https://crimea.ria.ru/20240201/kakie-professii-vostrebovany-v-krymu-v-2024-godu-i-skolko-platyat-1134629158.html

Какие профессии востребованы в Крыму в 2024 году и сколько платят

Какие профессии востребованы в Крыму в 2024 году и сколько платят - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Какие профессии востребованы в Крыму в 2024 году и сколько платят

В Крыму есть несколько сфер, где наблюдается дефицит кадров, при этом нет невостребованных профессий, а самые высокие зарплаты получают квалифицированные... РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T19:17

2024-02-01T19:17

2024-02-01T19:17

радио "спутник в крыму"

работа

профессия

зарплата

центр занятости

анжелика бурец

крым

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Крыму есть несколько сфер, где наблюдается дефицит кадров, при этом нет невостребованных профессий, а самые высокие зарплаты получают квалифицированные специалисты ряда отраслей и рабочие-профессионалы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замдиректора республиканского Центра занятости Анжелика Бурец.По ее словам, в 2023 году через службу занятости искали сотрудников более 6 тысяч работодателей. Они предложили свыше 83,5 тысяч вакансий.Согласно статистике, самыми востребованными по итогам года являлись профессии в семи сферах. Первые позиции заняли образование и культура (преподаватели и воспитатели) и здравоохранение (врачи и медсестринский персонал, санитары). Далее в списке сфера управления, промышленность, сельское хозяйство и санаторно-курортная отрасль (конкурируют между собой в зависимости от сезона), а также транспорт и связь.Средняя зарплата для рабочих – 21 тысяча, для служащих – 24 тысячи рублей. 45-47% предлагаемых вакансий с зарплатами в размере от МРОТ (19 242 руб. – ред.) до 20 тысяч рублей. 47-50% - с предложенным окладом в 20 тысяч рублей и выше. Еще 5-7% – вакансии с неполным рабочим днем и соответствующей оплатой. Наивысший уровень заработной платы предлагается специалистам с высоким уровнем квалификации и рабочим-профессионалам, подчеркнула Бурец.По ее словам, невостребованных профессий в Крыму нет."Даже из рабочих профессий на 60-70% востребован неквалифицированный труд", – заключила Бурец.Читайте также на РИА Новости Крым:В России помогут искать работу ветеранам спецоперации с инвалидностью Стать самозанятым: почему лучше заниматься любимым делом легально Как студенту найти достойную работу в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа, профессия, зарплата, центр занятости, анжелика бурец, крым, новости крыма, общество