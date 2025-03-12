https://crimea.ria.ru/20250312/fond-zaschitniki-otechestva-v-krymu-v-chem-boytsy-prosyat-pomoch-chasche-vsego-1144841770.html
Фонд "Защитники Отечества" в Крыму: в чем бойцы просят помочь чаще всего
Фонд "Защитники Отечества" в Крыму: в чем бойцы просят помочь чаще всего - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Фонд "Защитники Отечества" в Крыму: в чем бойцы просят помочь чаще всего
В фонд "Защитники Отечества" в Крыму участники СВО и члены их семей чаще всего обращаются по трем вопросам, связанным с выплатами и юридической поддержкой. Об... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T07:36
2025-03-12T07:36
2025-03-12T07:36
день защитника отечества
радио "спутник в крыму"
владимир трегуб
ветераны сво
господдержка
минюст крыма
прокуратура республики крым
минтруда крыма
министерство труда и соцзащиты крыма
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В фонд "Защитники Отечества" в Крыму участники СВО и члены их семей чаще всего обращаются по трем вопросам, связанным с выплатами и юридической поддержкой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.По словам Трегуба, больше всего обращений в фонд связано с назначением мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей.На втором месте вопросы, касающиеся получения выплат в связи с подписанием контракта и несением службы, добавил он. И на третьем – получение бесплатной юридической помощи."На постоянной основе в фонде у нас работают адвокаты. Подписано соглашение с адвокатской палатой, с ассоциацией юристов, и они приходят, консультируют", – рассказал Трегуб.Помимо этого, в процесс активно вовлечена прокуратура Крыма: в каждом городе прокуроры проводят приемы граждан вместе с социальными координаторами фонда "Защитники Отечества", добавил он.Трегуб подчеркнул, что при поддержке управления Минюста России по Крыму в разных муниципалитетах республики будут регулярно проводиться совместные приемы специалистов из разных ведомств.Участие в них будут принимать представители прокуратуры, в том числе военной, а также сотрудники министерства труда и социальной защиты и министерства имущественных и земельных отношений республики.Одно из таких мероприятий пройдет 12 марта в городе Саки, куда приедут также подопечные фонда из Сакского района, Евпатории и других ближайших населенных пунктов, уточнил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семейВ России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение ПутинаВ Крыму дети погибших бойцов СВО смогут лечиться у частников со скидкой
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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день защитника отечества, владимир трегуб, ветераны сво, господдержка, минюст крыма, прокуратура республики крым, минтруда крыма, министерство труда и соцзащиты крыма, соцзащита, военная прокуратура, минимущества крыма, саки, сакский район, евпатория
Фонд "Защитники Отечества" в Крыму: в чем бойцы просят помочь чаще всего
В фонд "Защитники Отечества" в Крыму обращаются по вопросам выплат и юридической поддержки
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым.
В фонд "Защитники Отечества" в Крыму участники СВО и члены их семей чаще всего обращаются по трем вопросам, связанным с выплатами и юридической поддержкой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
По словам Трегуба, больше всего обращений в фонд связано с назначением мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей.
"Потому что люди получают статус участника СВО, ветерана боевых действий и не знают, какие на них распространяются меры поддержки: федеральные, региональные, муниципальные. Мы разъясняем", – сказал Трегуб.
На втором месте вопросы, касающиеся получения выплат в связи с подписанием контракта и несением службы, добавил он. И на третьем – получение бесплатной юридической помощи.
"На постоянной основе в фонде у нас работают адвокаты. Подписано соглашение с адвокатской палатой, с ассоциацией юристов, и они приходят, консультируют", – рассказал Трегуб.
Помимо этого, в процесс активно вовлечена прокуратура Крыма: в каждом городе прокуроры проводят приемы граждан вместе с социальными координаторами фонда "Защитники Отечества", добавил он.
Трегуб подчеркнул, что при поддержке управления Минюста России по Крыму в разных муниципалитетах республики будут регулярно проводиться совместные приемы специалистов из разных ведомств.
Участие в них будут принимать представители прокуратуры, в том числе военной, а также сотрудники министерства труда и социальной защиты и министерства имущественных и земельных отношений республики.
"Ежемесячно мы будем посещать каждое муниципальное образование вот таким большим компетентным десантом для того, чтобы максимально выслушать и решать на местах вопросы, с которыми обращаются наши подопечные", – подытожил руководитель крымского отделения фонда.
Одно из таких мероприятий пройдет 12 марта в городе Саки, куда приедут также подопечные фонда из Сакского района, Евпатории и других ближайших населенных пунктов, уточнил он.
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