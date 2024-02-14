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Три дня под наблюдением: в Крыму лошадям ввели вакцину от сибирской язвы

Три дня под наблюдением: в Крыму лошадям ввели вакцину от сибирской язвы - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Три дня под наблюдением: в Крыму лошадям ввели вакцину от сибирской язвы

Алгар обиженно отвернулся и отошел в дальний угол загона. Он – чистокровный арабский жеребец редкой масти – серый в гречку. Ему и еще тринадцати обитателям... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T16:41

2024-02-14T16:41

2024-02-14T16:53

крым

симферопольский район

животные

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председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Алгар обиженно отвернулся и отошел в дальний угол загона. Он – чистокровный арабский жеребец редкой масти – серый в гречку. Ему и еще тринадцати обитателям конефермы в селе Каштановое Симферопольского района сегодня провели вакцинацию от сибирской язвы. После этой процедуры он не очень-то расположен общаться. Разве что за кусочек сочного яблока или сахарка.Прививки делают по плануПротивоэпизоотические мероприятия проводятся в Крыму ежегодно. Необходимы они для того, чтобы защитить животных от особо опасных инфекционных заболеваний и не допустить передачи инфекции человеку."Для государственной ветеринарной службы Республики Крым лошадь имеет особое значение. Это самое нежное животное в нашей линейке и самое любимое детьми", - комментирует председатель республиканской Госкомитета ветеринарии Валерий Иванов.В декабре прошлого года были приняты ветеринарные правила по содержанию, а также по маркированию и чипированию. А с 1 сентября вводятся штрафные санкции за отсутствие противоэпизоотических мероприятий.Больше всего лошадей живет под Ялтой, а также в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах. Меньше - в Нижнегорском, Красногвардейском и Красноперекопском районах. Лошадей содержат как на фермах, так и в частных дворах.Ясный взгляд и хороший аппетитПеред прививкой лошадей осматривает ветеринар, измеряет температуру. Важно, чтобы животное было активным, с ясным взглядом и хорошим аппетитом. Обязательным является и анализ крови, поскольку нужно поверить количество антител на те или иные исследуемые инфекции.Когда-то она занималась конным спортом, затем стала ветеринаром. С лошадьми работает 30 лет, хотя и говорит, что это "тяжелый труд и не женское дело"."Чаще всего лошади могут страдать от коликов из-за неправильного питания и от респираторных заболеваний. Они боятся сквозняков. Ей все равно если она на улице, но, если сквозняк – она заболеет. Я их сравниваю с новорожденными детьми. У них организм такой, нежный", - объясняет Рубан.Прежде чем сделать укол шотландскому пони Прайду, она выстригают немного шерстки на его шее. Говорит – "у них очень тонкая бегающая венка, сложнее попасть". Прайд очень воспитанный пони – мирно стоит и терпит. Хотя обычно лошади этой породы большие непоседы со скверным характером. "Это все комплекс маленькой лошадки", смеется Рубан.Лошади любят яблоки и прогулки"После вакцинации лошади находятся под контролем три дня. Следим за температурой тела. В случае каких-то изменений по здоровью, обязательно связываемся с ветеринаром", - рассказывает главный тренер конюшни, судья второй категории федерации конного спорта России Диана Козик.Как правило, осложнений после прививки не случается. Через три дня, если лошадь активна, у нее нет температуры и хороший аппетит, она "постепенно начинает вводиться в работу, в тренинг", увеличиваются физические нагрузки.Занятия с лошадьми проходят каждый день. В день, чтобы просто хорошо себя чувствовать, они должны проходить 12 километров. А еще съедать килограмм овса и тюк сена, яблоки и морковку."Алгарчик – это мой любимчик, душа моя – так я его называю. Вообще, арабские чистокровные лошади достаточно импульсивные и экспрессивные, но при этом он очень добрый", - признается Диана.На этой ферме Алгар единственный производитель. Остальные – мерины, кастрируют лошадей, чтобы они были спокойнее, чтобы не выясняли отношения между собой, объясняет тренер.Кроме арабских чистокровок на этой ферме проживает также украинская верховая, аппалуза пони, шотландские пони и лошади смешанных пород. Все животные чистые, ухоженные и привитые. С особенно спокойными лошадками, под присмотром тренера с медицинским образованием, общаются даже дети с такими диагнозами как аутизм и ДЦП.Читайте также на РИА Новости Крым:А теперь — горбатый: Крымские верблюжьи историиКрымские "цигайки": как фермер возрождает овцеводство на полуостровеКот Мостик в гостях у лошадок: а много ль кобыла дает молока?

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