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"Защитники Отечества" будут помогать семьям пропавших без вести бойцов
"Защитники Отечества" будут помогать семьям пропавших без вести бойцов - РИА Новости Крым, 20.03.2025
"Защитники Отечества" будут помогать семьям пропавших без вести бойцов
Фонд "Защитники Отечества" будет помогать членам семей бойцов СВО, пропавших без вести. Соответствующие изменения в указ о создании фонда внес президент РФ... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T17:21
2025-03-20T17:21
2025-03-20T17:21
фонд "защитники отечества"
владимир путин (политик)
закон и право
новости сво
помощь бойцам сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Фонд "Защитники Отечества" будет помогать членам семей бойцов СВО, пропавших без вести. Соответствующие изменения в указ о создании фонда внес президент РФ Владимир Путин.Так, фонд будет оказывать семьям пропавших без вести психолого-терапевтическую помощь, содействовать в получении ими мер соцподдержки и услуг, бесплатной юридической помощи, а также помогать семьям во взаимодействии с органами власти, волонтерскими организациями по вопросам, связанным в том числе с проведением идентификационных генетических исследований.Указ вступил в силу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фонд "Защитники Отечества" в Крыму: в чем бойцы просят помочь чаще всегоВ Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семейВ Крыму дети погибших бойцов СВО смогут лечиться у частников со скидкой
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фонд "защитники отечества", владимир путин (политик), закон и право, новости сво, помощь бойцам сво, новости
"Защитники Отечества" будут помогать семьям пропавших без вести бойцов
Фонд "Защитники Отечества" будет помогать семьям пропавших без вести бойцов СВО - указ