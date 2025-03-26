https://crimea.ria.ru/20250326/teplo-i-nebolshie-dozhdi-pogoda-v-krymu-v-sredu-1145156235.html

Тепло и небольшие дожди: погода в Крыму в среду

Тепло и небольшие дожди: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Тепло и небольшие дожди: погода в Крыму в среду

В среду теплый атмосферный фронтальный раздел обусловит в Крыму местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T00:01

2025-03-26T00:01

2025-03-26T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В среду теплый атмосферный фронтальный раздел обусловит в Крыму местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +17...+19 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +15...+17.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градусов, днем столбики термометров покажут +16...+18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250325/urozhay-kostochkovykh-posle-zamorozkov-v-krymu--chego-ozhidat-1145210098.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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