https://crimea.ria.ru/20250323/silnyy-veter-dva-dnya-budet-bushevat-v-sevastopole-1145165599.html

Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе

Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.03.2025

Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе

Сильный ветер обрушится на Севастополь 24 и 25 марта. Об этом предупреждают в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 23.03.2025

2025-03-23T16:07

2025-03-23T16:07

2025-03-23T16:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Сильный ветер обрушится на Севастополь 24 и 25 марта. Об этом предупреждают в Главном управлении МЧС России по городу.В понедельник прогнозируют сильный юго-восточный ветер, во вторник – преимущественно южный.В спасательном ведомстве призывают по возможности отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов. Следить за пожилыми, маломобильными гражданами и детьми.И напоминают, что при сильном ветре опасно находится у фасадов домов, под деревьями, возле опор ЛЭП, в море и у моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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