https://crimea.ria.ru/20240124/ekspert-nazval-glavnuyu-silu-i-resurs-uspeshnoy-rossii-1134426835.html

Эксперт назвал главную силу и ресурс успешной России

Эксперт назвал главную силу и ресурс успешной России - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Эксперт назвал главную силу и ресурс успешной России

В условиях серьезной мировой турбулентности главной силой России является не только мощный ВПК и экономика, но и высокий и качественный потенциал населения –... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T13:47

2024-01-24T13:47

2024-01-24T13:57

радио "спутник в крыму"

россия

мнения

вадим колесниченко

в мире

политика

общество

год семьи в россии

семья

образование в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В условиях серьезной мировой турбулентности главной силой России является не только мощный ВПК и экономика, но и высокий и качественный потенциал населения – многочисленного, образованного и единого в борьбе за истинные ценности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников, политолог Вадим Колесниченко. Образование – в модуПо словам эксперта, мир вступил в эпоху "очень серьезной турбулентности как в области экономической политики, так и военной". В этих условиях России необходимо "продолжать медленно, методично и спокойно усиливать работу военно-промышленного комплекса, укреплять экономическую базу".При этом очень важно – качественно повышать потенциал населения, добавил он.Он привел в пример Индию – наибольшую по численности населения страну на Земле с очень динамично развивающейся экономикой, главный ресурс которой – "самые молодые в мире (в процентном отношении) высококвалифицированные кадры, как в области высоких технологий, так и в области инженерии"."Вот над чем сегодня нам нужно работать", – заметил Колесниченко.Он напомнил, что Советский Союз был самой читающей страной в мире. Это было крайне модно и давало свои плоды во всех направлениях развития страны."Перчатка" ЗападуКроме того, вопрос будущего России – поддержка семьи, чем уже сегодня серьезно занимается власть, добавил Колесниченко. По его мнению, это если не национальная идея, то стержень внутренней политики страны.Противостоять такой политике противникам России станет невозможно, считает он."Чем противостоять – придуманными какими-то правилами "сорока гендеров"? Это никак не укладывается в головах нормальных людей. Поэтому мировое сообщество в долгосрочной перспективе будет вынужденно согласиться с тем, что у страны-цивилизации под названием Россия есть реальные перспективы, есть будущее и возможности. И самое главное – поддержка населения", – делает вывод эксперт.Доказательством тому, что Россия уже на пути к своему успешному будущему, является то, что за последние 10 лет число многодетных семей выросло до 10%."Если принять во внимание то, что сказал президент: из 23 млн семей 2,3 млн многодетных, – то это говорит о том, что в обществе действительно происходит определенный слом. Да, это сложно, да, накладно. Но и государство ведь существует ради людей. Оно должно обеспечить нашу безопасность по внешнему контуру и процветание народа. И это все то, чем занимается Россия, в отличие от стран Запада. И это объединяет российское общество", – заключил эксперт.Ранее сенатор РФ Екатерина Алтабаева высказала мнение, что именно объединение российского народа – залог скорейшей победы России и окончания СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин дал многодетным семьям федеральный статус Владимир Путин дал старт Году семьи в России

https://crimea.ria.ru/20240123/semya-dolzhna-byt-v-tsentre-gosudarstvennoy-politiki-rossii--putin-1134409301.html

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россия, мнения, вадим колесниченко, в мире, политика, общество, год семьи в россии, семья, образование в россии