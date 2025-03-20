https://crimea.ria.ru/20250320/v-sumskoy-oblasti-ukrainy-obyavlena-srochnaya-evakuatsiya-1145115201.html
В Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация
В Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация
Для жителей поселка Краснополье в Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на районную администрацию. РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T22:28
2025-03-20T22:28
2025-03-20T21:50
сумская область
украина
эвакуация
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/103919/54/1039195423_0:285:3133:2048_1920x0_80_0_0_8cc69d9faae3f6202604c12fa6e326bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Для жителей поселка Краснополье в Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на районную администрацию."Срочную эвакуацию из поселка Краснополье (расположенного в 40 километрах о Сум - ред.) объявила Сумская районная государственная администрация" - говорится в сообщении.По данным властей, эвакуационные автобусы будут отправляться от здания поселкового совета в пятницу, 21 марта, в 6:00 и 7:00 утра (по киевскому времени).14 марта власти уже объявили о принудительной эвакуации жителей восьми приграничных населенных пунктов Сумской области в связи с обострением оперативной ситуации.Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сумская область
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/103919/54/1039195423_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_e8679f1cec7e9cb852646fe40c5598cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, украина, эвакуация, в мире, новости
В Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация
В Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация жителей из поселка Краснополье
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Для жителей поселка Краснополье в Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на районную администрацию.
"Срочную эвакуацию из поселка Краснополье (расположенного в 40 километрах о Сум - ред.) объявила Сумская районная государственная администрация" - говорится в сообщении.
По данным властей, эвакуационные автобусы будут отправляться от здания поселкового совета в пятницу, 21 марта, в 6:00 и 7:00 утра (по киевскому времени).
14 марта власти уже объявили о принудительной эвакуации
жителей восьми приграничных населенных пунктов Сумской области в связи с обострением оперативной ситуации.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.