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Вывести цыплят и вырастить сад: как молодежь работает в селах Крыма

Вывести цыплят и вырастить сад: как молодежь работает в селах Крыма - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Вывести цыплят и вырастить сад: как молодежь работает в селах Крыма

Вопреки санкциям и мифам о жизни в селе на севере Крыма активно развивается сельское хозяйство, молодежь снова пошла работать на крупные предприятия, которые... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T15:58

2024-04-18T15:58

2024-04-18T16:15

крым

красногвардейский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Вопреки санкциям и мифам о жизни в селе на севере Крыма активно развивается сельское хозяйство, молодежь снова пошла работать на крупные предприятия, которые помогают своим сотрудникам. Есть и поддержка от государства.Роддом для цыплятМежду двумя селами Красногвардейского района – Петровкой и Новоэстонией – в поле стоит большое яркое здание."Это – куриный роддом. Отсюда начинается птицеводство", – говорит нам наш экскурсовод по производству – начальник инкубатора Максим Бабенко.Каждый месяц этот крупный инкубатор помогает вырасти, созреть и вылупиться из яйца 2,5 млн цыплят.Единовременно в камерах "зреют" 1 миллион 700 тысяч яиц, все они разного "возраста". Производство круглосуточное и внесезонное. И очень строго регламентированное.В тишине и тепле в камерах с температурой 37 градусов под скорлупой растут будущие бройлеры. Каждый час специальные механизмы на 45 градусов поворачивают яйцо, чтобы оно равномерно прогревалось со всех сторон – так же делают и живые, а не электронные несушки."Еще до введения санкций часть яиц для инкубаторов к нам приходила из-за рубежа, часть – с материковой территории России. Когда ввели санкции, мы стали искать поставщиков внутри страны и нашли: теперь большую часть получаем от российского производителя. Но процентов на 20 мы еще зависим от импортных производителей", – говорит Максим Бабенко.Инкубация всего занимает 22 дня. 18 суток из них яйцо проводит в инкубационной машине, остальные трое суток – в выводной. Вылупившихся и высушенных цыплят отправляют на площадки выращивания – на птицефабрики в Красногвардейском и Джанкойском районах.Перспектива для молодежиКристина Леньковская – та, которая как раз и выращивает из маленьких желтых комочков взрослых бройлеров. Ей всего 20 лет, а она уже обладатель своей собственной квартиры. Квадратные метры, такие актуальные для каждого молодого человека, ей выделило предприятие, на котором она работает. Кристина закончила агроколледж, практику дважды проходила на птицефабрике, успела по профессии поработать и в далеком Петербурге, но вернулась на родину.Теперь она в своем столь молодом возрасте уже на очень ответственной должности бригадира. По словам Кристины, людей, которые работают в сельском хозяйстве района, очень много."Жители всех сел, которые находятся около нашего большого агрохолдинга, практически все работают или в поле, или в саду, или на мясной фабрике и так далее. И молодежи работать в сельском хозяйстве перспективно, зарплаты очень хорошие", – говорит молодой специалист.Потомственный агроном"А еще нам предприятие компенсирует затраты на дорогу от дома до работы", – добавляет еще один сотрудник агрохолдинга Владислав Ведьмаков. Он, как и Кристина, потомственный селянин – еще его бабушку распределили в один из крымских колхозов из Брянской области. Она, как и внук, была агрономом.22-летний Владислав Ведьмаков закончил вуз и работает в садах предприятия всего девять месяцев, но уже получил существенную помощь от государства – за то, что трудится по профессии и на селе.Помогать рублемПривлекать молодые кадры для работ в сельском хозяйстве государство начало в том числе и рублем: министерство сельского хозяйства республики Крым с 2017 года реализует программу поддержки кадрового потенциала, предоставляя единовременные выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в организациях агропромышленного комплекса республики.По ее словам, с 2017 по 2023 год в совокупности на эти цели было направлено 157 миллионов рублей, эти деньги получили 669 человек выпускников вузов и колледжей. В прошлом году общая сумма составила 22 миллиона, в текущем году – 22 миллиона 300 тысяч рублей."Сумма поддержки – 250 тысяч для выпускников высших учебных заведений и 200 тысяч – для выпускников средних специальных заведений. И все те, чей возраст до 35 лет, кто закончил, имеет образование, может подать документы и получить эту выплату", – говорит врио министра.Но при этом, уточняет она, претенденты должны не менее трех лет проработать на сельскохозяйственном либо перерабатывающем предприятии, либо в научном учреждении, которое работает в сфере сельского хозяйства.Уже сегодня в министерстве сельского хозяйства республики прошел первый этап отбора, на котором из массы поданных на поддержку заявок от молодых специалистов с помощью конкурсного отбора было выбрано порядка 40 претендентов."В ближайшее время они получат на свои счета причитающиеся суммы", – отметила Зарединова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше яиц и молокаПоедет молодежь: в Крыму оценили эффект от поручения Путина по медицинеВ крымских селах стали строить больше Домов культуры

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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