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Переговоры России и США и ЧС в Ростовской области: главное за день

Переговоры России и США и ЧС в Ростовской области: главное за день - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Переговоры России и США и ЧС в Ростовской области: главное за день

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры в Саудовской Аравии 24 марта между РФ и США будут непростыми. Из-за падения... РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T22:15

2025-03-23T22:15

2025-03-23T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры в Саудовской Аравии 24 марта между РФ и США будут непростыми. Из-за падения беспилотников в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС. На нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов. В крымских горах спасли детей и шестерых взрослых. 24 и 25 марта на Севастополь обрушится сильный ветер.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Непростые переговоры России и СШАДмитрий Песков в беседе с автором и соведущим программы "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным заявил, что переговоры между РФ и США, которые запланированы на 24 марта в Саудовской Аравии, ожидаются непростыми."Сейчас, когда вот в понедельник главным образом мы имеем в виду обсуждать тоже согласие президента Путина на возобновление так называемой "черноморской инициативы". Опять же наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы вокруг этой проблемы. А этих нюансов тоже огромное количество", – сказал Песков.Украина может давать много обещаний, но эти слова ничего не стоят, подчеркнул он. И отметил, что обольщаться после начала диалога России и США не стоит. Предстоит очень серьезная, кропотливая работа, предстоит погрузиться в детали, добавил Песков.Режим ЧС в Ростовской области из-за падения беспилотниковВрио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что Ростове-на-Дону и трех районах области ввели режим ЧС на местах падения беспилотников."На территории падения беспилотников в эти выходные режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, Сальском, Тарасовском и Морозовском районах – до устранения всех последствий отраженных атак", – уведомил Слюсарь.Выброс нефтепродуктов на горящей базе в Краснодарском краеВ оперштабе Краснодарского края сообщили, что на нефтебазе в Кавказском районе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара.По данным властей, тушение пожара продолжается на втором из загоревшихся ранее резервуаров. Также после ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2000 квадратных метров.В крымских горах спасли туристов с детьмиСпециалисты "КРЫМ-СПАС" оказали помощь туристам с детьми, которые застряли в горах на трех автомобилях в районе источника Сулух-Оба.На помощь прибыли шесть спасателей и три единицы техники. В медицинской помощи люди не нуждались. Сотрудники "КРЫМ-СПАС" сопроводили трех взрослых и четырех несовершеннолетних к служебным автомобилям. Три туриста-водителя отказались от эвакуации.Сильный ветер в СевастополеСильный ветер в Севастополе будет бушевать два дня – 24 и 25 марта, предупредили в Главном управлении МЧС России по городу. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров с секунду. В спасательном ведомстве призывают по возможности отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250323/ssha-ozhidayut-ot-rossii-progressa-v-voprose-prekrascheniya-ognya-v-chernom-more-1145169005.html

https://crimea.ria.ru/20250323/zaschischat-sebya-i-uvazhat-stranu-kursy-ot-razvedchikov-dlya-detey-v-krymu-1145040412.html

https://crimea.ria.ru/20250323/massirovannyy-udar-po-zaporozhskoy-oblasti--povrezhdena-elektropodstantsiya-1145164787.html

https://crimea.ria.ru/20250323/30-chasaya-moschnaya-magnitnaya-burya-nachalis-na-zemle-1145157911.html

https://crimea.ria.ru/20250323/pervaya-vesennyaya-groza-i-iyunskoe-teplo-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1145131798.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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