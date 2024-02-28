https://crimea.ria.ru/20240228/plastikovaya-glyba-kak-rabotaet-i-razvivaetsya-unikalnyy-krymplast-1135289433.html

Пластиковая глыба: как работает и развивается уникальный "Крымпласт"

Пластиковая глыба: как работает и развивается уникальный "Крымпласт" - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Пластиковая глыба: как работает и развивается уникальный "Крымпласт"

В 2022 году на симферопольском предприятии "Крымпласт" выпустили продукции на 520 миллионов рублей, еще через год – на 70 миллионов рублей больше. В месяц здесь РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T17:10

2024-02-28T17:10

2024-02-28T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В 2022 году на симферопольском предприятии "Крымпласт" выпустили продукции на 520 миллионов рублей, еще через год – на 70 миллионов рублей больше. В месяц здесь делают 200 тонн различных пакетов, которыми обеспечивают все регионы Российской Федерации. Кроме того, здесь производят тепличную полиэтиленовую пленку, собирают удлинители, выключатели, прищепки, вешалки и другие товары народного потребления. Почти 75 лет назад это предприятие было создано для социально-трудовой реабилитации людей с ограниченными возможностями по зрению. Больше 50% сотрудников предприятия – люди с инвалидностью.Работают люди с золотыми руками"Наше уникальное предприятие существует с 1949 года. Больше 50 процентов наших сотрудников – это инвалиды по зрению: всего работает 290 человек, из них 150 – инвалиды по зрению. Если бы не поддержка президента России, то еще 10 лет назад наше предприятие, скорее всего, рухнуло бы. Но благодаря тому, что мы стали предприятием Всероссийского общества слепых, мы выстояли и работаем сегодня", - рассказывает гендиректор симферопольского производственного объединения "Крымпласт" Любовь Куденко.На этом заводе она работает с 1985 года и душой болеет за свое предприятие. Токарей и слесарей, которые работают здесь еще с советского времени, она называет "людьми с золотыми руками и золотыми головами", "умнейшими", признается, что на заводе за них держатся, потому что "они умеют работать".Предприятие регулярно обновляет свои производственные мощности. "Крымпласт" пользуется мерами господдержки и является участником свободной экономической зоны, а "это очень хорошая поддержка", "хорошая экономия на взносах от заработной платы", предприятие может "зарабатывать и вкладывать деньги"."В 2022 году мы выпустили продукции на 520 миллионов рублей, а в 2023 на 590 миллионов. Продукция "Крымпласта" поставляется во все регионы России. Мы выпускаем порядка 200 тонн пакетов в месяц" - уточняет Куденко.В прошлом году предприятие стало участником проекта повышения производительности труда и почти за год удалось повысить производительность труда, увеличить выпуск продукции почти на 40%.Общий объем выпуска продукции за прошлый год увеличился на 20%, обозначила гендиректор. И добавила, что по проекту производительности труда в новое оборудование уже вложено больше 30 млн рублей.Филиалы предприятия также находятся в Джанкое, Белогорске и Бахчисарае, где работают небольшие сборочные цеха.Пакетов много не бываетУпаковочники складывают пакеты в упаковку и запаивают, а рулоны с мусорными пакетами – оборачивают в этикетку. Такая работа не требует специальных навыков, но из-за своей монотонности все же нелегкая.Если в украинские времена была в основном серийная продукция, то сейчас много заказной продукции, все фирмы хотят пакеты со своим логотипом. Много заказов с материковой части России.Во втором цеху гулко и жарко, пахнет расплавленным пластиком. Сотрудники этого цеха работают посменно.Прочность пакетов зависит от сырья и толщины, которую также может регулировать экструдерщик."Температура плавления сырья для мусорных пакетов ниже, чем для привычных "маечек". А каждый рулон проверяется на вес и толщину, продукция проходит испытания в отделе технического контроля, добавляет его коллега - экструдерщик 4 разряда Александр Сорокин.На следующем участке работает машина по производству мусорных пакетов с завязками, а также готовятся к поставке нового оборудования."Это будет также машина для производства мусорных пакетов. А еще фасовочных пакетов на втулке, для супермаркетов", - рассказывает главный инженер предприятия Александр Витенко. И уточняет, что новое оборудование приедет в Крым из Китая в апреле. "Партнер проверенный, с ним раньше по линии Минпрома уже работали".От розетки до вешалкиНа сборочном участке первого цеха, который находится на втором этаже, работает 73 человека, рабочий день здесь длится с 8 до 16 часов. Ночных смен нет."Наш цех предназначен для реабилитации инвалидов по зрению, кроме того, у нас работают и инвалиды по общему заболеванию. В принципе, мы принимаем на работу всех, кто имеет желание", - говорит начальник цеха Игорь Бурьянов.Самая простая работа – фасовать бахилы в контейнеры для "бахиломатов". Посложнее – сборка удлинителей, выключателей, розеток. Но и этому, говорят, обучат любого. Текучки кадров на предприятии нет.Комплектующие к так называем товарам народного потребления производятся здесь же, - уточняет Бурьянов."Удлинители всегда хорошо зимой берут, а выключатели, розетки – это мы уже делаем по мере надобности, если заказ на них есть", - говорит он. И уверяет: перед тем, как попасть на прилавок, все товары проходят проверку.Не так давно "Крымпласт" стал участником проекта по организации промышленного туризма. Ждут заявок от туристических групп, готовы показывать и рассказывать о работе уникального, одного из крупнейших промышленных предприятий Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут готовить специалистов для местных рыбохозяйствОт виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма

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2024

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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