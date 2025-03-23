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Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе
Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.03.2025
Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе
Сильный ветер обрушится на Севастополь 24 и 25 марта. Об этом предупреждают в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 23.03.2025
2025-03-23T16:07
2025-03-23T16:07
2025-03-23T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Сильный ветер обрушится на Севастополь 24 и 25 марта. Об этом предупреждают в Главном управлении МЧС России по городу.В понедельник прогнозируют сильный юго-восточный ветер, во вторник – преимущественно южный.В спасательном ведомстве призывают по возможности отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов. Следить за пожилыми, маломобильными гражданами и детьми.И напоминают, что при сильном ветре опасно находится у фасадов домов, под деревьями, возле опор ЛЭП, в море и у моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, погода, стихия
Сильный ветер два дня будет бушевать в Севастополе
Сильный ветер в Севастополе будет бушевать два дня – МЧС
16:07 23.03.2025 (обновлено: 16:34 23.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Сильный ветер обрушится на Севастополь 24 и 25 марта. Об этом предупреждают в Главном управлении МЧС России по городу.
"Синоптики сообщают, что 24 и 25 марта порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров с секунду. Без существенных осадков", – написали в пресс-службе ведомства.
В понедельник прогнозируют сильный юго-восточный ветер, во вторник – преимущественно южный.
В спасательном ведомстве призывают по возможности отказаться от дальних поездок и долгих пеших переходов. Следить за пожилыми, маломобильными гражданами и детьми.
И напоминают, что при сильном ветре опасно находится у фасадов домов, под деревьями, возле опор ЛЭП, в море и у моря.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.