Рейтинг@Mail.ru
Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250319/sudbonosnyy-krym-mesto-sily-nadezhdy-babkinoy-1144994191.html
Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной
Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной
РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T11:55
2025-03-19T11:45
эксклюзивы риа новости крым
авторы
надежда бабкина
крым
культура
музыка
искусство
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129919002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff059a5accfae8cfe162e8cc52c6b165.jpg.webp
Ялта. Театр Чехова. Выступает признанный мэтр сцены, Народный артист Махмуд Эсамбаев. Студентки Гнесинки сидят в первом ряду и с восторгом смотрят на перевоплощения мастера. После оваций танцор мирового уровня завален цветами и раздает их девушкам из первого ряда. А потом подтягивает одну из них к себе и говорит: "Друзья, вы видите эту девочку? Это Надя Бабкина. Запомните это имя. У нее большое будущее, она будет очень известным человеком".Такое свое самое первое воспоминание о Крыме журналистам рассказала сама уже Народная артистка Надежда Георгиевна Бабкина. Слова Эсамбаева в Ялте она считает своим жизненным напутствием.Потомственная казачкаНадя Бабкина родилась под Астраханью в семье потомственного казака Георгия Ивановича и учительницы Тамары Александровны. Семья была музыкальной: отец превосходно играл на разных инструментах и хорошо пел. Пела и сама Надя, "сколько себя помнит". Стать артисткой она решила в четыре года и мечте совей не изменила.С первого класса стала заниматься в кружке художественной самодеятельности, выступала на всех школьных мероприятиях с народными песнями. На баяне ей аккомпанировал младший брат Валерий. В 10 классе Надежда стала победительницей на Всероссийском молодежном конкурсе в жанре русской народной песни.Несмотря на сценические успехи дочери, родители считали, что пение – это не профессия. По настоянию отца с матерью Бабкина стала студенткой медицинского училища, но проучилась там всего семестр.Провинциалка из Москвы: жизнь и карнавал Ирины Муравьевой &gt;&gt;&gt;В новом учебном году Надежда поступила в Астраханское музыкальное училище, а после его окончания в 1971 году поехала покорять Москву – поступать в Гнесинку. После окончания этого государственного музыкально-педагогического института Бабкина получила две специальности - дирижера и солистки-народницы."Русская песня" БабкинойНепоседливая, активная Бабкина не может просто петь, ей надо организовывать, просвещать, прививать любовь к народному пению. Еще будучи студенткой, она сотоварищи формируют вокальный ансамбль "Русская песня", ставший брендом Бабкиной на всю жизнь. Первый состав - шесть девушек - выступали по небольшим городкам и селам, в заводских цехах. Первый заметный успех – в 1976 году в Сочи на Всероссийском конкурсе советской песни.Бабкина не просто поет, она – худрук ансамбля, под ее руководством в репертуаре коллектива появляются более ста обработанных, адаптированных под современного слушателя русских народных песен, тематические концертные программы, концерты-спектакли, сценические народные действа.Чтобы лучше ставить номера, Надежда Бабкина получает еще одно высшее образование режиссера эстрады и массовых представлений. Ансамбль растет и вырастает в театр "Русская песня". А казачке все мало – и в 1997 году появляется фестиваль "Казачий круг". Также Бабкина преподает в ГИТИСе и ведет передачи на телевидении и радио, снимается в фильмах – в основном в роли себя самой, одно время она была депутатом и дважды - доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.Она считает, что отношение к народной песне меняется: "Она становится модной, хотя я не люблю это слово", - говорит она.Бабкина вспоминает, как ее благодарили однокурсники ее сына, попавшие на концерт "Русской песни":"После концерта они дожидались меня у служебного входа. И одна девочка сказала: "Надежда, огромное спасибо вам за то, что мы смогли прикоснуться к тому, чего не знаем, и почувствовать себя русскими людьми". Меня эти слова тогда очень тронули".Русский КрымКрым для Бабкиной однозначно русский. Для нее полуостров - легендарное историческое место, где в мире и согласии живут множество национальностей, исповедующих разные религии и имеющих свои традиции и обычаи.Любимые города – Ялта и Севастополь. Кстати, на полуострове Бабкина не только получила путевку в жизнь. В Крыму же состоялись одни из первых гастролей "Русской песни" - в 1978 году. Может быть, именно поэтому Надежда Георгиевна в Тавриде частый гость: много начинаний, много хороших впечатлений.Одно из самых заметных ее появлений – в Дни Крымской весны. "Русская песня" тогда выступала на площадях в Симферополе и Севастополе перед массово вышедшими на площадь крымчанами."В 2014 году я поразилась терпению крымчан и их спокойствию. Крым пропитан историей, и я подумала, что здесь не могут жить другие люди – которые не сдюжат. Крымчане были спокойны и дружны", - вспоминает Надежда Бабкина.Как Юрий Антонов спел 40 километров Симферополя &gt;&gt;&gt;Была актриса и на историческом мероприятии – в Кремлевском дворце, где представители Крыма и глава России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписывали договор о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.Артистка рассказывала журналистам, какое было в зале волнение, и как над ее головой вместе с флагом России наравне реяли флаги Крыма и Севастополя."Помню, сзади меня стояли две жительницы полуострова с растянутыми знаменами Крыма и Севастополя. Мы стали говорить им, что, дескать, отдохнули бы. А они ответили: "Мы стояли так три месяца, держали эти флаги каждый день, как-нибудь здесь час простоим!", - это цитата из одного из многочисленных интервью Надежда Георгиевны в СМИ.На концертах и в госпиталях"Для меня Крым – место силы. Я приезжаю, постою на том месте, погуляю, где мы вместе гуляли, вспоминаю, улыбаюсь, заряжаюсь, побуду с друзьями, а у меня их здесь очень много, и возвращаюсь опять на работу. Целый год работаю, потом опять возвращаюсь сюда".В 2020 году певица приехала в Крым после перенесенного тяжелейшего ковида: дышать морским и хвойным воздухом. Так и повелось из отпуска в отпуск – всегда в Крым.Но проводить отпуск в ленивом лежании на пляже энергичная артистка не может: то на концерт коллеги Лепса придет, то появится на музыкальном пикнике в Никитском ботаническом саду, то отправится на экскурсию по местам военной славы Севастополя, то едет в Международный детский центр "Артек" на детский фестиваль, а потом в госпиталь к раненый бойцам СВО…Кстати, руководителя "Русской песни" не смущает добираться в Крым на поезде. В своей социальной сети она выкладывает "домашние" фотографии из поезда: в футболке с Z на груди, а на столе курица в фольге – все, как у простых людей.Надежда Бабкина в Крыму не только отдыхает, но и работает, и наблюдает – видит все изменения, все преображения, меняющие полуостров к лучшему. И сама делает для этого немало. Она считает, что российские артисты должны внести свою гражданскую лепту.На полуострове Бабкина представляла несколько своих профессиональных программ – народную мистерию "В Россию верим", фестиваль-марафон "Песни России", с которыми проехала по самым отдаленным крымским райцентрам, были и, безусловно, будут и другие проекты."Вся моя деятельность направлена на поддержание патриотического духа и понимания, что мы за люди и чьей земли мы уроженцы", – убеждена Бабкина.Она не общается с теми, кто покинул Россию с началом СВО: "Внутри у них труха".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людейАктер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной домПевец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми
https://crimea.ria.ru/20250130/Kak-Isaak-Dunaevskiy-v-Krym-na-zarabotki-ezdil-----1117902316.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/09/1129919002_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_bdcc02e162ac288c9a57746bd13afe66.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, надежда бабкина, крым, культура, музыка, искусство , россия
Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной

Народная артистка Надежда Бабкина отмечает 75 лет

11:55 19.03.2025
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПевица Надежда Бабкина
Певица Надежда Бабкина
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
Ялта. Театр Чехова. Выступает признанный мэтр сцены, Народный артист Махмуд Эсамбаев. Студентки Гнесинки сидят в первом ряду и с восторгом смотрят на перевоплощения мастера. После оваций танцор мирового уровня завален цветами и раздает их девушкам из первого ряда. А потом подтягивает одну из них к себе и говорит: "Друзья, вы видите эту девочку? Это Надя Бабкина. Запомните это имя. У нее большое будущее, она будет очень известным человеком".
Такое свое самое первое воспоминание о Крыме журналистам рассказала сама уже Народная артистка Надежда Георгиевна Бабкина. Слова Эсамбаева в Ялте она считает своим жизненным напутствием.

Потомственная казачка

Надя Бабкина родилась под Астраханью в семье потомственного казака Георгия Ивановича и учительницы Тамары Александровны. Семья была музыкальной: отец превосходно играл на разных инструментах и хорошо пел. Пела и сама Надя, "сколько себя помнит". Стать артисткой она решила в четыре года и мечте совей не изменила.
С первого класса стала заниматься в кружке художественной самодеятельности, выступала на всех школьных мероприятиях с народными песнями. На баяне ей аккомпанировал младший брат Валерий. В 10 классе Надежда стала победительницей на Всероссийском молодежном конкурсе в жанре русской народной песни.
Несмотря на сценические успехи дочери, родители считали, что пение – это не профессия. По настоянию отца с матерью Бабкина стала студенткой медицинского училища, но проучилась там всего семестр.
Провинциалка из Москвы: жизнь и карнавал Ирины Муравьевой >>>
В новом учебном году Надежда поступила в Астраханское музыкальное училище, а после его окончания в 1971 году поехала покорять Москву – поступать в Гнесинку. После окончания этого государственного музыкально-педагогического института Бабкина получила две специальности - дирижера и солистки-народницы.

"Русская песня" Бабкиной

Непоседливая, активная Бабкина не может просто петь, ей надо организовывать, просвещать, прививать любовь к народному пению. Еще будучи студенткой, она сотоварищи формируют вокальный ансамбль "Русская песня", ставший брендом Бабкиной на всю жизнь. Первый состав - шесть девушек - выступали по небольшим городкам и селам, в заводских цехах. Первый заметный успех – в 1976 году в Сочи на Всероссийском конкурсе советской песни.
Бабкина не просто поет, она – худрук ансамбля, под ее руководством в репертуаре коллектива появляются более ста обработанных, адаптированных под современного слушателя русских народных песен, тематические концертные программы, концерты-спектакли, сценические народные действа.
Чтобы лучше ставить номера, Надежда Бабкина получает еще одно высшее образование режиссера эстрады и массовых представлений. Ансамбль растет и вырастает в театр "Русская песня". А казачке все мало – и в 1997 году появляется фестиваль "Казачий круг". Также Бабкина преподает в ГИТИСе и ведет передачи на телевидении и радио, снимается в фильмах – в основном в роли себя самой, одно время она была депутатом и дважды - доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВстреча с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина
Встреча с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Встреча с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина
"Жанр народной песни меня выбрал, я его обожаю, потому что там есть смысл. Этот жанр – это спасение для всех, это мудрость и генетика народа", - уверена Надежда Георгиевна.
Она считает, что отношение к народной песне меняется: "Она становится модной, хотя я не люблю это слово", - говорит она.
Бабкина вспоминает, как ее благодарили однокурсники ее сына, попавшие на концерт "Русской песни":
"После концерта они дожидались меня у служебного входа. И одна девочка сказала: "Надежда, огромное спасибо вам за то, что мы смогли прикоснуться к тому, чего не знаем, и почувствовать себя русскими людьми". Меня эти слова тогда очень тронули".

Русский Крым

Крым для Бабкиной однозначно русский. Для нее полуостров - легендарное историческое место, где в мире и согласии живут множество национальностей, исповедующих разные религии и имеющих свои традиции и обычаи.
"Когда ты знаешь традиции других народов и вероисповеданий и уважительно к этому относишься, ты становишься богаче, сильнее духовно и личностно. И ты себя чувствуешь причастным к судьбе страны. В Крыму это очень ярко проявляется. Здесь живут добрые, веселые и гостеприимные люди", - говорит артистка.
Любимые города – Ялта и Севастополь. Кстати, на полуострове Бабкина не только получила путевку в жизнь. В Крыму же состоялись одни из первых гастролей "Русской песни" - в 1978 году. Может быть, именно поэтому Надежда Георгиевна в Тавриде частый гость: много начинаний, много хороших впечатлений.
© Крымская железная дорогаНадежда Бабкина на вокзале Симферополя
Надежда Бабкина на вокзале Симферополя
© Крымская железная дорога
Надежда Бабкина на вокзале Симферополя
Одно из самых заметных ее появлений – в Дни Крымской весны. "Русская песня" тогда выступала на площадях в Симферополе и Севастополе перед массово вышедшими на площадь крымчанами.
"В 2014 году я поразилась терпению крымчан и их спокойствию. Крым пропитан историей, и я подумала, что здесь не могут жить другие люди – которые не сдюжат. Крымчане были спокойны и дружны", - вспоминает Надежда Бабкина.
Как Юрий Антонов спел 40 километров Симферополя >>>
Была актриса и на историческом мероприятии – в Кремлевском дворце, где представители Крыма и глава России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписывали договор о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.
Артистка рассказывала журналистам, какое было в зале волнение, и как над ее головой вместе с флагом России наравне реяли флаги Крыма и Севастополя.
"Помню, сзади меня стояли две жительницы полуострова с растянутыми знаменами Крыма и Севастополя. Мы стали говорить им, что, дескать, отдохнули бы. А они ответили: "Мы стояли так три месяца, держали эти флаги каждый день, как-нибудь здесь час простоим!", - это цитата из одного из многочисленных интервью Надежда Георгиевны в СМИ.

На концертах и в госпиталях

"Для меня Крым – место силы. Я приезжаю, постою на том месте, погуляю, где мы вместе гуляли, вспоминаю, улыбаюсь, заряжаюсь, побуду с друзьями, а у меня их здесь очень много, и возвращаюсь опять на работу. Целый год работаю, потом опять возвращаюсь сюда".
В 2020 году певица приехала в Крым после перенесенного тяжелейшего ковида: дышать морским и хвойным воздухом. Так и повелось из отпуска в отпуск – всегда в Крым.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМеждународный детский кинофестиваль "Алые паруса" в МДЦ "Артек"
Международный детский кинофестиваль Алые паруса в МДЦ Артек - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" в МДЦ "Артек"
Но проводить отпуск в ленивом лежании на пляже энергичная артистка не может: то на концерт коллеги Лепса придет, то появится на музыкальном пикнике в Никитском ботаническом саду, то отправится на экскурсию по местам военной славы Севастополя, то едет в Международный детский центр "Артек" на детский фестиваль, а потом в госпиталь к раненый бойцам СВО…
Кстати, руководителя "Русской песни" не смущает добираться в Крым на поезде. В своей социальной сети она выкладывает "домашние" фотографии из поезда: в футболке с Z на груди, а на столе курица в фольге – все, как у простых людей.
Надежда Бабкина в Крыму не только отдыхает, но и работает, и наблюдает – видит все изменения, все преображения, меняющие полуостров к лучшему. И сама делает для этого немало. Она считает, что российские артисты должны внести свою гражданскую лепту.
На полуострове Бабкина представляла несколько своих профессиональных программ – народную мистерию "В Россию верим", фестиваль-марафон "Песни России", с которыми проехала по самым отдаленным крымским райцентрам, были и, безусловно, будут и другие проекты.
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанк Торжественная свадебная церемония участников СВО к годовщине начала специальной военной операции
 Торжественная свадебная церемония участников СВО к годовщине начала специальной военной операции
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Торжественная свадебная церемония участников СВО к годовщине начала специальной военной операции
"Вся моя деятельность направлена на поддержание патриотического духа и понимания, что мы за люди и чьей земли мы уроженцы", – убеждена Бабкина.
Она не общается с теми, кто покинул Россию с началом СВО: "Внутри у них труха".
За свою твердую позицию она удостоилась запрета на въезд на Украину - за поддержку Крыма и СВО, против нее Киевом, Канадой и Латвией объявлены персональные санкции. Но Бабкина не унывает – в свои 75 обладательница орденов "За заслуги перед Отечеством" трех степеней, Ордена Дружбы и Ордена Почета продолжает начатое ей в середине ХХ века дело – рассказывает и показывает людям силу и правду русского народного искусства по всей России и за ее пределами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей
Актер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной дом
Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьми
Исаак Дунаевский
30 января, 06:52
Как Исаак Дунаевский в Крым на заработки ездил – к юбилею композитора
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАвторыНадежда БабкинаКрымКультураМузыкаИскусствоРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:25Поддержка русского языка является стратегически важной задачей – Илан Шор
12:13Жители Джанкоя задыхаются от едкого дыма горящей свалки
12:04Трамп оказался прав насчет Украины: в США прозрели спустя 11 лет
11:55Судьбоносный Крым: место силы Надежды Бабкиной
11:43Заманивал сладостями: в Крыму педофил получил 12 лет строгого режима
11:32Пропавшую 15-летнюю школьницу из красноярского Ачинска нашли
11:21Путин поздравил Надежду Бабкину с 75-летием и пожелал ей вдохновения
11:15В России создали Евразийскую ассоциацию поддержки русского языка
11:02В Курской области под удар ВСУ попала районная больница
10:44Повышенную пеню за просрочку платежей за ЖКУ начислять не будут
10:36На горящей после удара ВСУ нефтебазе на Кубани произошла утечка топлива
10:27Три поселка под Симферополем остались без света
10:12В Евпатории перекроют дороги для машин и пешеходов
10:0395 дней без еды и воды: чудесное спасение 61-летнего рыбака
09:56ВСУ обстреляли "кассетами" центр Горловки - 11 человек ранены
09:50Без паники: в Евпатории военные проведут учения
09:44Более 470 млрд рублей вложили в дороги Крыма за 10 лет
09:27Погибла в день рождения: в Ялте на пожаре нашли тело женщины
09:21В Севастополе задержали мужчину за публичные призывы к терроризму
08:54Цена жизни 500 тысяч: Следком возбудил дело о похищении 15-летней девочки
Лента новостейМолния