https://crimea.ria.ru/20240312/on-ne-khmeleet-pivo-na-krupneyshem-krymskom-kombinate-razlivaet-robot-1135591262.html
Он не хмелеет: пиво на крупнейшем крымском комбинате разливает робот
Он не хмелеет: пиво на крупнейшем крымском комбинате разливает робот - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Он не хмелеет: пиво на крупнейшем крымском комбинате разливает робот
На одном из крупнейших крымских предприятий пиво в кеги разливает робот – роботизированный модуль производительностью 220 кег в час. Это позволило полностью... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T17:16
2024-03-12T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. На одном из крупнейших крымских предприятий пиво в кеги разливает робот – роботизированный модуль производительностью 220 кег в час. Это позволило полностью автоматизировать процесс, который теперь не требует участия человека. За десять лет в России на комбинате значительно модернизировали производство, сообщил журналистам глава республики Крым Сергей Аксенов.С 2014 по 2021 год в пять этапов было проведено полное техническое переоснащение холодильно-компрессорного цеха. Это самое энергозатратное оборудование на предприятии – на выработку холода расходовалось до 70% всей потребляемой комбинатом электроэнергии. После внедрения энергосберегающих технологий эти расходы удалось сократить в несколько раз.За годы работы в Российской Федерации на предприятии установили пять автоматических линий розлива напитков: две из них – в ПЭТ-бутылки мощностью 12 000 и 17 000 бутылок в час. Кроме того, были запущены линии розлива в железные банки, бутыли емкостью 18,9 л и пятилитровые ПЭТ-бутыли.На предприятии в числе прочей продукции производят гордость Крыма – минеральную воду, которая добывается в городе-курорте Саки из артезианских скважин глубиной 900 метров. Всего на комбинате разливают более 30 наименований продукции, он является крупнейшим налогоплательщиком на территории Республики Крым, и поэтому его развитию уделяется приоритетное внимание.За десять лет после воссоединения Крыма с Россией значительная модернизация производства произошла на многих крымских предприятиях. Так, на крымском заводе, производящем сварочное оборудование, разработали несколько модулей, успешно заменяющих импортные. Предприятие стало работать в структуре оборонного комплекса. Еще один завод, производящий электроинструменты, в четыре раза нарастил объем производства в рамках программы импортозамещения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют построить ледоколы для "Северного морского пути"Крымские предприятия вошли в список системообразующих: что это значитВ Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий региона
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Он не хмелеет: пиво на крупнейшем крымском комбинате разливает робот
С 2014 года на крымском комбинате установили несколько роботизированных модулей
17:16 12.03.2024 (обновлено: 18:08 12.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. На одном из крупнейших крымских предприятий пиво в кеги разливает робот – роботизированный модуль производительностью 220 кег в час. Это позволило полностью автоматизировать процесс, который теперь не требует участия человека. За десять лет в России на комбинате значительно модернизировали производство, сообщил журналистам глава республики Крым Сергей Аксенов.
"При покупке нового оборудования произошло увеличение штатной численности предприятия на 120 человек по сравнению с 2014 годом. То есть увеличилась количество рабочих мест при том, что большинство оборудования, которое было установлено, полностью автоматизировано и не требует человеческого участия", – сказал глава республики.
С 2014 по 2021 год в пять этапов было проведено полное техническое переоснащение холодильно-компрессорного цеха. Это самое энергозатратное оборудование на предприятии – на выработку холода расходовалось до 70% всей потребляемой комбинатом электроэнергии. После внедрения энергосберегающих технологий эти расходы удалось сократить в несколько раз.
За годы работы в Российской Федерации на предприятии установили пять автоматических линий розлива напитков: две из них – в ПЭТ-бутылки мощностью 12 000 и 17 000 бутылок в час. Кроме того, были запущены линии розлива в железные банки, бутыли емкостью 18,9 л и пятилитровые ПЭТ-бутыли.
На предприятии в числе прочей продукции производят гордость Крыма – минеральную воду, которая добывается в городе-курорте Саки из артезианских скважин глубиной 900 метров. Всего на комбинате разливают более 30 наименований продукции, он является крупнейшим налогоплательщиком на территории Республики Крым, и поэтому его развитию уделяется приоритетное внимание.
"За 10 лет мы заплатили в бюджеты всех уровней все больше 10 миллиардов рублей налогов. Только за прошлый год было уплачено налогов в бюджеты всех уровней почти 2,4 млрд. рублей", – сказал журналистам генеральный директор Алексей Хмельницкий.
За десять лет после воссоединения Крыма с Россией значительная модернизация производства произошла
на многих крымских предприятиях. Так, на крымском заводе, производящем сварочное оборудование, разработали несколько модулей, успешно заменяющих импортные. Предприятие стало работать в структуре оборонного комплекса. Еще один завод, производящий электроинструменты
, в четыре раза нарастил объем производства в рамках программы импортозамещения.
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