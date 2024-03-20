https://crimea.ria.ru/20240320/na-zavode-v-simferopole-otkrylas-kafedra-dlya-studentov-inzhenerov-1135835327.html

На заводе в Симферополе открылась кафедра для студентов-инженеров

На заводе в Симферополе открылась кафедра для студентов-инженеров - РИА Новости Крым, 20.03.2024

На заводе в Симферополе открылась кафедра для студентов-инженеров

Симферопольский завод "Фиолент" совместно с КФУ имени В.И. Вернадского на своей базе открыл кафедру, где будущие инженеры могут пройти практику, а при желании и РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T06:03

2024-03-20T06:03

2024-03-20T06:03

симферопольский завод "фиолент"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Симферопольский завод "Фиолент" совместно с КФУ имени В.И. Вернадского на своей базе открыл кафедру, где будущие инженеры могут пройти практику, а при желании и остаться работать. Об этом РИА Новости Крым рассказал гендиректор предприятия Александр Баталин.По его словам, обучение длится три месяца, а для проявивших себя учеников предусмотрена стипендия."Если у молодого специалиста все получается, то он начинает зарабатывать очень серьезные деньги. Сегодня на заводе нет такой проблемы, как маленькая зарплата. Если, как говорится, не пошло, но человек хочет у нас остаться, можем подыскать работу в соответствии с квалификацией", - уточнил гендиректор.Кроме того, по его словам, сегодня уже и КИПУ (Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф. Якубова – ред.) в котором раньше была только одна из инженерных специальностей – инженер-педагог, "изменяет свой план подготовки специалистов, который будет работать на предприятиях Крыма".Как ранее рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" замдиректора республиканского Центра занятости Анжелика Бурец, согласно статистике, самыми востребованными по итогам года в Крыму являлись профессии в семи сферах. Первые позиции заняли образование и культура (преподаватели и воспитатели) и здравоохранение (врачи и медсестринский персонал, санитары). Далее в списке сфера управления, промышленность, сельское хозяйство и санаторно-курортная отрасль (конкурируют между собой в зависимости от сезона), а также транспорт и связь.Читайте также на РИА Новости Крым:Династия судостроителей Михайлык в Керчи: завод – это наша жизньКак суровые сварщики России завоевали золото на чемпионате в КитаеЭксперт назвал главную силу и ресурс успешной России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольский завод "фиолент", крымский инженерно-педагогический университет (кипу), александр баталин, кфу (крымский федеральный университет), кадры, общество, образование в крыму и севастополе, трудоустройство в крыму, новости крыма