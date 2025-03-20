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В Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация

В Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация - РИА Новости Крым, 20.03.2025

В Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация

Для жителей поселка Краснополье в Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на районную администрацию. РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T22:28

2025-03-20T22:28

2025-03-20T21:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Для жителей поселка Краснополье в Сумской области Украины объявлена срочная эвакуация. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на районную администрацию."Срочную эвакуацию из поселка Краснополье (расположенного в 40 километрах о Сум - ред.) объявила Сумская районная государственная администрация" - говорится в сообщении.По данным властей, эвакуационные автобусы будут отправляться от здания поселкового совета в пятницу, 21 марта, в 6:00 и 7:00 утра (по киевскому времени).14 марта власти уже объявили о принудительной эвакуации жителей восьми приграничных населенных пунктов Сумской области в связи с обострением оперативной ситуации.Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сумская область, украина, эвакуация, в мире, новости