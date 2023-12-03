В Крыму людей с ограниченными возможностями мало вовлекают в спорт
Крымчане с ограниченными возможностями недостаточно вовлечены в занятия спортом - министр
© РИА Новости Крым . Наталья НазарукИнвалиды-колясочники
© РИА Новости Крым . Наталья Назарук
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму люди с ограниченными возможностями здоровья недостаточно вовлечены в занятия спортом и в целом в жизненные процессы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила министр спорта РК Ольга Торубарова.
По ее словам, Крыму есть чем гордиться в паралимпийском спорте, и это не только ставшая знаменитой на весь мир еще много лет назад чемпионка Татьяна Якибчук, но и новые паралимпийцы-победители, такие как пловчиха Ани Палян и теннисистка Виктория Сафонова, ставшие призерами на играх в Токио в 2021 году.
Подобных результатов могло быть и больше, но работа по вовлечению людей с ограниченными возможностями в спорт в Крыму ведется не так активно, как следовало бы, считает министр.
"В системе есть спортивная школа по параолимпийским видам спорта. Но у нас, я считаю, недостаточно внимания людям с ограниченными возможностями", – сказала Торубарова.
Она подчеркнула, что проблема недостаточности внимания "касается не только спорта – речь о реализации в принципе прав этих людей на полноценную жизнь".
"Это та ниша, в которой нам еще работать и работать. Надо стремиться к тому, чтобы люди из этой категории были у нас не просто от соревнований к соревнованиям, а стали полноценными участниками всех жизненных процессов", – добавила министр.
Она отметила, что быстро такие процессы, конечно, не произойдут. "Но если говорить о том, что хотелось бы изменить, то это то, над чем надо работать и очень много", – заключила глава Минспорта Крыма.
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