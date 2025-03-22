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Третий беспилотник уничтожили над Крымом
Третий беспилотник уничтожили над Крымом - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Третий беспилотник уничтожили над Крымом
Украинские боевики не оставляют попыток атаковать Крым при помощи беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили над полуостровом третий за день БПЛА. Об... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T18:21
2025-03-22T18:21
2025-03-22T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики не оставляют попыток атаковать Крым при помощи беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили над полуостровом третий за день БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.Первая воздушная атака противника была отражена над полуостровом в 11:00. Второй беспилотник уничтожили в небе над Крымом уже в 11:50.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновного в ракетном обстреле пляжа в Севастополе объявили в розыскАтака на Севастополь – четыре беспилотника сбиты над моремАксенов рассказал об атаке БПЛА на Крым и охране рубежей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, министерство обороны рф, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма
Третий беспилотник уничтожили над Крымом
Над Крымом сбит третий за день беспилотник ВСУ
18:21 22.03.2025 (обновлено: 18:27 22.03.2025)