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Что обеспечит скорую победу России в конфликте на Украине – сенатор - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Что обеспечит скорую победу России в конфликте на Украине – сенатор
Что обеспечит скорую победу России в конфликте на Украине – сенатор - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Что обеспечит скорую победу России в конфликте на Украине – сенатор
Воинственные планы Киева по "завоеванию" Крыма, как и все остальные планы относительно России, совершенно призрачны. Армия РФ одерживает безусловную победу над... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T07:38
2024-01-23T07:56
армия и флот
екатерина алтабаева
радио "спутник в крыму"
совет федерации
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
общество
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Воинственные планы Киева по "завоеванию" Крыма, как и все остальные планы относительно России, совершенно призрачны. Армия РФ одерживает безусловную победу над ВСУ на фронте, а полная победа сможет быть достигнута в ближайшее время благодаря единству народа. Об этом в программе "Семь дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета федерации Екатерина Алтабаева.По ее словам, в проект создания "террористического профашистского государственного образования под названием "Украина" США и подконтрольные им "пластилиновые" европейские лидеры вложили серьезные деньги. И конечно, они мечтают о том, что их затраты окупятся, военные действия продолжатся, и цели, которые были поставлены – обогащение их военного комплекса и ослабление России – будут достигнуты. "Но это совершенно призрачные надежды", – уверена сенатор.Киевский режим из последних сил огрызается и получает пусть и значительно сократившиеся, но все же поступления из Европы для продолжения военных действий, добавила она. Переломить противника российской армии поможет бдительность россиян и серьезное отношение к СВО, а также помощь тем, кто находится на передовой, их моральная поддержка и поддержка семей участников спецоперации, подчеркнула сенатор."Это задача, которая стоит перед каждым человеком в России. Если мы будем едины в этом, победа в недалеком будущем будет обязательно одержана", – заключила Алтабаева.Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что Россия после окончания СВО применит опыт 1945 года на территории Украины для обеспечения безопасности и выполнения договоренностей, "которые так или иначе будут достигнуты по итогам спецоперации". Читайте также на РИА Новости Крым:Если Украина перестанет воевать – Лавров обозначил перспективу "Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии Зеленского
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армия и флот, екатерина алтабаева, совет федерации, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, общество, россия, мнения, новости
Что обеспечит скорую победу России в конфликте на Украине – сенатор

Алтабаева: СВО завершится победой России уже в ближайшем будущем благодаря единству народа

07:38 23.01.2024 (обновлено: 07:56 23.01.2024)
 
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© РИА Новости . Виктор Толочко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Воинственные планы Киева по "завоеванию" Крыма, как и все остальные планы относительно России, совершенно призрачны. Армия РФ одерживает безусловную победу над ВСУ на фронте, а полная победа сможет быть достигнута в ближайшее время благодаря единству народа. Об этом в программе "Семь дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета федерации Екатерина Алтабаева.
По ее словам, в проект создания "террористического профашистского государственного образования под названием "Украина" США и подконтрольные им "пластилиновые" европейские лидеры вложили серьезные деньги. И конечно, они мечтают о том, что их затраты окупятся, военные действия продолжатся, и цели, которые были поставлены – обогащение их военного комплекса и ослабление России – будут достигнуты. "Но это совершенно призрачные надежды", – уверена сенатор.

"Они, конечно, не реализуются. Я говорю об этом с глубоким убеждением. Мы видим, что сейчас на линии боевого соприкосновения идут очень серьезные бои, в которых, безусловно, российская армия одерживает победу. И это является лучшим залогом того, что все воинственные планы, в том числе по завоеванию Крыма или нанесению ему и, конечно, базе Черноморского флота в Севастополе, серьезного ущерба, они все совершенно призрачны", – сказала Алтабаева.

Киевский режим из последних сил огрызается и получает пусть и значительно сократившиеся, но все же поступления из Европы для продолжения военных действий, добавила она. Переломить противника российской армии поможет бдительность россиян и серьезное отношение к СВО, а также помощь тем, кто находится на передовой, их моральная поддержка и поддержка семей участников спецоперации, подчеркнула сенатор.
"Это задача, которая стоит перед каждым человеком в России. Если мы будем едины в этом, победа в недалеком будущем будет обязательно одержана", – заключила Алтабаева.
Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что Россия после окончания СВО применит опыт 1945 года на территории Украины для обеспечения безопасности и выполнения договоренностей, "которые так или иначе будут достигнуты по итогам спецоперации".
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