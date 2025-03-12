https://crimea.ria.ru/20250312/fond-zaschitniki-otechestva-v-krymu-v-chem-boytsy-prosyat-pomoch-chasche-vsego-1144841770.html

Фонд "Защитники Отечества" в Крыму: в чем бойцы просят помочь чаще всего

Фонд "Защитники Отечества" в Крыму: в чем бойцы просят помочь чаще всего - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Фонд "Защитники Отечества" в Крыму: в чем бойцы просят помочь чаще всего

В фонд "Защитники Отечества" в Крыму участники СВО и члены их семей чаще всего обращаются по трем вопросам, связанным с выплатами и юридической поддержкой. Об... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T07:36

2025-03-12T07:36

2025-03-12T07:36

день защитника отечества

радио "спутник в крыму"

владимир трегуб

ветераны сво

господдержка

минюст крыма

прокуратура республики крым

минтруда крыма

министерство труда и соцзащиты крыма

соцзащита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/14/1142788518_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f5ac81bb07d4477146097501d6ea8cb5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В фонд "Защитники Отечества" в Крыму участники СВО и члены их семей чаще всего обращаются по трем вопросам, связанным с выплатами и юридической поддержкой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель Регионального отделения Государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.По словам Трегуба, больше всего обращений в фонд связано с назначением мер поддержки участникам спецоперации и членам их семей.На втором месте вопросы, касающиеся получения выплат в связи с подписанием контракта и несением службы, добавил он. И на третьем – получение бесплатной юридической помощи."На постоянной основе в фонде у нас работают адвокаты. Подписано соглашение с адвокатской палатой, с ассоциацией юристов, и они приходят, консультируют", – рассказал Трегуб.Помимо этого, в процесс активно вовлечена прокуратура Крыма: в каждом городе прокуроры проводят приемы граждан вместе с социальными координаторами фонда "Защитники Отечества", добавил он.Трегуб подчеркнул, что при поддержке управления Минюста России по Крыму в разных муниципалитетах республики будут регулярно проводиться совместные приемы специалистов из разных ведомств.Участие в них будут принимать представители прокуратуры, в том числе военной, а также сотрудники министерства труда и социальной защиты и министерства имущественных и земельных отношений республики.Одно из таких мероприятий пройдет 12 марта в городе Саки, куда приедут также подопечные фонда из Сакского района, Евпатории и других ближайших населенных пунктов, уточнил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семейВ России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение ПутинаВ Крыму дети погибших бойцов СВО смогут лечиться у частников со скидкой

саки

сакский район

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день защитника отечества, владимир трегуб, ветераны сво, господдержка, минюст крыма, прокуратура республики крым, минтруда крыма, министерство труда и соцзащиты крыма, соцзащита, военная прокуратура, минимущества крыма, саки, сакский район, евпатория