https://crimea.ria.ru/20231211/v-rossii-pomogut-iskat-rabotu-veteranam-spetsoperatsii-s-invalidnostyu-1133460891.html

В России помогут искать работу ветеранам спецоперации с инвалидностью

В России помогут искать работу ветеранам спецоперации с инвалидностью - РИА Новости Крым, 11.12.2023

В России помогут искать работу ветеранам спецоперации с инвалидностью

В России в рамках плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов помогут искать работу ветеранам спецоперации с инвалидностью. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T13:10

2023-12-11T13:10

2023-12-11T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. В России в рамках плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов помогут искать работу ветеранам спецоперации с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба кабмина."Планом мероприятий предусматривается подготовка мер помощи в трудоустройстве участников специальной военной операции, получивших инвалидность. Недавно президент обращал особое внимание, что их необходимо поддерживать в повышении квалификации, в получении новой профессии, чтобы они были востребованы, могли работать, обеспечивать свои семьи", - цитирует пресс-служа главу российского правительства Михаила Мишустина.В целом по плану к концу 2024 года службы занятости должны обеспечить работой не менее 70% трудоспособных инвалидов. По сравнению с текущим годом уровень занятости людей с инвалидностью в целом в РФ должен увеличиться на 10%. Добиться показателя предполагается в том числе за счет роста уровня трудоустройства людей с ограниченными возможностями, окончивших вузы или колледжи. Кроме того, во всех регионах должны быть разработаны или актуализированы атласы доступных профессий для инвалидов со средним профессиональным образованием.По данным Росстата, общая численность инвалидов всех групп в России составляет почти 11 миллионов человек, то есть каждый одиннадцатый житель имеет ограничения по здоровью. Порядка 126 тысяч из них проживают в Крыму. Для этой категории населения государством предусмотрены льготы по оплате коммунальных услуг, пенсионные выплаты, возможность бесплатно пройти медицинское обследование, реабилитацию и получать жизненно необходимые лекарства. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму людей с ограниченными возможностями мало вовлекают в спорт"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВОВ Крыму с начала года нашли работу для почти 300 инвалидов

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правительство россии, михаил мишустин, закон и право, инвалидность, новости, трудоустройство, россия, общество