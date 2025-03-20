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В Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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В Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация
В Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация
Для жителей поселка Краснополье в Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на районную администрацию. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T22:28
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сумская область
украина
эвакуация
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Для жителей поселка Краснополье в Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на районную администрацию."Срочную эвакуацию из поселка Краснополье (расположенного в 40 километрах о Сум - ред.) объявила Сумская районная государственная администрация" - говорится в сообщении.По данным властей, эвакуационные автобусы будут отправляться от здания поселкового совета в пятницу, 21 марта, в 6:00 и 7:00 утра (по киевскому времени).14 марта власти уже объявили о принудительной эвакуации жителей восьми приграничных населенных пунктов Сумской области в связи с обострением оперативной ситуации.Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сумская область, украина, эвакуация, в мире, новости
В Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация

В Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация жителей из поселка Краснополье

22:28 20.03.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТени людей
Тени людей - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Для жителей поселка Краснополье в Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на районную администрацию.
"Срочную эвакуацию из поселка Краснополье (расположенного в 40 километрах о Сум - ред.) объявила Сумская районная государственная администрация" - говорится в сообщении.
По данным властей, эвакуационные автобусы будут отправляться от здания поселкового совета в пятницу, 21 марта, в 6:00 и 7:00 утра (по киевскому времени).
14 марта власти уже объявили о принудительной эвакуации жителей восьми приграничных населенных пунктов Сумской области в связи с обострением оперативной ситуации.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
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Сумская областьУкраинаЭвакуацияВ миреНовости
 
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