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Переговоры России и США и ЧС в Ростовской области: главное за день - РИА Новости Крым, 23.03.2025
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Переговоры России и США и ЧС в Ростовской области: главное за день
Переговоры России и США и ЧС в Ростовской области: главное за день - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Переговоры России и США и ЧС в Ростовской области: главное за день
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры в Саудовской Аравии 24 марта между РФ и США будут непростыми. Из-за падения... РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T22:15
2025-03-23T22:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры в Саудовской Аравии 24 марта между РФ и США будут непростыми. Из-за падения беспилотников в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС. На нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов. В крымских горах спасли детей и шестерых взрослых. 24 и 25 марта на Севастополь обрушится сильный ветер.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Непростые переговоры России и СШАДмитрий Песков в беседе с автором и соведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным заявил, что переговоры между РФ и США, которые запланированы на 24 марта в Саудовской Аравии, ожидаются непростыми."Сейчас, когда вот в понедельник главным образом мы имеем в виду обсуждать тоже согласие президента Путина на возобновление так называемой "черноморской инициативы". Опять же наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы вокруг этой проблемы. А этих нюансов тоже огромное количество", – сказал Песков.Украина может давать много обещаний, но эти слова ничего не стоят, подчеркнул он. И отметил, что обольщаться после начала диалога России и США не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа, предстоит погрузиться в детали, добавил Песков.Режим ЧС в Ростовской области из-за падения беспилотниковВрио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что Ростове-на-Дону и трех районах области ввели режим ЧС на местах падения беспилотников."На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах – до устранения всех последствий отраженных атак", – уведомил Слюсарь.Выброс нефтепродуктов на горящей базе в Краснодарском краеВ оперштабе Краснодарского края сообщили, что на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара.По данным властей, тушение пожара продолжается на втором из загоревшихся ранее резервуаров. Также после ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2000 квадратных метров.В крымских горах спасли туристов с детьмиСпециалисты "КРЫМ-СПАС" оказали помощь туристам с детьми, которые застряли в горах на трех автомобилях в районе источника Сулух-Оба.На помощь прибыли шесть спасателей и три единицы техники. В медицинской помощи люди не нуждались. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" сопроводили трех взрослых и четырех несовершеннолетних к служебным автомобилям. Три туриста-водителя отказались от эвакуации.Сильный ветер в СевастополеСильный ветер в Севастополе будет бушевать два дня – 24 и 25 марта, предупредили в Главном управлении МЧС России по городу. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров с секунду. В спасательном ведомстве призывают по возможности отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Переговоры России и США и ЧС в Ростовской области: главное за день

Переговоры РФ и США и режим ЧС в Ростовской области после падения дронов – главное за день

22:15 23.03.2025
 
© Коллаж РИА НовостиФлаг России и США. Архивное фото
Флаг России и США. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры в Саудовской Аравии 24 марта между РФ и США будут непростыми. Из-за падения беспилотников в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС. На нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов. В крымских горах спасли детей и шестерых взрослых. 24 и 25 марта на Севастополь обрушится сильный ветер.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Непростые переговоры России и США

Дмитрий Песков в беседе с автором и соведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным заявил, что переговоры между РФ и США, которые запланированы на 24 марта в Саудовской Аравии, ожидаются непростыми.
"Сейчас, когда вот в понедельник главным образом мы имеем в виду обсуждать тоже согласие президента Путина на возобновление так называемой "черноморской инициативы". Опять же наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы вокруг этой проблемы. А этих нюансов тоже огромное количество", – сказал Песков.
Украина может давать много обещаний, но эти слова ничего не стоят, подчеркнул он. И отметил, что обольщаться после начала диалога России и США не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа, предстоит погрузиться в детали, добавил Песков.
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Режим ЧС в Ростовской области из-за падения беспилотников

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что Ростове-на-Дону и трех районах области ввели режим ЧС на местах падения беспилотников.
"На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах – до устранения всех последствий отраженных атак", – уведомил Слюсарь.
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Выброс нефтепродуктов на горящей базе в Краснодарском крае

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара.
По данным властей, тушение пожара продолжается на втором из загоревшихся ранее резервуаров. Также после ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2000 квадратных метров.
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В крымских горах спасли туристов с детьми

Специалисты "КРЫМ-СПАС" оказали помощь туристам с детьми, которые застряли в горах на трех автомобилях в районе источника Сулух-Оба.
На помощь прибыли шесть спасателей и три единицы техники. В медицинской помощи люди не нуждались. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" сопроводили трех взрослых и четырех несовершеннолетних к служебным автомобилям. Три туриста-водителя отказались от эвакуации.
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Сильный ветер в Севастополе

Сильный ветер в Севастополе будет бушевать два дня – 24 и 25 марта, предупредили в Главном управлении МЧС России по городу. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров с секунду. В спасательном ведомстве призывают по возможности отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов.
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