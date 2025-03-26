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Тепло и небольшие дожди: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Тепло и небольшие дожди: погода в Крыму в среду
Тепло и небольшие дожди: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Тепло и небольшие дожди: погода в Крыму в среду
В среду теплый атмосферный фронтальный раздел обусловит в Крыму местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В среду теплый атмосферный фронтальный раздел обусловит в Крыму местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +17...+19 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +15...+17.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градусов, днем столбики термометров покажут +16...+18.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ялта
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евпатория
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и небольшие дожди: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду местами небольшие дожди и до 21 градуса тепла

00:01 26.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В среду теплый атмосферный фронтальный раздел обусловит в Крыму местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 6-11 м/с, Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +16…+21, в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +15...+17.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +8...+10 градусов, днем столбики термометров покажут +16...+18.
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