https://crimea.ria.ru/20240312/on-ne-khmeleet-pivo-na-krupneyshem-krymskom-kombinate-razlivaet-robot-1135591262.html

Он не хмелеет: пиво на крупнейшем крымском комбинате разливает робот

Он не хмелеет: пиво на крупнейшем крымском комбинате разливает робот - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Он не хмелеет: пиво на крупнейшем крымском комбинате разливает робот

На одном из крупнейших крымских предприятий пиво в кеги разливает робот – роботизированный модуль производительностью 220 кег в час. Это позволило полностью... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T17:16

2024-03-12T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. На одном из крупнейших крымских предприятий пиво в кеги разливает робот – роботизированный модуль производительностью 220 кег в час. Это позволило полностью автоматизировать процесс, который теперь не требует участия человека. За десять лет в России на комбинате значительно модернизировали производство, сообщил журналистам глава республики Крым Сергей Аксенов.С 2014 по 2021 год в пять этапов было проведено полное техническое переоснащение холодильно-компрессорного цеха. Это самое энергозатратное оборудование на предприятии – на выработку холода расходовалось до 70% всей потребляемой комбинатом электроэнергии. После внедрения энергосберегающих технологий эти расходы удалось сократить в несколько раз.За годы работы в Российской Федерации на предприятии установили пять автоматических линий розлива напитков: две из них – в ПЭТ-бутылки мощностью 12 000 и 17 000 бутылок в час. Кроме того, были запущены линии розлива в железные банки, бутыли емкостью 18,9 л и пятилитровые ПЭТ-бутыли.На предприятии в числе прочей продукции производят гордость Крыма – минеральную воду, которая добывается в городе-курорте Саки из артезианских скважин глубиной 900 метров. Всего на комбинате разливают более 30 наименований продукции, он является крупнейшим налогоплательщиком на территории Республики Крым, и поэтому его развитию уделяется приоритетное внимание.За десять лет после воссоединения Крыма с Россией значительная модернизация производства произошла на многих крымских предприятиях. Так, на крымском заводе, производящем сварочное оборудование, разработали несколько модулей, успешно заменяющих импортные. Предприятие стало работать в структуре оборонного комплекса. Еще один завод, производящий электроинструменты, в четыре раза нарастил объем производства в рамках программы импортозамещения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму планируют построить ледоколы для "Северного морского пути"Крымские предприятия вошли в список системообразующих: что это значитВ Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий региона

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