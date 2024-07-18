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Рвутся сети и горят насосы - где в Крыму нет воды в четверг
Рвутся сети и горят насосы - где в Крыму нет воды в четверг - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Рвутся сети и горят насосы - где в Крыму нет воды в четверг
В Алуште, Феодосии, Евпатории, Красноперекопске, Ленинском и Красногвардейском районах часть абонентов без воды из-за локальных работ на сетях и проблем с... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T11:24
2024-07-18T11:24
2024-07-18T11:24
максим новик
минжкх крыма
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водоснабжение
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Алуште, Феодосии, Евпатории, Красноперекопске, Ленинском и Красногвардейском районах часть абонентов без воды из-за локальных работ на сетях и проблем с насосным оборудованием. Как сообщил в четверг глава МинЖКХ Крыма Максим Новик, в течение дня в большинстве случаев проблемы будут устранены."Ленинский район - работы завершили на магистральном водоводе вчера. Вода дошла до отдаленных сел, в том числе до Семисотки - самая отдаленная точка. Есть ряд локальных ограничений в селах, которые в течение рабочего дня устранят. В том числе в поселке Багерово сегодня утром увидели просадку давления - скорее всего сгорел насос, бригада на месте", - сообщил Новик в своем Telrgram-канале.Также локальные ограничения, связанные с работой насосов, есть в Красногвардейском районе. В Красноперекопске ограничения из-за нового порыва - во обоих случаях проблемы обещают устранить до конца дня."В Алуште за последние две недели проводили глобальные работы, прокладывали новый водовод для обеспечения восточной части поселков, которые идут от города, в том числе это поселок Сатера, работы завершены. Учитывая, что дебет источника Джур-Джур сильно упал, теперь будем подавать воду в эти поселки из Изобильненского водохранилища. Сегодня утром эти работы завершили и начинается переключение - поэтому вода скоро появится везде, где ее не было в последнее время", - обозначил министр ситуацию в регионе.Кроме того, ограничения из-за тройного порыва на сетях действуют в Феодосии, на территории Челноковского массива: работы уже выполнены, сейчас происходит заполнение резервуаров, но, учитывая большой разбор воды, перебои пока есть.Кроме того, в Евпатории продолжается работа по установке насосного оборудования в тех домах, где жители жалуются на низкое давление. Накануне насос установили в доме по улице Фрунзе, специалисты продолжат работу по адресам, двигаться будут поэтапно, от большего дома к меньшему.Несмотря на активную работу по улучшению качества сетей, износ коммуникаций в Крым и в частности в Симферополе сохраняется на достаточно высоком уровне – не менее 70%, сообщал ранее Новик.Читайте также на РИА Новости Крым:Число аварий на сетях покажет фактическую готовность Крыма к зимеЧестные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьКак экономить на воде, не меняя привычек
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максим новик, минжкх крыма, новости крыма, вода в крыму, крым, водоснабжение, отключение воды в крыму
Рвутся сети и горят насосы - где в Крыму нет воды в четверг
Ряд населенных пунктов Крыма в четверг без воды из-за локальных работ - МинЖКХ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В Алуште, Феодосии, Евпатории, Красноперекопске, Ленинском и Красногвардейском районах часть абонентов без воды из-за локальных работ на сетях и проблем с насосным оборудованием. Как сообщил в четверг глава МинЖКХ Крыма Максим Новик, в течение дня в большинстве случаев проблемы будут устранены.
"Ленинский район - работы завершили на магистральном водоводе вчера. Вода дошла до отдаленных сел, в том числе до Семисотки - самая отдаленная точка. Есть ряд локальных ограничений в селах, которые в течение рабочего дня устранят. В том числе в поселке Багерово сегодня утром увидели просадку давления - скорее всего сгорел насос, бригада на месте", - сообщил Новик в своем Telrgram-канале.
Также локальные ограничения, связанные с работой насосов, есть в Красногвардейском районе. В Красноперекопске ограничения из-за нового порыва - во обоих случаях проблемы обещают устранить до конца дня.
"В Алуште за последние две недели проводили глобальные работы, прокладывали новый водовод для обеспечения восточной части поселков, которые идут от города, в том числе это поселок Сатера, работы завершены. Учитывая, что дебет источника Джур-Джур сильно упал, теперь будем подавать воду в эти поселки из Изобильненского водохранилища. Сегодня утром эти работы завершили и начинается переключение - поэтому вода скоро появится везде, где ее не было в последнее время", - обозначил министр ситуацию в регионе.
Кроме того, ограничения из-за тройного порыва на сетях действуют в Феодосии, на территории Челноковского массива: работы уже выполнены, сейчас происходит заполнение резервуаров, но, учитывая большой разбор воды, перебои пока есть.
"В этом районе водовод очень изношен, приняли решение поменять 800 метров водовода диаметром 500 мм, материалы есть, работы будут идти параллельно с устранением порывов", - добавил глава МинЖКХ.
Кроме того, в Евпатории продолжается работа по установке насосного оборудования в тех домах, где жители жалуются на низкое давление. Накануне насос установили в доме по улице Фрунзе, специалисты продолжат работу по адресам, двигаться будут поэтапно, от большего дома к меньшему.
Несмотря на активную работу по улучшению качества сетей, износ коммуникаций в Крым и в частности в Симферополе сохраняется на достаточно высоком уровне – не менее 70%,
сообщал ранее Новик.
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