https://crimea.ria.ru/20250325/kto-esli-ne-my-kak-rabotayut-sotsialnye-koordinatory-v-krymu-1145205772.html

Кто, если не мы: как работают социальные координаторы в Крыму

Кто, если не мы: как работают социальные координаторы в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2025

Кто, если не мы: как работают социальные координаторы в Крыму

Почти за два года работы в крымский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились более 17 тысяч человек, у которых в общей сложности было свыше 77 тысяч... РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T19:51

2025-03-25T19:51

2025-03-25T19:51

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фонд "защитники отечества"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Почти за два года работы в крымский филиал фонда "Защитники Отечества" обратились более 17 тысяч человек, у которых в общей сложности было свыше 77 тысяч вопросов. Почти все из них – (95,4 процента) – решены сотрудниками госфонда, в том числе социальными координаторами. Людьми той профессии, которой не существовало до специальной военной операции."Помощь ветеранам СВО в нашем фонде – это не просто юридическая или психологическая поддержка. Это возможность изменить чью-то жизнь: помочь человеку обрести работу и семью, найти нового себя в мирной жизни", - признается РИА Новости Крым социальный координатор крымского филиала госфонда "Защитники Отечества" Алеся Ротарь.Знать психологию и законодательствоРаботать в фонде она начала с первых дней функционирования филиала. До этого была сотрудницей департамента труда и соцзащиты по Симферополю, "помогала оформлять мамам детские пособия"."Когда президент сказал, что открывается этот фонд, решила, что буду здесь работать. Мне очень хотелось помогать бойцам. Это одна из причин, почему я здесь. В работе для меня важно общение с людьми. Если при этом могу еще и помогать, то для меня это лучшая работа, - признается Алеся Ротарь. - Помогать материально, отправлять гуманитарную помощь могут многие. Но бывает, что просто выслушать человека гораздо сложнее".Все социальные координаторы проходят обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Специально разработанная программа утверждена на федеральном уровне."Мы проходили обучение по разным блокам. Но особенное внимание было уделено психологии. Социальный координатор должен быстро, в считанные секунды, "отсканировать" человека, понять, в каком он настроении. И выстраивать беседу, уже отталкиваясь от этого. Нас учили этикету, тому, как мы должны выглядеть, как слушать и что говорить, ведь зачастую люди рассказывают свои непростые жизненные истории", - делится Алеся Викторовна.Чаще всего участники СВО и члены их семей просят рассказать о существующих мерах господдержки, куда конкретно направить тот или иной пакет документов (и как его собрать), обращаются с вопросами о трудоустройстве. Кроме того, интересуются, какие культурно-массовые мероприятия проходят для них и родных. Каждый координатор ведет в Telegram свою группу. "Мы выучили все меры соцподдержки, какие и кому положены льготы – как ветеранам спецоперации, так и членам их семей. Мы можем рассказать, что положено на региональном уровне, на федеральном. В фонде для координаторов каждую неделю проходит обучение абсолютно на разные темы. Допустим, в этот понедельник была тема про налоги, а в другой сотрудники духовной семинарии рассказывали, как бойцам поступить в университет в Москве. Бесплатно, еще и общежитие предоставят", - продолжает социальный координатор.По ее словам, много вернувшихся бойцов, потерявших конечности. Фонд помогает получить протезы и адаптировать для них жилые помещения. Сотрудники фонда не только решают вопросы вернувшихся бойцов, но и работают с семьями погибших, что особенно сложно психологически. Также социальные координаторы помогают родственникам пропавших без вести.Вернувшегося с фронта бойца, мысли которого все еще там, за "лентой", нужно постараться вернуть к обычной размеренной гражданской жизни. Он должен почувствовать, что он и здесь – нужен и востребован. И в этом случае трудоустройство бывает даже лучше всякой психологической разгрузки. Самое первое, что должен сделать координатор, – обеспечить бойца работой, проверить, все ли положенные меры ему назначены, помочь получить удостоверение ветерана боевых действий, отмечает Ротарь.- Алеся, нередко вам приходится выслушивать трагические истории. Как вы справляетесь со стрессом?— Это бывает очень тяжело. Но у нас много психологических тренингов, они проходят почти каждую неделю. Еще у нас коллектив сплоченный. Мы между собой общаемся, говорим друг другу: "кто, если не мы?". Вроде обычная фраза, но помогает. Хожу в горы, вязать очень люблю, приготовить что-то вкусненькое для мужа и детей. Заботы о семье помогают переключиться.Случайных людей нет в фонде"В Крыму сейчас работают 55 социальных координаторов, из них восемь – в Симферополе и Симферопольском районе и 47 в других городах и районах Крыма", - рассказывает РИА Новости Крым заместитель руководителя крымского филиала госфонда "Защитники Отечества" Игорь Глушков. И уточняет: на одного координатора сегодня приходится 290 подопечных.При этом он отмечает, что число подопечных фонда будет расти, станет больше и функций. Так, в скором времени ФЗО будет также заниматься вопросами обмена пленными.Территориально социальные координаторы находятся каждый в своем муниципалитете. В Симферополь, в фонд, здание которого расположено по улице Долгоруковская, 3, они приезжают в зависимости от поставленных задач: для сбора и передачи документов, для получения определенной печатной информации, а также для повышения квалификации, рассказывает он."Кроме того, почти каждую пятницу у нас проходит видеоконференцсвязь (ВКС), подключаются все сотрудники крымского филиала, как правило, ВКС тематические, при изменении каких-то положений в законодательстве республиканского или федерального уровня", - говорит Глушков. И приводит пример: сейчас поменялся порядок постановки в очередь на получение земельного участка - достаточно справки об участии в СВО, которую выдают в МФЦ.- Могут ли случайные люди в ряды сотрудников фонда?- Это исключено. Случайных людей в фонде нет. Всех потенциальных сотрудников обязательно проверяют спецслужбы, ФСБ, так что у "ждунов" нет шансов проникнуть к нам. Мы всех сотрудников согласуем через Центральный аппарат в Москве.- А если бойцу или его семье по какой-то причине не нравится социальный координатор, они могут от него отказаться?Ранее руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб рассказывал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в фонд "Защитники Отечества" в Крыму участники СВО и члены их семей чаще всего обращаются по вопросам, связанным с выплатами и юридической поддержкой.Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, в Крыму разработали программу реабилитации для участников спецоперации, которая стартует 31 мая, она предусмотрена для членов семей погибших воинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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фонд "защитники отечества", помощь бойцам сво, крым, симферополь, соцзащита, новости крыма, общество