по улице Фрунзе, специалисты продолжат работу по адресам, двигаться будут поэтапно, от большего дома к меньшему.Несмотря на активную работу по улучшению качества сетей, износ коммуникаций в Крым и в частности в Симферополе сохраняется на достаточно высоком уровне – не менее 70%, сообщал ранее Новик.Читайте также на РИА Новости Крым:Число аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зимеЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьКак экономить на воде, не меняя привычек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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