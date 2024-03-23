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Сколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент"

Сколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент" - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Сколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент"

Симферопольский завод "Фиолент" готов трудоустроить до 150 человек: полсотни инженеров и около ста рабочих. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T10:48

2024-03-23T10:48

2024-03-23T10:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Симферопольский завод "Фиолент" готов трудоустроить до 150 человек: полсотни инженеров и около ста рабочих. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал генеральный директор предприятия Александр Баталин.При этом сейчас завод работает успешно, является флагманом отечественном промышленности. Однако при дефиците инженерных кадров без высокоточного оборудования и "станков, которые работают в три смены", достичь таких высоких результатов и такой высокой востребованности на рынках материков, было бы невозможно, отметил Баталин.По словам гендиректора, сотрудники завода могут зарабатывать очень серьезные деньги, поскольку "сегодня на заводе нет такой проблемы, как маленькая зарплата", и здесь всегда подыщут человеку работу в соответствии с его квалификацией."Но при этом человек должен работать. Например, пришел инженером, но если включился в работу какой-то группы по разработке новых изделий, новой технологии, то зарплата может увеличиться в полтора раза", - рассказал Баталин.Также на заводе большой социальный пакет. К примеру, комплексный обед заводчанам обходится всего в 80 рублей, на заводе есть фитнес-клуб, предусмотрены культурные программы: походы в театр, музеи, филармонию. А в летний период заводчане отдыхают в санаториях всего за 30% от стоимости путевки."Нередко мы доплачиваем за съем жилья. Также, если родители работают на заводе – и папа, и мама, то мы доплачиваем за детский сад. Вообще, все дети у нас обеспечены детскими садами и летним отдыхом и ходят на каникулах в цирк", - добавил гендиректор.Ранее совместно с КФУ им. В.И. Вернадского завод "Фиолент" открыл у себя кафедру, где будущие инженеры могут пройти практику, а при желании и остаться работать.Как рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" замдиректора ГКУ РК "Центр занятости населения" Анжелика Бурец, в Крыму число вакансий превышает число желающих найти работу.Читайте также на РИА Новости Крым:Он не хмелеет: пиво на крупнейшем крымском комбинате разливает роботПластиковая глыба: как работает и развивается уникальный "Крымпласт"Крымская "оборонка" в 3,5 раза нарастила выпуск продукции

https://crimea.ria.ru/20240321/za-god-zavod-fiolent-potratil-260-millionov-rubley-sobstvennykh-sredstv-1135837361.html

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