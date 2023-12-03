https://crimea.ria.ru/20231203/v-krymu-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-malo-vovlekayut-v-sport-1133226946.html

В Крыму людей с ограниченными возможностями мало вовлекают в спорт

В Крыму людей с ограниченными возможностями мало вовлекают в спорт - РИА Новости Крым, 03.12.2023

В Крыму людей с ограниченными возможностями мало вовлекают в спорт

В Крыму люди с ограниченными возможностями здоровья недостаточно вовлечены в занятия спортом и в целом в жизненные процессы. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T21:18

2023-12-03T21:18

2023-12-03T21:18

радио "спутник в крыму"

ольга торубарова

минспорта крыма

мнения

крым

спорт

паралимпийский спорт

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Ольга Торубарова: в Крыму людей с ограниченными возможностями мало вовлекают в спорт Ольга Торубарова: в Крыму людей с ограниченными возможностями мало вовлекают в спорт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму люди с ограниченными возможностями здоровья недостаточно вовлечены в занятия спортом и в целом в жизненные процессы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила министр спорта РК Ольга Торубарова.По ее словам, Крыму есть чем гордиться в паралимпийском спорте, и это не только ставшая знаменитой на весь мир еще много лет назад чемпионка Татьяна Якибчук, но и новые паралимпийцы-победители, такие как пловчиха Ани Палян и теннисистка Виктория Сафонова, ставшие призерами на играх в Токио в 2021 году.Подобных результатов могло быть и больше, но работа по вовлечению людей с ограниченными возможностями в спорт в Крыму ведется не так активно, как следовало бы, считает министр.Она подчеркнула, что проблема недостаточности внимания "касается не только спорта – речь о реализации в принципе прав этих людей на полноценную жизнь".Она отметила, что быстро такие процессы, конечно, не произойдут. "Но если говорить о том, что хотелось бы изменить, то это то, над чем надо работать и очень много", – заключила глава Минспорта Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:Оркестр для чемпиона: встреча паралимпийца Гранички в аэропорту – видео Крымские паралимпийцы получат миллионные премииЯкибчук об отстранении паралимпийцев: бесчеловечное решение останется на совести принявших его чиновников

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ольга торубарова, минспорта крыма, мнения, крым, спорт, паралимпийский спорт