https://crimea.ria.ru/20250320/zaschitniki-otechestva-budut-pomogat-semyam-propavshikh-bez-vesti-boytsov-1145108874.html

"Защитники Отечества" будут помогать семьям пропавших без вести бойцов

"Защитники Отечества" будут помогать семьям пропавших без вести бойцов - РИА Новости Крым, 20.03.2025

"Защитники Отечества" будут помогать семьям пропавших без вести бойцов

Фонд "Защитники Отечества" будет помогать членам семей бойцов СВО, пропавших без вести. Соответствующие изменения в указ о создании фонда внес президент РФ... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T17:21

2025-03-20T17:21

2025-03-20T17:21

фонд "защитники отечества"

владимир путин (политик)

закон и право

новости сво

помощь бойцам сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Фонд "Защитники Отечества" будет помогать членам семей бойцов СВО, пропавших без вести. Соответствующие изменения в указ о создании фонда внес президент РФ Владимир Путин.Так, фонд будет оказывать семьям пропавших без вести психолого-терапевтическую помощь, содействовать в получении ими мер соцподдержки и услуг, бесплатной юридической помощи, а также помогать семьям во взаимодействии с органами власти, волонтерскими организациями по вопросам, связанным в том числе с проведением идентификационных генетических исследований.Указ вступил в силу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фонд "Защитники Отечества" в Крыму: в чем бойцы просят помочь чаще всегоВ Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семейВ Крыму дети погибших бойцов СВО смогут лечиться у частников со скидкой

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "защитники отечества", владимир путин (политик), закон и право, новости сво, помощь бойцам сво, новости