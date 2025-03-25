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Кто, если не мы: как работают социальные координаторы в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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Кто, если не мы: как работают социальные координаторы в Крыму
Кто, если не мы: как работают социальные координаторы в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2025
Кто, если не мы: как работают социальные координаторы в Крыму
Почти за два года работы в крымский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились более 17 тысяч человек, у которых в общей сложности было свыше 77 тысяч... РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T19:51
2025-03-25T19:51
эксклюзивы риа новости крым
фонд "защитники отечества"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Почти за два года работы в крымский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились более 17 тысяч человек, у которых в общей сложности было свыше 77 тысяч вопросов. Почти все из них – (95,4 процента) – решены сотрудниками госфонда, в том числе социальными координаторами. Людьми той профессии, которой не существовало до специальной военной операции."Помощь ветеранам СВО в нашем фонде – это не просто юридическая или психологическая поддержка. Это возможность изменить чью-то жизнь: помочь человеку обрести работу и семью, найти нового себя в мирной жизни", - признается РИА Новости Крым социальный координатор крымского филиала госфонда "Защитники Отечества" Алеся Ротарь.Знать психологию и законодательствоРаботать в фонде она начала с первых дней функционирования филиала. До этого была сотрудницей департамента труда и соцзащиты по Симферополю, "помогала оформлять мамам детские пособия"."Когда президент сказал, что открывается этот фонд, решила, что буду здесь работать. Мне очень хотелось помогать бойцам. Это одна из причин, почему я здесь. В работе для меня важно общение с людьми. Если при этом могу еще и помогать, то для меня это лучшая работа, - признается Алеся Ротарь. - Помогать материально, отправлять гуманитарную помощь могут многие. Но бывает, что просто выслушать человека гораздо сложнее".Все социальные координаторы проходят обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Специально разработанная программа утверждена на федеральном уровне."Мы проходили обучение по разным блокам. Но особенное внимание было уделено психологии. Социальный координатор должен быстро, в считанные секунды, "отсканировать" человека, понять, в каком он настроении. И выстраивать беседу, уже отталкиваясь от этого. Нас учили этикету, тому, как мы должны выглядеть, как слушать и что говорить, ведь зачастую люди рассказывают свои непростые жизненные истории", - делится Алеся Викторовна.Чаще всего участники СВО и члены их семей просят рассказать о существующих мерах господдержки, куда конкретно направить тот или иной пакет документов (и как его собрать), обращаются с вопросами о трудоустройстве. Кроме того, интересуются, какие культурно-массовые мероприятия проходят для них и родных. Каждый координатор ведет в Telegram свою группу. "Мы выучили все меры соцподдержки, какие и кому положены льготы – как ветеранам спецоперации, так и членам их семей. Мы можем рассказать, что положено на региональном уровне, на федеральном. В фонде для координаторов каждую неделю проходит обучение абсолютно на разные темы. Допустим, в этот понедельник была тема про налоги, а в другой сотрудники духовной семинарии рассказывали, как бойцам поступить в университет в Москве. Бесплатно, еще и общежитие предоставят", - продолжает социальный координатор.По ее словам, много вернувшихся бойцов, потерявших конечности. Фонд помогает получить протезы и адаптировать для них жилые помещения. Сотрудники фонда не только решают вопросы вернувшихся бойцов, но и работают с семьями погибших, что особенно сложно психологически. Также социальные координаторы помогают родственникам пропавших без вести.Вернувшегося с фронта бойца, мысли которого все еще там, за "лентой", нужно постараться вернуть к обычной размеренной гражданской жизни. Он должен почувствовать, что он и здесь – нужен и востребован. И в этом случае трудоустройство бывает даже лучше всякой психологической разгрузки. Самое первое, что должен сделать координатор, – обеспечить бойца работой, проверить, все ли положенные меры ему назначены, помочь получить удостоверение ветерана боевых действий, отмечает Ротарь.- Алеся, нередко вам приходится выслушивать трагические истории. Как вы справляетесь со стрессом?— Это бывает очень тяжело. Но у нас много психологических тренингов, они проходят почти каждую неделю. Еще у нас коллектив сплоченный. Мы между собой общаемся, говорим друг другу: "кто, если не мы?". Вроде обычная фраза, но помогает. Хожу в горы, вязать очень люблю, приготовить что-то вкусненькое для мужа и детей. Заботы о семье помогают переключиться.Случайных людей нет в фонде"В Крыму сейчас работают 55 социальных координаторов, из них восемь – в Симферополе и Симферопольском районе и 47 в других городах и районах Крыма", - рассказывает РИА Новости Крым заместитель руководителя крымского филиала госфонда "Защитники Отечества" Игорь Глушков. И уточняет: на одного координатора сегодня приходится 290 подопечных.При этом он отмечает, что число подопечных фонда будет расти, станет больше и функций. Так, в скором времени ФЗО будет также заниматься вопросами обмена пленными.Территориально социальные координаторы находятся каждый в своем муниципалитете. В Симферополь, в фонд, здание которого расположено по улице Долгоруковская, 3, они приезжают в зависимости от поставленных задач: для сбора и передачи документов, для получения определенной печатной информации, а также для повышения квалификации, рассказывает он."Кроме того, почти каждую пятницу у нас проходит видеоконференцсвязь (ВКС), подключаются все сотрудники крымского филиала, как правило, ВКС тематические, при изменении каких-то положений в законодательстве республиканского или федерального уровня", - говорит Глушков. И приводит пример: сейчас поменялся порядок постановки в очередь на получение земельного участка - достаточно справки об участии в СВО, которую выдают в МФЦ.- Могут ли случайные люди в ряды сотрудников фонда?- Это исключено. Случайных людей в фонде нет. Всех потенциальных сотрудников обязательно проверяют спецслужбы, ФСБ, так что у "ждунов" нет шансов проникнуть к нам. Мы всех сотрудников согласуем через Центральный аппарат в Москве.- А если бойцу или его семье по какой-то причине не нравится социальный координатор, они могут от него отказаться?Ранее руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в фонд "Защитники Отечества" в Крыму участники СВО и члены их семей чаще всего обращаются по вопросам, связанным с выплатами и юридической поддержкой.Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, в Крыму разработали программу реабилитации для участников спецоперации, которая стартует 31 мая, она предусмотрена для членов семей погибших воинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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фонд "защитники отечества", помощь бойцам сво, крым, симферополь, соцзащита, новости крыма, общество
Кто, если не мы: как работают социальные координаторы в Крыму

В Крыму свыше 17 тысяч человек обратились в фонд "Защитники Отечества" за помощью

19:51 25.03.2025
 
© РИА Новости КрымАлеся Ротарь социальный координатор крымского филиала госфонда "Защитники Отечества"
Алеся Ротарь социальный координатор крымского филиала госфонда Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Почти за два года работы в крымский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились более 17 тысяч человек, у которых в общей сложности было свыше 77 тысяч вопросов. Почти все из них – (95,4 процента) – решены сотрудниками госфонда, в том числе социальными координаторами. Людьми той профессии, которой не существовало до специальной военной операции.
"Помощь ветеранам СВО в нашем фонде – это не просто юридическая или психологическая поддержка. Это возможность изменить чью-то жизнь: помочь человеку обрести работу и семью, найти нового себя в мирной жизни", - признается РИА Новости Крым социальный координатор крымского филиала госфонда "Защитники Отечества" Алеся Ротарь.

Знать психологию и законодательство

Работать в фонде она начала с первых дней функционирования филиала. До этого была сотрудницей департамента труда и соцзащиты по Симферополю, "помогала оформлять мамам детские пособия".
"Когда президент сказал, что открывается этот фонд, решила, что буду здесь работать. Мне очень хотелось помогать бойцам. Это одна из причин, почему я здесь. В работе для меня важно общение с людьми. Если при этом могу еще и помогать, то для меня это лучшая работа, - признается Алеся Ротарь. - Помогать материально, отправлять гуманитарную помощь могут многие. Но бывает, что просто выслушать человека гораздо сложнее".
Все социальные координаторы проходят обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Специально разработанная программа утверждена на федеральном уровне.
"Мы проходили обучение по разным блокам. Но особенное внимание было уделено психологии. Социальный координатор должен быстро, в считанные секунды, "отсканировать" человека, понять, в каком он настроении. И выстраивать беседу, уже отталкиваясь от этого. Нас учили этикету, тому, как мы должны выглядеть, как слушать и что говорить, ведь зачастую люди рассказывают свои непростые жизненные истории", - делится Алеся Викторовна.
Чаще всего участники СВО и члены их семей просят рассказать о существующих мерах господдержки, куда конкретно направить тот или иной пакет документов (и как его собрать), обращаются с вопросами о трудоустройстве. Кроме того, интересуются, какие культурно-массовые мероприятия проходят для них и родных. Каждый координатор ведет в Telegram свою группу.
"Мы выучили все меры соцподдержки, какие и кому положены льготы – как ветеранам спецоперации, так и членам их семей. Мы можем рассказать, что положено на региональном уровне, на федеральном. В фонде для координаторов каждую неделю проходит обучение абсолютно на разные темы. Допустим, в этот понедельник была тема про налоги, а в другой сотрудники духовной семинарии рассказывали, как бойцам поступить в университет в Москве. Бесплатно, еще и общежитие предоставят", - продолжает социальный координатор.
Фонд Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
12 марта, 07:36Радио "Спутник в Крыму"
Фонд "Защитники Отечества" в Крыму: в чем бойцы просят помочь чаще всего
По ее словам, много вернувшихся бойцов, потерявших конечности. Фонд помогает получить протезы и адаптировать для них жилые помещения. Сотрудники фонда не только решают вопросы вернувшихся бойцов, но и работают с семьями погибших, что особенно сложно психологически. Также социальные координаторы помогают родственникам пропавших без вести.
"До 90 процентов тех, кто пропал без вести, как правило, позже находят погибшими. Но искать надо! Бывают счастливые случаи! Так, одного нашего бойца очень долго ждала его многодетная семья. Прошло больше года. И вот жена его мне звонит и рассказывает, что его вытащили из плена, и она такая счастливая! "Говорит: он уже в Москве, я голос его слышала! Мы завтра встречаемся", - рассказывает Алеся Викторовна. И добавляет: "Ради таких моментов стоит работать".
Вернувшегося с фронта бойца, мысли которого все еще там, за "лентой", нужно постараться вернуть к обычной размеренной гражданской жизни. Он должен почувствовать, что он и здесь – нужен и востребован. И в этом случае трудоустройство бывает даже лучше всякой психологической разгрузки. Самое первое, что должен сделать координатор, – обеспечить бойца работой, проверить, все ли положенные меры ему назначены, помочь получить удостоверение ветерана боевых действий, отмечает Ротарь.
- Алеся, нередко вам приходится выслушивать трагические истории. Как вы справляетесь со стрессом?
— Это бывает очень тяжело. Но у нас много психологических тренингов, они проходят почти каждую неделю. Еще у нас коллектив сплоченный. Мы между собой общаемся, говорим друг другу: "кто, если не мы?". Вроде обычная фраза, но помогает. Хожу в горы, вязать очень люблю, приготовить что-то вкусненькое для мужа и детей. Заботы о семье помогают переключиться.
© РИА Новости КрымАлеся Ротарь социальный координатор крымского филиала госфонда "Защитники Отечества"
Алеся Ротарь социальный координатор крымского филиала госфонда Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости Крым
Алеся Ротарь социальный координатор крымского филиала госфонда "Защитники Отечества"

Случайных людей нет в фонде

"В Крыму сейчас работают 55 социальных координаторов, из них восемь – в Симферополе и Симферопольском районе и 47 в других городах и районах Крыма", - рассказывает РИА Новости Крым заместитель руководителя крымского филиала госфонда "Защитники Отечества" Игорь Глушков. И уточняет: на одного координатора сегодня приходится 290 подопечных.
При этом он отмечает, что число подопечных фонда будет расти, станет больше и функций. Так, в скором времени ФЗО будет также заниматься вопросами обмена пленными.
Территориально социальные координаторы находятся каждый в своем муниципалитете. В Симферополь, в фонд, здание которого расположено по улице Долгоруковская, 3, они приезжают в зависимости от поставленных задач: для сбора и передачи документов, для получения определенной печатной информации, а также для повышения квалификации, рассказывает он.
"Кроме того, почти каждую пятницу у нас проходит видеоконференцсвязь (ВКС), подключаются все сотрудники крымского филиала, как правило, ВКС тематические, при изменении каких-то положений в законодательстве республиканского или федерального уровня", - говорит Глушков. И приводит пример: сейчас поменялся порядок постановки в очередь на получение земельного участка - достаточно справки об участии в СВО, которую выдают в МФЦ.
Герой России Роман Кулаков
23 февраля, 19:22Эксклюзивы РИА Новости Крым
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- Могут ли случайные люди в ряды сотрудников фонда?
- Это исключено. Случайных людей в фонде нет. Всех потенциальных сотрудников обязательно проверяют спецслужбы, ФСБ, так что у "ждунов" нет шансов проникнуть к нам. Мы всех сотрудников согласуем через Центральный аппарат в Москве.
- А если бойцу или его семье по какой-то причине не нравится социальный координатор, они могут от него отказаться?
- Конечно. И у нас даже был такой случай. Семья отказалась от социального координатора, сославшись на то, что им показалось, что она улыбается, когда у них горе. Но эта женщина и сама находится в определенном психологическом стрессе - у нее сын воюет. Для фонда она не лишний человек. Она, наоборот, пытается этой улыбкой подбодрить и себя, и людей. Кто-то это понимает, а кто-то нет.
Ранее руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в фонд "Защитники Отечества" в Крыму участники СВО и члены их семей чаще всего обращаются по вопросам, связанным с выплатами и юридической поддержкой.
Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, в Крыму разработали программу реабилитации для участников спецоперации, которая стартует 31 мая, она предусмотрена для членов семей погибших воинов.
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