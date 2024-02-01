https://crimea.ria.ru/20240201/kakie-professii-vostrebovany-v-krymu-v-2024-godu-i-skolko-platyat-1134629158.html
Какие профессии востребованы в Крыму в 2024 году и сколько платят
Какие профессии востребованы в Крыму в 2024 году и сколько платят - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Какие профессии востребованы в Крыму в 2024 году и сколько платят
В Крыму есть несколько сфер, где наблюдается дефицит кадров, при этом нет невостребованных профессий, а самые высокие зарплаты получают квалифицированные... РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T19:17
2024-02-01T19:17
2024-02-01T19:17
радио "спутник в крыму"
работа
профессия
зарплата
центр занятости
анжелика бурец
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Крыму есть несколько сфер, где наблюдается дефицит кадров, при этом нет невостребованных профессий, а самые высокие зарплаты получают квалифицированные специалисты ряда отраслей и рабочие-профессионалы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замдиректора республиканского Центра занятости Анжелика Бурец.По ее словам, в 2023 году через службу занятости искали сотрудников более 6 тысяч работодателей. Они предложили свыше 83,5 тысяч вакансий.Согласно статистике, самыми востребованными по итогам года являлись профессии в семи сферах. Первые позиции заняли образование и культура (преподаватели и воспитатели) и здравоохранение (врачи и медсестринский персонал, санитары). Далее в списке сфера управления, промышленность, сельское хозяйство и санаторно-курортная отрасль (конкурируют между собой в зависимости от сезона), а также транспорт и связь.Средняя зарплата для рабочих – 21 тысяча, для служащих – 24 тысячи рублей. 45-47% предлагаемых вакансий с зарплатами в размере от МРОТ (19 242 руб. – ред.) до 20 тысяч рублей. 47-50% - с предложенным окладом в 20 тысяч рублей и выше. Еще 5-7% – вакансии с неполным рабочим днем и соответствующей оплатой. Наивысший уровень заработной платы предлагается специалистам с высоким уровнем квалификации и рабочим-профессионалам, подчеркнула Бурец.По ее словам, невостребованных профессий в Крыму нет."Даже из рабочих профессий на 60-70% востребован неквалифицированный труд", – заключила Бурец.Читайте также на РИА Новости Крым:В России помогут искать работу ветеранам спецоперации с инвалидностью Стать самозанятым: почему лучше заниматься любимым делом легально Как студенту найти достойную работу в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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работа, профессия, зарплата, центр занятости, анжелика бурец, крым, новости крыма, общество
Какие профессии востребованы в Крыму в 2024 году и сколько платят
В Крыму самые большие зарплаты у квалифицированных специалистов и рабочих-профессионалов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым.
В Крыму есть несколько сфер, где наблюдается дефицит кадров, при этом нет невостребованных профессий, а самые высокие зарплаты получают квалифицированные специалисты ряда отраслей и рабочие-профессионалы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила замдиректора республиканского Центра занятости Анжелика Бурец.
По ее словам, в 2023 году через службу занятости искали сотрудников более 6 тысяч работодателей. Они предложили свыше 83,5 тысяч вакансий.
Согласно статистике, самыми востребованными по итогам года являлись профессии в семи сферах. Первые позиции заняли образование и культура (преподаватели и воспитатели) и здравоохранение (врачи и медсестринский персонал, санитары). Далее в списке сфера управления, промышленность, сельское хозяйство и санаторно-курортная отрасль (конкурируют между собой в зависимости от сезона), а также транспорт и связь.
Средняя зарплата для рабочих – 21 тысяча, для служащих – 24 тысячи рублей.
45-47% предлагаемых вакансий с зарплатами в размере от МРОТ (19 242 руб. – ред.) до 20 тысяч рублей. 47-50% - с предложенным окладом в 20 тысяч рублей и выше. Еще 5-7% – вакансии с неполным рабочим днем и соответствующей оплатой. Наивысший уровень заработной платы предлагается специалистам с высоким уровнем квалификации и рабочим-профессионалам, подчеркнула Бурец.
"Если мы говорим о высшем образовании, то это врачи, учителя, инженеры, архитекторы, агрономы, животноводы. Если говорим о рабочих специальностях: электрогазосварщики, бетонщики. Востребованы также водители-дальнобойщики, стрелки в воинскую часть и руководители – технические и коммерческие директора. Все это зарплаты 100 тысяч рублей и выше", – уточнила она.
По ее словам, невостребованных профессий в Крыму нет.
"Даже из рабочих профессий на 60-70% востребован неквалифицированный труд", – заключила Бурец.
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