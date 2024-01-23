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Владимир Путин дал старт Году семьи в России
Владимир Путин дал старт Году семьи в России - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Владимир Путин дал старт Году семьи в России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия - это семья семей, где в мире и согласии живут люди разных национальностей, любые трудности можно одолеть, когда... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T18:17
2024-01-23T18:17
2024-01-23T18:21
владимир путин (политик)
год семьи в россии
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семья
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демография
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия - это семья семей, где в мире и согласии живут люди разных национальностей, любые трудности можно одолеть, когда такая большая страна едина.По его словам, общие ценности большой дружной семьи "делают нас более сильными, уверенными и сплоченными"."Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна, как наша, едина, и любых целей достичь, когда мы все вместе, когда в большой многодетной семье, где всегда помогут и поддержат, растут такие замечательные дети, как наши", - заявил президент РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России"Путин: многодетные семьи – это опора РоссииФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи
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владимир путин (политик), год семьи в россии, россия, семья, общество, новости, демография
Владимир Путин дал старт Году семьи в России
Президент России Владимир Путин дал старт Году семьи в России
18:17 23.01.2024 (обновлено: 18:21 23.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия - это семья семей, где в мире и согласии живут люди разных национальностей, любые трудности можно одолеть, когда такая большая страна едина.
"Безусловно, семейные ценности консолидируют общество. Я скажу больше: Россия - это действительно огромная семья, можно сказать "семья семей". Ведь здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, а, напротив, объединяет Россию", - сказал Путин, выступая на всероссийском семейном форуме "Родные – Любимые".
По его словам, общие ценности большой дружной семьи "делают нас более сильными, уверенными и сплоченными".
"Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна, как наша, едина, и любых целей достичь, когда мы все вместе, когда в большой многодетной семье, где всегда помогут и поддержат, растут такие замечательные дети, как наши", - заявил президент РФ.
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