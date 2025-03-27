https://crimea.ria.ru/20250327/zaschitniki-zemli-russkoy-razgrom-polovtsev-v-bitve-pri-salnitse-1145242864.html

Защитники земли русской: разгром половцев в битве при Сальнице

Защитники земли русской: разгром половцев в битве при Сальнице - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Защитники земли русской: разгром половцев в битве при Сальнице

27 марта 1111 года, 914 лет назад, объединенное войско русских князей под началом Владимира Мономаха на голову разбило половецкие орды в битве на реке Сальница... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T06:34

2025-03-27T06:34

2025-03-27T06:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. 27 марта 1111 года, 914 лет назад, объединенное войско русских князей под началом Владимира Мономаха на голову разбило половецкие орды в битве на реке Сальница в донских степях. Сражение на Сальнице стало крупнейшей победой русских над половцами. Победа фактически положила конец крупным набегам этих степных кочевников на Русь и способствовала росту популярности Владимира Мономаха, который через два года после этого сражения взошел на киевский престол.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Половецкая угроза и собиратель русских земельБитва при Сальнице стала завершающим аккордом большого похода южнорусских князей против половцев – кочевого народа тюркского происхождения, обитавшего на огромном пространстве нынешних юго-русских степей, от низовьев Дона (Лукоморы) на запад к Днепру и Дунаю.Кипчаки (другое название этого народа) со второй половины XI века постоянно совершали жестокие и опустошительные набеги на русские земли, грабили небольшие города и селения, убивали людей, угоняли скот, а также уводили в полон, продавая потом плененных русичей на невольничьих рынках. В непосредственной близости от половецких кочевий, под угрозой непрерывных нападений степняков, оказались многие жизненно важные центры Древнерусского государства.Защитники земли русской: взятие крепости Перемышль >>Первое столкновение русских и половцев произошло в 1061 году. Половцы во главе с ханом Искалом разбили рать Всеволода Ярославича и разорили Переяславское княжество. С этих пор кочевники стали совершать частые набеги в пределы Руси. Одно из крупнейших половецких вторжений на Русь произошло в 1068 году. Против кочевников выступили силы Изяслава, Святослава и Всеволода Ярославичей, вместе владевших на тот момент всей Русью. Однако это войско потерпело сокрушительное поражение на реке Альте. А в 1078 году во время очередного сражения с половецкими племенами погиб князь Изяслав Ярославич.Русско-половецкие войны растянулись на полтора столетия — с конца XI века по середину XIII и шли с переменным успехом. Ситуацию коренным образом изменил Владимир Мономах – сын князя Всеволода Ярославовича и внук Ярослава Мудрого. С 1066 по 1113 годы он правил в Ростове, Смоленске, Волыни, Чернигове и Переславле. В эти годы он зарекомендовал себя и как хороший полководец. В 1076 году совершил поход в Силезию и Чехию, в 1077-м принял участие в войнах Всеволода с Всеславом Полоцким, в 1080 году разгромил торков (кочевое тюркское племя, совершавшее набеги на Русь из причерноморских степей).Именно Владимир Всеволодович стал идейным вдохновителем походов против половцев, объединяя вокруг этой цели других князей. В конце 1070-х – начале 1090-х он совершил 12 успешных походов против кипчаков. Так, в 1096 году Владимир Мономах совместно с князем Святополком разгромил половецкого хана Тугоркана у Зарубинского брода на Днепре, а в 1107 году совместно с другими князьями разбил войска хана Боняка.Русский "крестовый поход" в степьОднако эти блестящие победы русских дружин не могли окончательно отвести половецкую угрозу от южных границ Руси. Поражения в битвах лишь раззадоривали половцев, которые собирали новые силы и с еще большим ожесточением проводили набеги.Князь Владимир Всеволодович, княживший в то время в южном Переяславле, решил раз и навсегда покончить с половецкой угрозой. На свою сторону ему удалось привлечь великого князя киевского Святополка Изяславича и черниговского князя Давыда Святославича.Поход на половцев также был обоснован идеологически. К том у времени до Руси дошли вести о крестовом походе и освобождении Иерусалима от турок-сельджуков (1099 год). Предстоящую битву с половцами русские князья также обосновывали как защиту христианской веры от язычников, которых на крещеной Руси называли "погаными". Поэтому впереди выступившего из Переяславля 30-тысячного русского войска шли священники, которые вынесли большой крест и водрузили его неподалеку от городских ворот. Все воины, в том числе и князья, проезжая и проходя мимо креста, получали благословение епископа.Время начала похода – февраль – тоже было выбрано русскими князьями не случайно. Войско половцев состояло из маневренной конницы, и это было их главным преимуществом на поле боя. Поэтому было решено идти на них в конце зимы, когда земля еще не просохла. В месиве снега и грязи конное войско половцев будет менее сильным и мобильным.Защитники земли русской: неравный бой и бессмертный подвиг "Варяга" >>Русское войско более чем наполовину состояло из конницы, поэтому чтобы тактика сработала, нужно было серьезно усилить пехоту. В те времена князья формировали пехоту в основном из крестьян (смердов). По мнению историков, решение идти на половцев в конце зимы было обусловлено и тем, что в это время года крестьяне еще не были заняты весенне-полевыми работами, и их было проще оторвать от земли."И битва жестокая завязалась…"По ходу движения русские войска без боя заняли город Шарукань – столицу половецкого хана Шарукана, взяли штурмом и сожгли половецкий город Сугров на Северском Донце, освободив находившихся там пленных соотечественников.Главное сражение произошло 27 марта на реке Сальница. По оценкам специалистов, 30-тысячному русскому войску противостояли около 45 тысяч половцев. Кипчаки рассчитывали применить излюбленную тактику: окружить противника и обстреливать из луков на безопасном для себя расстоянии, расстроить и рассечь его ряды, а затем добить кавалерийской атакой. Однако Мономах посоветовал своим союзникам не дожидаться половецкой атаки и повести свои дружины в наступление. Лишив противника возможности использовать луки и стрелы, русские вынудили половцев атаковать пехоту в ближнем бою. Замысел переяславского князя сработал: кони кочевников увязли в снежно-грязевом месиве, а сами воины не могли достать своими мечами до русичей, вооруженных длинными копьями. Но кипчаки сражались отважно. Им даже удалось потеснить центр русского войска, где бились киевские дружины.Однако Владимир был хорошим военным стратегом. Он приберег в тылу запасной полк и, возглавив его, пустил в бой в решающий момент. Это воодушевило русичей. Мощным ударом они обратили половцев в бегство, но уйти по раскисшей земле смогли немногие. К тому же, как отмечали историки, русские кони, откормленные зерном и сеном, были сильнее и резвее половецких лошадей, питавшихся в основном подножным кормом. Поэтому ускакать далеко от русских дружинников половцы просто не могли.В Повести временных лет сражение на Сальнице в переводе на современный русский язык описывается так: В битве на Сальнице кипчаки потеряли убитыми не менее 10 тысяч воинов, многие попали в плен. Уцелевшие половцы во главе с ханом Шаруканом откочевали в низовья Дона. Некоторые кипчаки ушли в Грузию, где их взял на службу царь Давид IV из династии Багратиони. Крупные набеги половцев на юг Руси с тех пор практически прекратились. После смерти Мономаха половцы вернулись, но очень быстро ввязались в междоусобицы русских князей, участвуя в сражениях на стороне того или иного местного правителя.Победа над половцами значительно укрепила как православную веру на Руси, так и авторитет Владимира Мономаха среди князей. Через два года он уже занял престол в Киеве и вошел в историю как первый князь-миротворец и собиратель русских земель, добившийся объединения княжеств и прекращения междоусобной вражды. К большому сожалению, потомки великого князя не сумели сохранить его наследие и допустили раздробленность государства, что в итоге и привело к монгольскому нашествию.Защитники земли русской - все материалы проекта смотрите по ссылке >>

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история, защитники земли русской, армия и флот, россия, общество