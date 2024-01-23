https://crimea.ria.ru/20240123/vladimir-putin-dal-start-godu-semi-v-rossii-1134408987.html

Владимир Путин дал старт Году семьи в России

Владимир Путин дал старт Году семьи в России - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Владимир Путин дал старт Году семьи в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия - это семья семей, где в мире и согласии живут люди разных национальностей, любые трудности можно одолеть, когда... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T18:17

2024-01-23T18:17

2024-01-23T18:21

владимир путин (политик)

год семьи в россии

россия

семья

общество

новости

демография

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия - это семья семей, где в мире и согласии живут люди разных национальностей, любые трудности можно одолеть, когда такая большая страна едина.По его словам, общие ценности большой дружной семьи "делают нас более сильными, уверенными и сплоченными"."Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна, как наша, едина, и любых целей достичь, когда мы все вместе, когда в большой многодетной семье, где всегда помогут и поддержат, растут такие замечательные дети, как наши", - заявил президент РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России"Путин: многодетные семьи – это опора РоссииФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), год семьи в россии, россия, семья, общество, новости, демография