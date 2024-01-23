https://crimea.ria.ru/20240123/chto-obespechit-skoruyu-pobedu-rossii-v-konflikte-na-ukraine--senator--1134386121.html

Что обеспечит скорую победу России в конфликте на Украине – сенатор

Что обеспечит скорую победу России в конфликте на Украине – сенатор - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Что обеспечит скорую победу России в конфликте на Украине – сенатор

Воинственные планы Киева по "завоеванию" Крыма, как и все остальные планы относительно России, совершенно призрачны. Армия РФ одерживает безусловную победу над... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T07:38

2024-01-23T07:38

2024-01-23T07:56

армия и флот

екатерина алтабаева

радио "спутник в крыму"

совет федерации

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Воинственные планы Киева по "завоеванию" Крыма, как и все остальные планы относительно России, совершенно призрачны. Армия РФ одерживает безусловную победу над ВСУ на фронте, а полная победа сможет быть достигнута в ближайшее время благодаря единству народа. Об этом в программе "Семь дней в деталях" в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила сенатор РФ от Севастополя, замглавы комитета по образованию, науке и культуре Совета федерации Екатерина Алтабаева.По ее словам, в проект создания "террористического профашистского государственного образования под названием "Украина" США и подконтрольные им "пластилиновые" европейские лидеры вложили серьезные деньги. И конечно, они мечтают о том, что их затраты окупятся, военные действия продолжатся, и цели, которые были поставлены – обогащение их военного комплекса и ослабление России – будут достигнуты. "Но это совершенно призрачные надежды", – уверена сенатор.Киевский режим из последних сил огрызается и получает пусть и значительно сократившиеся, но все же поступления из Европы для продолжения военных действий, добавила она. Переломить противника российской армии поможет бдительность россиян и серьезное отношение к СВО, а также помощь тем, кто находится на передовой, их моральная поддержка и поддержка семей участников спецоперации, подчеркнула сенатор."Это задача, которая стоит перед каждым человеком в России. Если мы будем едины в этом, победа в недалеком будущем будет обязательно одержана", – заключила Алтабаева.Ранее политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров высказал мнение, что Россия после окончания СВО применит опыт 1945 года на территории Украины для обеспечения безопасности и выполнения договоренностей, "которые так или иначе будут достигнуты по итогам спецоперации". Читайте также на РИА Новости Крым:Если Украина перестанет воевать – Лавров обозначил перспективу "Изолировать Крым": в Британии развеяли иллюзии Зеленского

https://crimea.ria.ru/20240122/v-sovfede-nazvali-srok-okonchaniya-prezidentstva-zelenskogo-1134385928.html

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армия и флот, екатерина алтабаева, совет федерации, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, общество, россия, мнения, новости