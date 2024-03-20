На заводе в Симферополе открылась кафедра для студентов-инженеров
На заводе "Фиолент" в Симферополе открылась кафедра для практики будущих инженеров
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ механическом цехе завода "Фиолент"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Симферопольский завод "Фиолент" совместно с КФУ имени В.И. Вернадского на своей базе открыл кафедру, где будущие инженеры могут пройти практику, а при желании и остаться работать. Об этом РИА Новости Крым рассказал гендиректор предприятия Александр Баталин.
"К сожалению, в Крыму есть одна очень большая беда: у нас ни один институт не выпускает специалистов по автоматизации технологических процессов. То есть мы вообще остались без специалистов. Благодаря Сергею Валерьевичу (Аксенову – ред.) добились, что в КФУ открылась эта специальность. Надеемся, что она будет и дальше развиваться, а на заводе "Фиолент" открылась кафедра КФУ, где молодые специалисты обучаются непосредственно на рабочих местах. На заводе проходит практика, проводятся лабораторные занятия. Мы говорим молодым специалистам: если хочешь зарабатывать деньги, пожалуйста, учись и зарабатывай. Мы тебе будем платить часть зарплаты", - объяснил Баталин.
По его словам, обучение длится три месяца, а для проявивших себя учеников предусмотрена стипендия.
"Если у молодого специалиста все получается, то он начинает зарабатывать очень серьезные деньги. Сегодня на заводе нет такой проблемы, как маленькая зарплата. Если, как говорится, не пошло, но человек хочет у нас остаться, можем подыскать работу в соответствии с квалификацией", - уточнил гендиректор.
Кроме того, по его словам, сегодня уже и КИПУ (Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф. Якубова – ред.) в котором раньше была только одна из инженерных специальностей – инженер-педагог, "изменяет свой план подготовки специалистов, который будет работать на предприятиях Крыма".
Как ранее рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" замдиректора республиканского Центра занятости Анжелика Бурец, согласно статистике, самыми востребованными по итогам года в Крыму являлись профессии в семи сферах. Первые позиции заняли образование и культура (преподаватели и воспитатели) и здравоохранение (врачи и медсестринский персонал, санитары). Далее в списке сфера управления, промышленность, сельское хозяйство и санаторно-курортная отрасль (конкурируют между собой в зависимости от сезона), а также транспорт и связь.
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